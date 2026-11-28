El campeón del mundo lideró las tres sesiones de entrenamientos libres en Lusail, mientras que Sergio Pérez finalizó en la posición 22

El campeón del mundo conquistó las tres prácticas | Reuters

Kimi Antonelli barrió los tres entrenamientos libres en el Gran Premio de Qatar 2026. El campeón del mundo de Fórmula 1 se adjudicó la tercera sesión de prácticas con un tiempo de 1:22.400, después de haber encabezado también las dos tandas del viernes en el Circuito Internacional de Lusail.

Mercedes volvió a establecer las referencias con un doblete. George Russell finalizó en la segunda posición por tercera sesión consecutiva, a 0.249 segundos de su compañero de equipo, mientras que Max Verstappen completó los tres primeros lugares con una diferencia de 0.510 segundos respecto al italiano.

Por su parte, Checo Pérez concluyó su participación en la tercera práctica libre en la posición 22, a 4.506 segundos del mejor registro. El mexicano y su compañero de equipo, Valtteri Bottas, ocuparon los últimos dos puestos de la clasificación tras otra jornada complicada para Cadillac.

Antonelli domina las tandas de qualy

La actividad comenzó con poco movimiento en la pista, aunque los equipos apostaron posteriormente por los neumáticos blandos para realizar simulaciones de clasificación. Russell estableció inicialmente el mejor registro, con una ventaja de 0.146 segundos sobre Antonelli, mientras que Verstappen se encontraba a casi seis décimas del británico.

El neerlandés consiguió colocarse momentáneamente en la primera posición durante el último tramo de la sesión. Sin embargo, el campeón del mundo respondió con una vuelta que le permitió superar por más de medio segundo al piloto de Red Bull, antes de que Russell recuperara el segundo puesto.

Isack Hadjar acompañó a Verstappen entre los cuatro pilotos más rápidos, seguido por Charles Leclerc, en un Ferrari que recuperó ritmo tras un viernes desastroso. McLaren, que instaló una mejora en el suelo de sus monoplazas para la actividad del sábado, terminó con Lando Norris y Oscar Piastri en la sexta y séptima posición, respectivamente.

Racing Bulls destacó nuevamente entre los equipos de la zona media de la parrilla. Arvid Lindblad consiguió la octava posición, por delante de Lewis Hamilton, mientras que Liam Lawson completó los diez primeros lugares, seguido por los dos representantes de Audi.

Antonelli llegará a la clasificación como el principal candidato a quedarse con la pole position. La evolución del asfalto, los límites de pista y el comportamiento de los neumáticos serán factores determinantes en la lucha por las primeras posiciones de la parrilla de salida en Lusail.

Resultados de la práctica libre 3 del GP de Qatar 2026