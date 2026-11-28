El británico aseguró su sexta pole de la temporada tras liderar la Q1, Q2 y Q3, mientras que Checo Pérez arrancará desde la última posición

El piloto de Mercedes aseguró la 13° pole de su carrera | Reuters

George Russell puso fin al dominio de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1. Después de terminar segundo en las tres sesiones de prácticas libres, el británico impuso condiciones en la clasificación del sábado en el Circuito Internacional de Lusail, donde registró un tiempo de 1:21.695 para conseguir su sexta pole position de la temporada y la decimotercera de su carrera en la máxima categoría.

Mercedes llegaba como el principal candidato a quedarse con la primera fila de la parrilla, después de ocupar las dos primeras posiciones en cada uno de los entrenamientos. Sin embargo, hasta ese momento, el campeón del mundo había tenido la ventaja sobre su compañero. Incluso en la tercera práctica, disputada unas horas antes de la clasificación, Antonelli había superado a Russell por un cuarto de segundo.

Las condiciones cambiaron con la llegada de la noche a Lusail. La temperatura del asfalto descendió hasta los 26.5 grados y la evolución de la pista, así como la degradación de los neumáticos blandos durante las vueltas rápidas, marcaron la estrategia de las escuderías. La gestión de los compuestos también era importante de cara a la carrera, pues Pirelli estableció un límite de 27 vueltas por cada juego de neumáticos para el fin de semana.

Russell impone condiciones desde la Q1

Russell dio el primer aviso en la Q1, cuando aprovechó el rebufo en la recta principal para registrar un tiempo de 1:22.557 y superar por 0.151 segundos a su coequipero. Red Bull también mostró una mejor versión respecto a los entrenamientos, después de trabajar en los problemas de subviraje que habían condicionado su rendimiento durante la jornada del viernes.

La segunda ronda confirmó el ritmo del británico, quien rebajó su registro hasta el 1:22.079. Mientras Russell permaneció en el garaje durante los últimos minutos de la sesión, Antonelli regresó a la pista con neumáticos usados, después de manifestar que había encontrado aire sucio detrás de Lando Norris durante su primer intento. El italiano tampoco pudo superar el registro de Isack Hadjar, quien se interpuso entre los dos Mercedes.

Mercedes asegura la primera fila; McLaren se queda con la segunda

La batalla por la pole se resolvió desde el primer intento de la Q3. Russell encontró casi cuatro décimas respecto a su registro de la ronda anterior y estableció el tiempo que ninguno de sus rivales conseguiría mejorar. Antonelli, que había quedado a 0.175 segundos, todavía tenía una oportunidad para recuperar el terreno perdido.

El italiano fue el primero en regresar a la pista para las últimas vueltas de la clasificación, una decisión que cuestionó a través de la radio de Mercedes. Aunque consiguió mejorar su tiempo, no fue suficiente para arrebatarle la pole a su compañero. El inglés tampoco pudo rebajar su registro, pese a mejorar durante los primeros sectores del circuito, pero conservó la ventaja.

McLaren protagonizó una de las recuperaciones de la jornada. Después de terminar por detrás de Red Bull durante la última práctica y las primeras dos rondas de clasificación, la escudería de Woking encontró ritmo en el momento decisivo para quedarse con la segunda fila, con Norris en tercero y Piastri en cuarto. Hadjar, por su parte, logró superar a Max Verstappen para quedarse con la quinta posición. El neerlandés largará sexto.

En Ferrari, los problemas de rendimiento continuaron durante la qualy. Las características del circuito dejaron a los monoplazas italianos lejos de la disputa por la pole. Charles Leclerc terminó a más de un segundo de Russell, mientras que Arvid Lindblad consiguió colocarse entre el monegasco y Lewis Hamilton en la parte baja del Top 10.

Checo Pérez arrancará desde el fondo de la parrilla en Qatar

QUALIFYING CLASSIFICATION



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Sergio Pérez y Valtteri Bottas quedaron eliminados en la Q1, en un circuito cuyas curvas de alta velocidad tampoco favorecieron las características de los monoplazas de Williams y Aston Martin. Las tres escuderías ocuparon las últimas posiciones desde los primeros minutos de la clasificación y no consiguieron modificar el orden durante sus últimos intentos.

El mexicano, además, mantiene pendiente una sanción de cinco posiciones por el accidente con Rafael Câmara durante el Gran Premio de Las Vegas. Los comisarios le habían impuesto originalmente una penalización de diez segundos, pero debido a que abandonó la carrera, se convirtió en una pérdida de cinco lugares en la parrilla de Qatar. Su resultado en la clasificación deja la sanción sin efecto.

La penúltima carrera de la temporada presentará un desafío adicional para todas las escuderías por la obligatoriedad de realizar al menos dos paradas en boxes. La gestión de los neumáticos, especialmente del delantero izquierdo por las exigencias de las curvas de Lusail, será uno de los factores determinantes para el desarrollo de la competencia del domingo.

Parrilla de salida del Gran Premio de Qatar 2026 de la Fórmula 1

Posición Piloto Escudería Tiempo 1 George Russell Mercedes 1:21.695 2 Kimi Antonelli Mercedes 1:21.823 3 Lando Norris McLaren 1:22.175 4 Oscar Piastri McLaren 1:22.245 5 Isack Hadjar Red Bull 1:22.291 6 Max Verstappen Red Bull 1:22.332 7 Charles Leclerc Ferrari 1:22.955 8 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:23.032 9 Lewis Hamilton Ferrari 1:23.108 10 Liam Lawson Racing Bulls 1:23.134 11 Oliver Bearman Haas 1:23.367 12 Pierre Gasly Alpine 1:23.568 13 Gabriel Bortoleto Audi 1:23.654 14 Franco Colapinto Alpine 1:23.659 15 Rafael Câmara Haas 1:23.863 16 Nico Hülkenberg Audi 1:23.899 17 Carlos Sainz Williams 1:24.370 18 Alexander Albon Williams 1:24.552 19 Fernando Alonso Aston Martin 1:24.710 20 Lance Stroll Aston Martin 1:25.250 21 Valtteri Bottas Cadillac 1:25.363 22 Sergio Pérez* Cadillac 1:25.799

*Penalización de cinco posiciones para Sergio Pérez.