Marquense vs Xelajú en vivo: dónde mirar los cuartos de final de la Liga de Guatemala 2026; alineaciones y pronósticos

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Marquense Xelajú, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El duelo entre Marquense y Xelajú MC abre una de las series más atractivas de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, con realidades muy distintas pero un mismo objetivo: dar el primer golpe en la eliminatoria. Los occidentales intentarán hacerse fuertes en casa tras asegurar una permanencia sufrida, mientras que el líder del torneo llega con confianza y la intención de ratificar su gran momento.

Marquense terminó en el octavo lugar con 30 puntos, producto de nueve triunfos, tres empates y diez derrotas. El equipo dirigido por Omar Arellano logró el doble objetivo de mantenerse en la categoría y clasificar a la liguilla, aunque con un cierre complicado, ya que cayó en sus últimos dos partidos ante Municipal (3-1) y Guastatoya (4-0). Antes de eso, había mostrado una gran racha con siete victorias en nueve encuentros, lo que le permitió meterse en playoffs.

Por su parte, Xelajú MC finalizó como líder con 39 unidades, gracias a once triunfos, seis empates y cinco derrotas. El conjunto de Roberto Hernández llega en un gran estado de forma, impulsado por un cierre sólido que incluyó tres victorias consecutivas, la última de ellas por 2-1 ante Cobán Imperial. Con una de las mejores campañas del torneo, los altense parten como favoritos, pero saben que deberán demostrarlo en una serie que siempre suele ser intensa.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Marquense vs Xelajú de ida de los cuartos de final de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Marquense y Xelajú está programado para el jueves 30 de abril a las 16:30 horas y se disputará en el estadio Marquesa de la Ensenada. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Marquense vs Xelajú hoy

Ni Marquense ni Xelajú MC cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de ida de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Omar Arellano y Roberto Hernández no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Marquense: Javier Colli; Elvi Elington, Fernando Fuentes, Oscar Linton, Marco Rodas; Josué Cano, David Chuc, Dylan Flores; Renato Mencía, Andy Ruiz y Carlos Estrada. DT: Omar Arellano.

Xelajú MC: Nery Lobos; Widvin Tebalan, Kevin Ruiz, Javier González, Manuel Romero; Jorge Aparicio, Raúl Calderón, Juan Cardona, Yair Jaén; Elmer Cardoza y Harim Quezada. DT: Roberto Hernández.

Antecedentes y últimos resultados del Marquense vs Xelajú en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Marquense y Xelajú:

1 de abril de 2026 | Marquense 1-0 Xelajú | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Xelajú 4-2 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Marquense 1-0 Xelajú | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 31 de agosto de 2025 | Xelajú 3-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 20 de abril de 2025 | Marquense 1-0 Xelajú | Torneo Clausura 2025

Pronóstico del Marquense vs Xelajú y quién es favorito para ganar, según la IA

Según proyecciones basadas en rendimiento reciente, posición en la tabla y contexto competitivo, la IA marca a Xelajú MC como claro favorito frente a Marquense en esta serie. El equipo altense llega como uno de los mejores del Clausura 2026 y con mayor regularidad, mientras que Marquense clasificó con dudas y viene de una dura derrota 4-0 en la última jornada, lo que evidencia fragilidad defensiva. Además, la diferencia en consistencia y plantel inclina la balanza hacia Xelajú, aunque el factor local podría equilibrar parcialmente el duelo. En ese contexto, el pronóstico más repetido sitúa el partido en torno a un 45%-30%-25% (victoria Xelajú, empate, Marquense), con tendencia a un partido intenso donde la jerarquía visitante podría terminar marcando la diferencia.

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