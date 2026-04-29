Las curiosidades del Gran Premio de Miami: el evento más extravagante del calendario en la Fórmula 1

El circuito de Miami en uno de los pocos en el mundo donde el deporte motor se mezcla directamente con el entretenimiento global

Checo Pérez convivió con Bad Bunny en uno de los GP’s de Miami | AFP

La Fórmula 1 regresa a la actividad este fin de semana con el Gran Premio de Miami, luego de un parón de casi un mes provocado por los conflictos en Medio Oriente. Y lo hace en una de las sedes más llamativas, modernas y extravagantes del calendario.

Desde su debut en 2022, el Gran Premio de Miami se ha consolidado como un evento que va mucho más allá de lo deportivo, combinando espectáculo, cultura, entretenimiento y una producción de gran escala que lo distingue del resto de las carreras. Estas son algunas de las curiosidades que hacen única a esta fecha.

Un circuito que rodea uno de los estadios más versátiles del mundo

El Hard Rock Stadium es el corazón del evento. El circuito se construye alrededor de este recinto, creando un ambiente único donde el automovilismo convive con otras disciplinas deportivas y espectáculos de talla mundial.

Este estadio ha sido sede de eventos de alto nivel en distintas disciplinas. Apenas el mes pasado, recibió el Abierto de Miami de tenis, donde se coronaron Aryna Sabalenka y Jannik Sinner. Además, ha albergado partidos de los Miami Hurricanes, competencias de Fórmula E y próximamente será escenario de partidos de la Copa del Mundo, así como conciertos de artistas internacionales como Bruno Mars, Karol G y Usher.

Este contexto convierte al circuito de Miami en uno de los pocos en el mundo donde el deporte motor se mezcla directamente con el entretenimiento global.

Un circuito híbrido que se construye en tiempo récord

A diferencia de los circuitos tradicionales, el trazado de Miami es un circuito híbrido. Esto significa que algunas de sus secciones son permanentes, mientras que otras se construyen exclusivamente para el fin de semana de Fórmula 1.

Por ejemplo, la recta principal está disponible durante todo el año, pero gran parte del circuito se arma temporalmente para el evento. Este proceso es una auténtica hazaña logística.

En tan solo 12 días, el complejo se transforma completamente con cifras impresionantes:

Más de 300 camiones involucrados

79,200 pies de valla instalados

10 millones de libras de acero utilizadas

570 mil pies cuadrados de césped colocados

Más de 3,100 galones de pintura

Todo esto para dar forma a un circuito que combina velocidad, técnica y espectáculo en uno de los escenarios más modernos del calendario.

Un recorrido que celebra la cultura de Miami

Más allá de la pista, el Gran Premio de Miami está diseñado como una experiencia inmersiva. El recinto que rodea el circuito toma inspiración directa de los barrios más representativos de la ciudad.

Los aficionados pueden recorrer zonas tematizadas que recrean distintos puntos de Miami, como:

El distrito financiero de Brickell

El ambiente costero de Coconut Grove

La vibra turística de South Beach

Y el icónico Wynwood, famoso por su arte urbano

Esta integración cultural convierte al evento en algo más que una carrera: es una celebración del estilo de vida de Miami, donde la música, el arte y la gastronomía juegan un papel clave en la experiencia del fan.

Un futuro asegurado en la Fórmula 1

El impacto del Gran Premio de Miami ha sido tal que la Fórmula 1 decidió apostar a largo plazo por esta sede. En 2025, la carrera firmó una extensión de contrato histórica que la mantendrá en el calendario hasta 2041.

En su momento, este acuerdo se convirtió en el más largo dentro de la Fórmula 1, reflejando la importancia estratégica del mercado estadounidense para el campeonato. Posteriormente, el Gran Premio de Austria igualó ese plazo, asegurando también su permanencia hasta ese mismo año.

En apenas unos años, Miami ha logrado posicionarse como una de las fechas más importantes del calendario de la Fórmula 1. Su combinación de espectáculo, infraestructura, cultura y visión comercial lo convierten en un evento clave dentro de la expansión global del deporte.

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