El Houston Dynamo de Héctor Herrera necesita una victoria frente al San Jose Earthquakes para mantenerse con vida en los playoffs de la MLS

Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes, en vivo la MLS | Claro Sports

Héctor Herrera en los Playoffs de la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes

El Houston Dynamo afronta un partido decisivo en sus aspiraciones de mantenerse con vida en los playoffs de la MLS 2026. El conjunto de Ben Olsen recibirá al San Jose Earthquakes en el Shell Energy Stadium este 28 de noviembre, con la obligación de ganar para extender la serie y conservar sus opciones de avanzar a las Semifinales de la Conferencia Oeste. Houston necesita mostrar una versión más sólida en defensa y evitar los errores que le costaron dos goles antes del minuto 25 en el primer partido, sobre todo ante un rival que encontró en las transiciones rápidas y los espacios a la espalda de la zaga sus principales armas ofensivas. El formato de eliminación directa al mejor de tres encuentros no concede segundas oportunidades: una victoria de San Jose, ya sea en tiempo reglamentario o en penales, sellará su clasificación, mientras que un triunfo del Dynamo forzará un tercer y definitivo partido en California.

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México : 13:30 horas.

: 13:30 horas. Centroamérica : 13:30 horas.

: 13:30 horas. Estados Unidos: 14:30 horas ET, 11:30 horas PT.

14:30 horas ET, 11:30 horas PT. Colombia : 14:30 horas.

: 14:30 horas. Argentina: 16:30 horas.

Playoffs MLS 2026: alineaciones del Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes, al momento

El Houston Dynamo de Ben Olsen apuesta por una propuesta equilibrada que combina solidez defensiva, disciplina táctica y mayor protagonismo con la pelota. El estratega estadounidense prioriza el esfuerzo colectivo, la intensidad física y el control de los tiempos del encuentro, con variantes que contemplan tanto una línea de cuatro como un esquema con carrileros, además de una mayor participación de los volantes interiores, aunque para este partido podría aplicar un 5-3-2. Del otro lado, los San Jose Earthquakes de Bruce Arena responden a una filosofía pragmática, con el 4-4-2 como punto de partida y alternativas hacia el 4-3-3 para mantener un bloque compacto, cerrar los espacios interiores y aprovechar las transiciones rápidas. Su propuesta busca progresar con pases directos, explotar la amplitud por las bandas y sacar provecho de las segundas jugadas y el balón parado. Así, el enfrentamiento en los banquillos promete un choque de estilos entre dos técnicos que privilegian el orden y la eficacia, aunque con distintas interpretaciones sobre el control del partido.

Houston Dynamo: Jonathan Bond, Agustín Bouzat, Antônio Carlos, Lucas Halter, Franco Negri, José Artur, Héctor Herrera, Mateusz Bogusz, Lawrence Ennali, Guilherme y Lyle Foster.

Jonathan Bond, Agustín Bouzat, Antônio Carlos, Lucas Halter, Franco Negri, José Artur, Héctor Herrera, Mateusz Bogusz, Lawrence Ennali, Guilherme y Lyle Foster. San Jose Earthquakes: Earl Edwards, Vitor Costa, Reid Roberts, Daniel, Benjamin Kikanovic, Eduard Löwen, Ronaldo Vieira, Niko Tsakiris, Beau Leroux, Preston Judd y Timo Werner.

Antecedentes del Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes y últimos resultados en los Playoffs de la MLS

El San Jose Earthquakes ha marcado una clara superioridad sobre el Houston Dynamo en sus últimos cinco enfrentamientos, con un saldo de tres victorias y dos empates, sin conocer la derrota. Los californianos reafirmaron ese dominio en la primera ronda de los playoffs de la MLS 2026, con un triunfo por 2-1 que dio continuidad a los resultados favorables de la temporada regular, donde también se impusieron 1-0 en casa y rescataron un empate sin goles en territorio texano. La racha incluye otra victoria por 2-1 en su visita a Houston en agosto de 2025, además de un vibrante 3-3 en mayo de ese mismo año, el único duelo de esta serie reciente con empate y goles. Con estos antecedentes, los Earthquakes buscarán prolongar su hegemonía ante un Dynamo que no ha encontrado la fórmula para vencerlos en sus últimos cinco cruces.

San Jose Earthquakes 2-1 Houston Dynamo | MLS 2026 | Playoffs | 25/11/2026.

| MLS 2026 | Playoffs | 25/11/2026. San Jose Earthquakes 1-0 Houston Dynamo | MLS 2026 | Temporada regular | 13/09/2026.

| MLS 2026 | Temporada regular | 13/09/2026. Houston Dynamo 0-0 San Jose Earthquakes | MLS 2026 | Temporada regular | 30/08/2026.

| MLS 2026 | Temporada regular | 30/08/2026. Houston Dynamo 1-2 San Jose Earthquakes | MLS 2025 | Temporada regular | 24/08/2025.

| MLS 2025 | Temporada regular | 24/08/2025. San Jose Earthquakes 3-3 Houston Dynamo | MLS 2025 | Temporada regular | 25/05/2025.

Pronósticos y momios, Héctor Herrera en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

De acuerdo con información de Caliente MX, el Houston Dynamo de Héctor Herrera cuenta con una ligera ventaja para conseguir la victoria ante San Jose Earthquakes, con una cuota de +114 para el triunfo del conjunto texano en casa. Por su parte, el empate aparece en +240, mientras que una victoria del equipo californiano ofrece +235. La cercanía entre los momios de ambos clubes refleja un enfrentamiento bastante equilibrado, aunque el Houston Dynamo tiene a su favor la localía y el respaldo de las apuestas para inclinar la balanza. San Jose, sin embargo, cuenta con argumentos para competir por los tres puntos y romper los pronósticos.

En el mercado de goles, la tendencia favorece ligeramente un partido con al menos tres anotaciones, pues el más de 2.5 goles tiene una cuota de -125, frente al +100 del menos de 2.5. La diferencia entre ambos momios apunta a una expectativa moderada de actividad ofensiva, aunque sin una ventaja demasiado marcada. Por ello, el panorama anticipa un encuentro disputado, con posibilidades de goles en ambas porterías y un margen reducido entre los dos equipos, tanto en el resultado como en las opciones del mercado.