Sigue el minuto a minuto del partido entre Comunicaciones y Xelajú MC por la jornada 22 del Torneo Apertura de Guatemala.

Comunicaciones Xelajú, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Comunicaciones vs. Xelajú MC! Los Cremas y los Superchivos se enfrentan en el estadio Cementos Progreso por la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Ambos equipos llegan al cierre de la fase regular con objetivos diferentes: los locales buscan quedarse con el último boleto a la liguilla, mientras que los visitantes aspiran a clasificar directamente a semifinales.

Comunicaciones se ubica en la novena posición con 26 puntos, producto de ocho victorias, dos empates y once derrotas. Los dirigidos por Roberto Montoya vienen de perder 4-1 ante Guastatoya, resultado que puso fin a una racha de tres triunfos consecutivos. Para avanzar a la fase final, necesitan ganar, esperar una derrota de San Pedro, que Cobán Imperial y Marquense no sumen de a tres y que la diferencia de goles los favorezca.

Xelajú MC, por su parte, ocupa el segundo lugar con 37 unidades, tras registrar once triunfos, cuatro empates y seis derrotas. El equipo de Roberto Hernández llega con cuatro victorias consecutivas, la última por 3-1 frente a Suchitepéquez. Los Superchivos buscarán aprovechar su ventaja en la diferencia de goles para asegurar su presencia en las semifinales e incluso mantienen posibilidades de finalizar como líderes de la fase regular.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Xelajú MC hoy sábado 28 de noviembre de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Xelajú MC será el sábado 28 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

Alineaciones del Comunicaciones vs Xelajú MC para la jornada 22, al momento

Comunicaciones no podrá contar con Stheven Robles, expulsado ante Guastatoya, mientras que Xelajú MC no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 22 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Roberto Montoya y Roberto Hernández eligieron las siguientes alineaciones.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Juan Osorio, José Punto, Nicolás Olivera; Nelson García, Marco Domínguez, Paolo Dantaz, Diego Santis; Dairon Reyes, Dewinder Bradley y Erick Lemus. DT: Roberto Montoya.

Xelajú MC: Rubén Silva; Ernesto Monreal, Maynor de León, Yilton Díaz, Steven Cárdenas; Erick González, Widvin Tebalan, Juan Cardona, José Castañeda; Diego Casas y Yair Jaén. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes del Comunicaciones vs Xelajú MC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Xelajú MC:

26 de septiembre de 2026 | Xelajú MC 2-3 Comunicaciones | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 10 de mayo de 2026 | Xelajú MC 2-0 Comunicaciones | Semifinales Torneo Clausura 2026

| Semifinales Torneo Clausura 2026 7 de mayo de 2026 | Comunicaciones 2-2 Xelajú MC | Semifinales Torneo Clausura 2026

| Semifinales Torneo Clausura 2026 22 de marzo de 2026 | Comunicaciones 1-3 Xelajú MC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Xelajú MC 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

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