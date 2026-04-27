Gran Premio de Miami 2026 F1 en directo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, sprint, clasificación y carrera

La F1 regresa en Miami tras un mes de pausa: horarios completos del fin de semana sprint y dónde ver a Checo Pérez en vivo desde México

GP de Miami, en vivo online | Claro Sports

La Fórmula 1 está de regreso. Tras más de un mes de ausencia por las cancelaciones de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, la máxima categoría del automovilismo mundial vuelve a la acción en el Gran Premio de Miami. Checo Pérez y Cadillac regresan a la pista, luego de aprovechar el parón para continuar con el desarrollo del monoplaza y afinar las dinámicas internas del equipo.

Miami albergará la segunda sprint race de la temporada. En China, George Russell aprovechó el formato corto para sumar puntos clave en su campaña por el campeonato de pilotos, encabezando un podio con doble presencia de Ferrari gracias a Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

De cara al GP de Miami, Mercedes mantiene su dominio en la temporada. Kimi Antonelli lidera la clasificación de pilotos tras sus triunfos en China y Japón, con 72 unidades, seguido por su compañero de equipo a nueve unidades de distancia.

Ferrari ocupa el segundo escalón con Leclerc en el tercer lugar con 49 puntos y Hamilton con 41. Con una diferencia importante, McLaren aparece en el tercer puesto con Lando Norris, campeón defensor con 25 unidades, y Oscar Piastri como sexto con 21. Después de los papayas, las dos grandes sorpresas de la campaña han sido Oliver Bearman con Haas y Pierre Gasly con Alpine, ambos por delante del Red Bull de Max Verstappen, que es noveno con 12 unidades.

Miami representa una oportunidad importante para Mercedes de ampliar su ventaja. En 2025, Russell subió al podio en Miami con la tercera posición, mientras que Kimi Antonelli se llevó la pole position en la sprint race y largó tercero en la parrilla. Las flechas de plata buscarán convertir ese rendimiento en un nuevo triunfo, mientras McLaren, que firmó el 1-2 con Piastri y Norris en 2025, intentará repetir y dar la sorpresa del fin de semana.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP de Miami 2026 de la Fórmula 1?

Las acciones del GP de Miami arrancan el viernes 1 de mayo con la Práctica Libre 1. Debido al formato sprint, será la única sesión de entrenamientos, por lo que cada equipo deberá aprovechar al máximo el tiempo en pista para poner el coche a punto y recopilar la mayor cantidad de información posible rumbo a la clasificación de la carrera corta.

La práctica libre 1, alrededor del Hard Rock Stadium, está programada para iniciar a las 10:00 horas, tiempo del centro de México, con su duración estándar de una hora.

¿A qué hora es la sprint qualy del GP de Miami 2026 de la Fórmula 1?

La sprint qualifying del GP de Miami 2026 también se disputará el viernes 1 de mayo, entre las 14:30 y las 15:14 horas. Los pilotos buscarán la pole position en una sesión dividida en tres fases:

SQ1 (12 minutos), SQ2 (10 minutos) y SQ3 (8 minutos). Los seis pilotos más lentos quedan eliminados en SQ1, otros seis en SQ2, y los diez restantes disputarán la pole en SQ3. El reglamento indica que los pilotos deben utilizar neumáticos medios en SQ1 y SQ2, y blandos en SQ3.

¿A qué hora es la Sprint Race del GP de Miami 2026 de la Fórmula 1?

El sábado 2 de mayo, la actividad en Miami comienza con la sprint race en punto de las 10:00 horas. Los pilotos competirán por la victoria y por sumar hasta ocho puntos fundamentales en la lucha por el campeonato, ya que los primeros ocho lugares otorgan unidades.

En 2025, Lando Norris conquistó el sprint en Miami con McLaren, seguido por su compañero Oscar Piastri. La tercera posición fue para Lewis Hamilton, en una temporada compleja con Ferrari, pero en la que logró buenos resultados en las primeras carreras sprint del calendario.

¿A qué hora es la clasificación del GP de Miami 2026 de la Fórmula 1?

El mismo sábado 2 de mayo se llevará a cabo la clasificación para la carrera principal, programada a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La qualy mantiene su formato tradicional dividido en tres sesiones. En Q1 participan los 22 pilotos durante 18 minutos, eliminando a los seis más lentos. En Q2, con duración de 15 minutos, compiten 16 pilotos y nuevamente seis quedan fuera. Los diez restantes avanzan a Q3, donde se define la pole position.

El año pasado, la clasificación en Miami dejó una cerrada batalla entre Max Verstappen y Lando Norris, que el neerlandés ganó por 65 milésimas. Kimi Antonelli fue tercero, a solo dos milésimas del británico.

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Miami 2026?

Finalmente, el domingo 3 de mayo se disputará la carrera del Gran Premio de Miami, el evento principal del fin de semana. Los 22 pilotos buscarán sumar puntos en una de las pruebas más modernas en el calendario del Gran Circo.

En 2025, Oscar Piastri se llevó la victoria tras arrancar desde la cuarta posición, seguido por Norris y George Russell. Max Verstappen, que partió desde la pole, cayó hasta el cuarto lugar ante el ritmo de los McLaren, mientras que Kimi Antonelli, que largó tercero, terminó sexto tras la irrupción de Alexander Albon, quien se metió al top 5 con Williams.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Miami 2026 de la Fórmula 1? Prácticas, sprint, clasificación y carrera

La temporada 2026 de la Fórmula 1, incluido el Gran Premio de Miami, se puede seguir en vivo a través de las siguientes plataformas:

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

El calendario de Fórmula 1 2026 fue reducido a 22 carreras tras la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita. Miami será la cuarta cita del año, después de una pausa de más de un mes desde el Gran Premio de Japón del 29 de marzo, que ganó Kimi Antonelli.

6-8 marzo | GP de Australia, Melbourne

12-15 marzo | GP de China, Shanghai

27-29 marzo | GP de Japón, Suzuka

10-12 abril | GP de Bahréin, Sakhir | Cancelado

17-19 abril | GP de Arabia Saudita, Jeddah | Cancelado

01-03 mayo | GP de Miami, Estados Unidos

22-24 mayo | GP de Canadá, Montreal

05-07 junio | GP de Mónaco

12-14 junio | GP de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | GP de Austria, Spielberg

03-05 julio | GP de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | GP de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | GP de Hungría, Budapest

21-23 agosto | GP de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | GP de Italia, Monza

11-13 septiembre | GP de Madrid, España

25-27 septiembre | GP de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | GP de Singapur

23-25 octubre | GP de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | GP de México, Ciudad de México

06-08 noviembre | GP de Brasil, São Paulo

19-21 noviembre | GP de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | GP de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | GP de Abu Dhabi, Yas Marina

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