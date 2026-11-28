Sergio ‘Checo’ Pérez saldrá en el puesto 22 en el Gran Premio de Qatar 2026 tras quedar fuera de la FP3 por problemas en su configuración

Checo Pérez saldrá en el puesto 22 en el GP de Qatar | Reuters

El Gran Premio de Qatar de este 29 de noviembre no luce alentador para Sergio ‘Checo’ Pérez. El monoplaza de Cadillac acumuló fallas mecánicas y errores de configuración durante prácticamente todo el fin de semana previo a la carrera de este domingo, una situación que ha sufrido el volante mexicano pese a su talento y experiencia sobre la pista.

“Ha sido un desastre total este fin de semana; en cada sesión hemos tenido un problema. Probamos una puesta a punto que no hizo lo que esperábamos que hiciera. Tuvimos muchos problemas mecánicos con ella; en la FP3 tuvimos un problema importante de peso en el auto, así que no pudimos aprender nada”, declaró el conductor de 36 años frente a los medios de comunicación.

Checo Pérez quedó eliminado de la primera ronda de la clasificación y tendrá que partir del último peldaño en la carrera que se disputará en el Circuito Internacional de Lusail, una de las últimas oportunidades para que Cadillac sume sus primeros puntos en la Fórmula 1 tras un debut complicado porque el equipo ha tenido que pagar su derecho de piso en su primera temporada.

La carrocería del piloto mexicano no le habría dado la confianza suficiente para encarar las curvas de alta velocidad del circuito. Checo Pérez también tendrá que cumplir con una penalización de cinco posiciones que recibió por su incidente con Rafael Câmara en el Gran Premio de Las Vegas.

“Básicamente volvimos a una puesta a punto que ya conocíamos porque no había nada que pudiéramos probar. No era lo ideal para la clasificación, estaba súper limitado. Pero ojalá que para mañana en la carrera pueda ser algo bueno”, indicó el conductor de Cadillac sobre sus expectativas en el GP de Qatar. “Es difícil, todavía siento esa sensación extraña en alta velocidad. Pero estoy súper neutral, así que espero que vaya a ser un fin de semana muy duro”.

George Russell conquistó la pole position del Gran Premio de Qatar 2026 y encabezó el doblete de Mercedes en el circuito de Lusail, tras dominar las tres rondas de clasificación y superar por 0.175 segundos a su compañero Andrea Kimi Antonelli, quien aseguró el segundo puesto. McLaren colocó a Lando Norris y Oscar Piastri en la tercera y cuarta posición, respectivamente, mientras Isack Hadjar superó a Max Verstappen para quedarse con el quinto lugar.

En la representación latinoamericana, el argentino Franco Colapinto alcanzó la Q2, aunque finalizó en el decimocuarto puesto, mientras el mexicano Sergio Pérez sufrió la eliminación en la primera ronda y arrancará desde el último lugar de la parrilla debido a una penalización de cinco posiciones por el incidente con Rafael Camara en Las Vegas.

“Sí, el problema aquí ha sido en cada sesión que tuvimos. Tuvimos ese problema básicamente desde la FP1 hasta la FP3. Tuvimos problemas con el auto, problemas con las puestas a punto, problemas con las barras estabilizadoras. Así que no pudimos aprender, no pudimos trabajar en el auto en absoluto. Tuvimos que ir a un escenario desconocido para nosotros, que era un auto muy limitado. Pero al menos sabemos que ese es el caso y veremos si eso nos rinde frutos mañana”. sentenció. “Creo que es un fin de semana que sirve como un recordatorio muy fuerte de que todavía estamos lejos en el aspecto operativo. Y es algo que tenemos que superar”.