Pensión ISSSTE 2026: esta es la fecha, hora exacta en que cae el pago y quiénes recibirán aumento en mayo

El ISSSTE adelanta el pago de mayo 2026 por el Día del Trabajo, mientras que podría haber un ajuste en la cantidad del depósito

Dan a conocer las fechas de depósito para IMSS e ISSSTE | @Tu_IMSS

El calendario de pagos de pensiones para mayo de 2026 ya fue definido por las autoridades, lo que ha generado interés entre las personas jubiladas que dependen de este ingreso mensual. En este contexto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó la fecha en la que realizará el depósito correspondiente, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrá un ajuste distinto en su calendario.

Este movimiento se da en un periodo donde también coinciden otros programas sociales y cambios administrativos, lo que ha generado dudas entre los beneficiarios. Por ello, es importante conocer cuándo se realizará el pago y qué modificaciones aplicarán para ciertos pensionados durante este mes.

¿Cuándo cae el pago de la Pensión ISSSTE de mayo 2026?

El ISSSTE informó que el pago correspondiente a mayo de 2026 se realizará el miércoles 29 de abril. Este depósito se efectuará antes del inicio del mes debido a la conmemoración del Día del Trabajo, que se celebra el 1 de mayo.

Aunque este ajuste es percibido por algunos como un adelanto, forma parte del calendario oficial que el instituto publica cada año. En este documento se establecen las fechas de pago, considerando días inhábiles y periodos festivos, lo que puede ocasionar que el depósito se realice antes o después del inicio del mes correspondiente.

Para el resto del año, el calendario del ISSSTE mantiene fechas similares, con depósitos programados en los últimos días del mes previo. Entre las próximas fechas destacan el 29 de mayo para junio y el 29 de junio para julio, lo que permite a los beneficiarios anticipar la recepción de sus recursos.

Calendario del ISSSTE

Mayo: 29 de abril

Junio: 29 de mayo

Julio: 29 de junio

Agosto: 30 de julio

Septiembre: 28 de agosto

Octubre: 30 de septiembre

Noviembre: 29 de octubre

Diciembre: 27 de noviembre

Pensión ISSSTE: estos pensionados recibirán aumento en mayo 2026

En mayo de 2026, algunos pensionados del ISSSTE podrán reflejar ajustes en el monto que reciben, dependiendo del régimen bajo el cual estén inscritos y de las actualizaciones aplicables a sus prestaciones. Estos incrementos suelen estar vinculados a factores como la inflación o revisiones establecidas en la normativa vigente.

El acceso a la pensión está sujeto a distintos requisitos, que varían según el esquema en el que se haya cotizado. En el caso del régimen anterior a 1997, se solicita haber cumplido con una edad mínima de 65 años, contar con al menos 500 semanas de cotización y haber estado inscrito antes de esa fecha. Para quienes pertenecen al régimen posterior, el requisito principal es alcanzar las 1,250 semanas cotizadas.

Por otra parte, los pensionados del IMSS no tendrán un adelanto en su depósito de mayo. Debido al día festivo, el pago se realizará después del inicio del mes, una vez concluido el periodo de descanso oficial. Esto convierte a mayo en uno de los meses con mayor diferencia en las fechas de pago entre ambos institutos.

Ante estos ajustes, se recomienda a los beneficiarios revisar sus cuentas en la fecha indicada y mantenerse atentos a cualquier aviso oficial, con el fin de confirmar que el depósito se haya realizado conforme al calendario establecido.

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