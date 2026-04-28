Más dinero que Lewis Hamilton y Michael Schumacher: la increíble historia del piloto que ahora es socio de la F1

De las pistas de la Fórmula 1 a liderar un imperio global, la historia de Paolo Barilla une deporte, empresa y el crecimiento comercial del Gran Circo

En los últimos años, la Fórmula 1 ha experimentado un crecimiento exponencial no solo en audiencia, sino también en valor comercial. La llegada de marcas globales que se asocian directamente con la categoría, y no con equipos específicos, refleja el impacto económico del llamado Gran Circo.

Uno de los casos más llamativos es el de Barilla, la histórica marca italiana de pastas que hoy forma parte del ecosistema comercial de la Fórmula 1. Detrás de este imperio están los hermanos Luca, Guido y Paolo Barilla, quienes han llevado la empresa familiar a un valor superior a los 4 mil millones de euros.

Sin embargo, lo que hace aún más interesante esta historia es que Paolo Barilla no solo es empresario, sino también ex piloto de Fórmula 1.

De Le Mans a la Fórmula 1: el sueño incompleto

Antes de llegar a la máxima categoría, Paolo Barilla construyó su camino en el automovilismo pasando por categorías como karting, Fórmula 3 y Fórmula 2. Pero su mayor logro deportivo llegó fuera de la Máxima Categoría: en 1985 ganó las 24 Horas de Le Mans al volante de un Porsche 956B.

Ese triunfo lo colocó en el mapa del automovilismo internacional, siempre respaldado por el músculo económico de la empresa familiar, aunque su verdadero objetivo era competir en la Fórmula 1.

Ese sueño se concretó en 1990, cuando debutó con Minardi, uno de los equipos más modestos de la parrilla en aquella época. Su paso por la categoría, sin embargo, estuvo lejos de ser exitoso.

Barilla disputó únicamente nueve Grandes Premios, en los cuales, no consiguió sumar puntos y en varias ocasiones ni siquiera logró clasificar.

Su carrera en la Fórmula 1 fue breve y discreta, muy lejos de los reflectores que años después tendría desde el mundo empresarial.

El verdadero éxito llegó fuera de la pista

Tras su retiro como piloto y luego del fallecimiento de su padre, Paolo Barilla asumió un rol clave dentro de la compañía familiar, convirtiéndose en vicepresidente de la marca.

Desde esa posición, ayudó a consolidar a Barilla como un gigante global de la industria alimentaria, lo que se tradujo en un patrimonio personal estimado en más de mil millones de dólares.

Y es aquí donde su historia da un giro único dentro del automovilismo.

Más rico que las leyendas de la Fórmula 1

Si se compara su fortuna con la de los pilotos más exitosos en la historia de la Fórmula 1, el contraste es brutal.

De acuerdo con estimaciones recientes:

Michael Schumacher: 889 millones de dólares.

Lewis Hamilton: 422 millones de dólares.

Ambos son considerados los mejores dentro del deporte, con múltiples campeonatos y una carrera llena de éxitos dentro de la pista. Sin embargo, ninguno alcanza el patrimonio de Paolo Barilla.

Esto convierte al italiano en un caso completamente atípico: el piloto de Fórmula 1 más rico de la historia, sin haber sumado un solo punto en su carrera.

De piloto a socio del Gran Circo

La historia cierra el círculo décadas después. Hoy, Barilla no solo es parte del mundo empresarial, sino que también ha regresado a la Fórmula 1 desde otro ángulo: como socio comercial de la categoría.

La presencia de la marca dentro del paddock representa la evolución tanto del deporte como del propio Barilla, quien pasó de competir en uno de los equipos más modestos de la parrilla a formar parte de la élite económica que rodea a la Fórmula 1.

A más de 30 años de su paso por la categoría, su patrimonio sigue creciendo, y su vínculo con el automovilismo permanece intacto.

Porque aunque nunca sumó puntos en la pista, fuera de ella terminó ganando la carrera más importante: la del negocio.

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