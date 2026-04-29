¡Suspensión de cuatro años! Mykhailo Mudryk recibe castigo máximo por dopaje y lleva su caso al TAS

El jugador ucraniano enfrenta sanción de cuatro años por dopaje según la FA. Apeló ante el TAS para intentar reducir o anular el castigo

El atacante fue sancionado tras año y medio de la apertura del caso | Reuters

Mykhailo Mudryk vive el momento más delicado de su carrera. De acuerdo con información de Ben Jacobs, la Federación Inglesa de Fútbol habría suspendido al extremo del Chelsea durante cuatro años, el castigo máximo dentro del proceso abierto por una infracción antidopaje. La decisión, sin embargo, no cerraría el caso, ya que el futbolista ucraniano presentó una apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El expediente coloca al jugador de 25 años en una situación límite. Mudryk no compite con el Chelsea desde noviembre de 2024 y su futuro inmediato depende ahora de una instancia legal que puede confirmar, reducir o revertir la sanción. La apelación se da en un contexto en el que el caso ha estado marcado por la confidencialidad, las versiones sobre el origen de la sustancia y la postura del propio jugador, quien ha negado haber usado de forma consciente alguna sustancia prohibida.

¿Qué pasó con Mykhailo Mudryk?

El caso comenzó cuando Mudryk fue suspendido provisionalmente por la FA en diciembre de 2024, después de un control antidopaje con resultado adverso. El positivo fue por meldonio, una sustancia prohibida, y que la FA lo acusó formalmente por presuntas violaciones a sus regulaciones antidopaje.

La FA señaló en su momento que el cargo contra Mudryk estaba relacionado con la presencia y/o uso de una sustancia prohibida, bajo las regulaciones 3 y 4 de su normativa antidopaje. El organismo también indicó que no podía ofrecer más comentarios debido a que se trataba de un caso en curso, una condición que ha mantenido varios detalles del proceso fuera del debate público.

El futbolista ucraniano sostuvo desde el inicio que el resultado lo tomó por sorpresa. En su postura pública, Mudryk afirmó que nunca había usado intencionalmente una sustancia prohibida y que trabajaba con su equipo para entender cómo pudo ocurrir el resultado adverso. Esa línea de defensa se mantiene como eje del caso, sobre todo ahora que la sanción fue llevada al TAS.

El antecedente deportivo también pesa. Mudryk disputó su último partido con el Chelsea el 28 de noviembre de 2024, en una victoria ante Heidenheim en la Conference League. Desde entonces, quedó fuera de la dinámica competitiva del club y no ha podido entrenar con normalidad en las instalaciones del equipo, según los reportes del caso.

¿Qué viene para Mudryk y Chelsea?

La apelación ante el TAS abre una nueva etapa. Ben Jacobs informó que las partes ya intercambiaron documentos por escrito y que aún no hay fecha para una audiencia. Esto significa que el futuro del jugador no quedará definido de inmediato, aunque la sanción de cuatro años ya representa un golpe enorme para su carrera.

El caso también recuerda el antecedente de Paul Pogba. Mudryk recurrió a Morgan Sports Law, el mismo despacho que representó al mediocampista francés, cuya sanción inicial de cuatro años fue reducida a 18 meses. Esa comparación alimenta la posibilidad de que la defensa busque una reducción, aunque cada caso depende de sus pruebas, de la intencionalidad y de la interpretación del panel correspondiente.

La situación también tiene impacto para Chelsea y Shakhtar Donetsk. Mudryk llegó a Stamford Bridge en enero de 2023 desde el club ucraniano en una operación de alto valor, y reportes del caso señalan que Shakhtar podría dejar de percibir bonos importantes ligados al rendimiento del jugador, debido a que su inactividad impide cumplir objetivos deportivos incluidos en el acuerdo.

Además, el caso mantiene abierta una incógnita sobre el origen del meldonium. La BBC informó que Mudryk habría estado en contacto con esa sustancia durante una concentración con la selección de Ucrania, mientras que la Federación Ucraniana negó que personal, médicos, entrenadores o directivos del organismo estuvieran involucrados.

Para Mudryk, el TAS aparece ahora como la vía más importante para intentar reducir o anular el castigo. Si la sanción se mantiene, el extremo quedaría fuera del fútbol profesional durante una parte clave de su carrera. Si logra demostrar falta de intencionalidad o contaminación, el escenario podría cambiar. Por ahora, el caso entra en una fase decisiva, con el Chelsea a la espera y con el jugador ante una batalla legal que puede definir su futuro deportivo.

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