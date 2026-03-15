Mohamed manda mensaje motivacional a Marcel Ruiz tras lesión que lo dejó fuera del Mundial 2026

El estratega argentino aseguró terminar el partido con mucha molestia, aunque consideró justo el resultado ante Atlas

El Toluca empató 1-1 con Atlas en el Estadio Nemesio Díez con goles en tiempo de compensación, resultado que dejó sensaciones divididas en el plantel escarlata. Antonio Mohamed analizó el partido y también habló del impacto que ha tenido en el equipo la lesión de Marcel Ruiz, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y daño en el menisco medial de la rodilla izquierda durante el duelo de Concachampions ante San Diego FC.

El técnico argentino explicó que, por el desarrollo del encuentro, el empate terminó reflejando lo ocurrido en el campo. Mohamed destacó que el equipo logró sumar y que también pudo administrar cargas de trabajo antes del compromiso internacional de mitad de semana.

“El coraje que da es porque nosotros hicimos lo más difícil y después nos empataron; no fuimos capaces de defendernos, pero creo que el resultado termina siendo justo. Veo la situación que pudimos descansar a casi todo el plantel, a los 11 que iniciarán el miércoles, seguimos sumando; dentro de todo tuvimos buen funcionamiento y cumplimos bastantes minutos de menor, así que estamos tranquilos”, expresó el entrenador en conferencia de prensa.

Sin embargo, uno de los temas centrales fue la lesión de Marcel Ruiz, ocurrida en el partido de octavos de final de la Concachampions ante San Diego FC. El mediocampista quedó fuera de actividad tras confirmarse la rotura de ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla izquierda, situación que cambia el panorama del futbolista en el corto plazo, ya que deberá someterse a una cirugía. Lo que lo dejará fuera de la próxima Copa del Mundo.

Mohamed espera que Marcel se recupere de este duro golpe en su carrera | Imago7

El estratega de Toluca reconoció que la noticia afectó al grupo dentro del vestidor. Mohamed señaló que la situación representa un golpe en lo emocional para el equipo y para el propio jugador, quien había tenido continuidad en el torneo.

“Es un golpe duro en lo anímico, que con el tiempo se cerrará la herida; son situaciones de la vida misma que hay que afrontar. En este tipo de situaciones, lo importante es cómo uno se levanta”, comentó el técnico escarlata al referirse al momento que vive el mediocampista.

Las palabras del entrenador apuntaron a la manera en que los futbolistas enfrentan momentos adversos dentro de su carrera. Mohamed sostuvo que situaciones como esta forman parte de la trayectoria de cualquier jugador y que el reto está en regresar al campo tras el proceso de recuperación.

En la misma conferencia, el técnico también habló sobre la posibilidad de que Paulinho sea convocado por la selección de Portugal durante la próxima Fecha FIFA, en la que el conjunto europeo enfrentará a México y Estados Unidos. El entrenador expresó su deseo de que el delantero forme parte de la convocatoria.

“Lo importante es que está en la prelista, ojalá que pueda ser convocado, se lo merece; sería espectacular para él y la institución. Estamos haciendo fuerza para que se pueda dar”, declaró Mohamed sobre el atacante.

Finalmente, el técnico dejó claro que el equipo ya piensa en el compromiso de vuelta ante San Diego FC en la Concachampions. Toluca necesita ganar para avanzar a la siguiente ronda del torneo, en un duelo que se jugará en el estadio Nemesio Díez.

“Sabemos que el torneo es así, es como una liguilla para poder ser campeón. Lo que nos pasó el miércoles lo tuvimos en torneos pasados, en los que perdimos de visita y cerramos en casa; estamos con toda la energía y con los jugadores con muchas ganas de que llegue el miércoles. Esperamos el apoyo de nuestra afición para poder ganar ese partido”, concluyó el entrenador.

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