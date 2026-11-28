No te pierdas todas las emociones de este vibrante partido desde la cancha del Estadio Santiago Bernabéu

Sigue el Real Madrid vs Alavés, en vivo. | Claro Sports

El Real Madrid vuelve a la actividad en LaLiga 2026-2027 este sábado 28 de noviembre, cuando reciba al Deportivo Alavés en el Estadio Santiago Bernabéu, como parte de la jornada 14 del campeonato español. El equipo de José Mourinho busca sumar tres puntos para mantener la presión sobre el Barcelona en la lucha por el liderato.

Los merengues llegan a este compromiso con 33 unidades, producto de 11 victorias y dos derrotas. En su presentación anterior en el torneo español, el conjunto blanco remontó para vencer 2-1 al Celta de Vigo, gracias a las anotaciones de Jude Bellingham y Carlos Espí.

Además, el Real Madrid consiguió su quinta victoria de la temporada en la Champions League tras imponerse 5-1 al PSV Eindhoven, con un doblete de Kylian Mbappé, resultado que le permitió mantener el liderato de la fase de liga con 15 puntos.

Por su parte, el Deportivo Alavés ocupa la novena posición de la clasificación con 16 unidades. Los dirigidos por Quique Sánchez Flores llegan tras derrotar 3-1 al Deportivo de La Coruña y buscarán conseguir su primera victoria como visitantes de la temporada, ante un Real Madrid que presume seis triunfos en seis partidos en casa.

¿A qué hora inicia el Real Madrid vs Alavés hoy 28 de noviembre de 2026?

El partido entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés se llevará a cabo este sábado 28 de noviembre de 2026 a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Santiago Bernabéu, como parte de la jornada 14 de LaLiga.

Alineaciones del Real Madrid vs Alavés para la jornada 14, al momento

Todo está listo para que arranque el partido de la jornada 14 de LaLiga, en la cancha del Santiago Bernabéu.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Bernardo Silva, Jude Bellingham, Arda Güler, Yan Diomande y Kylian Mbappé.

Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Ángel Pérez, Nahuel Tenaglia, Ville Koski, Nicolás Valentini, Yusi; Ander Guevara, Antonio Blanco, Pablo Ibáñez; Toni Martínez y Lucas Boyé.

¿Dónde ver el Real Madrid vs Alavés en vivo? Canales de TV y streaming online

La transmisión del partido entre el Real Madrid y el Deportivo Alavés estará disponible en México a través de Sky Sports, mientras que en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del encuentro, con el resultado en directo, los goles, las incidencias y todos los detalles del compromiso correspondiente a la jornada 14 de LaLiga 2026-2027.