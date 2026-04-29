Iván Ramiro Sosa se mantiene líder del Tour de Turquía tras la etapa 4

El ciclista colombiano del Kern Pharma sigue en la primera posición de la general, mientras que un ‘Cafetero’ no tomó salida.

Iván Ramiro Sosa | AHMET SERDAR ESER / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

Se corrió la cuarta etapa del Tour de Turquía y el ganador de la jornada fue Stanislaw Aniolkowski del Cofidis, esto en una llegada masiva al sprint. Por los lados de la clasificación general Iván Ramiro Sosa se mantiene como líder de la carrera al defender con éxito la camiseta azul.

Como tal el recorrido tuvo una distancia de 130.4 kilómetros con dos sprints bonificables y un solo puerto de montaña de tercera categoría, que no significó mayores dificultades para los corredores. El perfil se prestó para que los velocistas fueran protagonistas y pusieran en práctica sus estrategias.

Desde el banderazo inicial se dieron los ataques para conformar la fuga del día, pues la etapa se prestaba para que ese grupo escapado pudiera llegar a meta y pelear por la victoria. En total fueron siete ciclistas los que estuvieron en firme durante varios kilómetros en la cabeza de carrera.

Sin embargo, después de pasar el ascenso la tendencia fue que el lote disminuía cada vez más la diferencia, al punto que a algo menos de diez kilómetros ya todo el pelotón estaba compacto.

Ya en los metros finales, cuando la meta se alcanzaba a ver a lo lejos, Aniolkowski fue quien tuvo mayor fortaleza en sus piernas en el embalaje y pudo festejar en el arribo a Fethiye. Riley Pickrell del Modern Adventure Pro Cycling y Davide Perisco del MBH Bank completaron el podio del día, respectivamente.

Iván Ramiro Sosa continúa en la cima de la general del Tour de Turquía

Tras vestirse con la camiseta azul en la pasada etapa, el colombiano del Kern Pharma sigue comandando la clasificación general tras una fracción en la que junto a su equipo supieron manejar las dificultades de la carretera.

El cundinamarqués mantiene una diferencia de 13 segundos con respecto a Sebatian Berwick, que es segundo, y 21′ sobre Nicolas Breuillard, tercero en esa disputa por el primer puesto. En lo que respecta a los otros colombianos, Juan Guillermo Martínez no tomó salida y Fernando Gaviria no logró una buena posición para disputar el sprint final.

La quinta etapa del Tour de Turquía tendrá un total de 180.7 kilómetros de distancia entre Patara y Kemer. Dos puertos de segunda categoría serán el atractivo principal, además de dos sprints bonificables, aunque la jornada no tendrá cierre en alto.

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