La señal internacional de la Fórmula 1 habría captado las declaraciones de Mohammed Ben Sulayem junto a Lando Norris y George Russell

Mohammed Ben Sulayem junto a Lando Norris y George Russell | Reuters

El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, protagonizó una polémica tras la clasificación del Gran Premio de Qatar, este sábado 28 de noviembre. El dirigente hizo una comparación entre las condiciones de seguridad que ofrece el país de Oriente Medio y México, una declaración que generó diversas reacciones y críticas en redes sociales.

Las cámaras de la transmisión internacional de la Fórmula 1 captaron el momento en el parc fermé (parque cerrado) del Circuito Internacional de Lusail, justo después de la clasificación. Un camarógrafo siguió los pasos de Mohammed Ben Sulayem y el audio permaneció activo, por lo que quedó registrado el instante en el que el dirigente emiratí se acercó a Lando Norris y George Russell para intercambiar algunas palabras.

Durante la conversación, Mohammed Ben Sulayem preguntó a los pilotos de McLaren y Mercedes qué país consideraban más peligroso: Qatar o viajar a México y Brasil. La comparación quedó expuesta en la señal internacional de la Fórmula 1 y no tardó en generar reacciones en redes sociales.

“¿Qué es más peligroso? ¿Venir aquí o ir a México o Brasil? Vamos, díganme”, preguntó el presidente de la FIA, mientras ambos pilotos asimilaban su desempeño en la qualy, en la que compartirán los primeros puestos de salida junto a Andrea Kimi Antonelli.

George Russell sonrió mientras bebía una botella de agua, mientras que Lando Norris se dio la vuelta. Ninguno de los dos pilotos respondió de manera audible al cuestionamiento y ambos dejaron pasar las palabras de Mohammed Ben Sulayem.

😳 El sorprendente comentario de Mohammed ben Sulayem a Russell y Norris



🗣️ "¿Es más peligroso estar aquí o en México?"#F1 #QatarGP 🇶🇦

pic.twitter.com/RtieOIjVap — The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) November 28, 2026

Las declaraciones del presidente de la FIA llegan justo en la recta final de una temporada en la que los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi estuvieron bajo incertidumbre durante buena parte del año debido a la situación política en Medio Oriente, un escenario que provocó amenazas de sufrir modificaciones en el cierre del calendario de la Fórmula 1.

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Mohammed Ben Sulayem habría sido uno de los principales interesados en que se disputaran ambas carreras este año. Una de las últimas declaraciones del dirigente sobre los cuestionamientos a la seguridad en Medio Oriente, publicada por The Race en septiembre, respaldó la continuidad del calendario: “Tengo a mis hijos en Emiratos. ¿Creen que los dejaría allí si fuera peligroso? A día de hoy no hay ningún problema y las dos carreras se van a celebrar”.