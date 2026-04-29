FIFA confirma fecha del sorteo del Mundial sub 17 femenil y varonil 2026

El evento se realizará en Zúrich y marcará el camino rumbo a los torneos juveniles de octubre a diciembre

FIFA revela fechas para el sorteo de los Mundiales sub 17 | NURPHOTO VIA AFP

La FIFA anunció de manera oficial las fechas para los sorteos de la Copa Mundial sub 17 varonil y de la Copa Mundial sub 17 femenil, eventos que definirán la conformación de los grupos rumbo a las ediciones de 2026. Ambos actos se llevarán a cabo el próximo 21 de mayo en la sede del organismo en Zúrich, Suiza.

El anuncio forma parte de la planificación del calendario internacional juvenil, que tendrá actividad durante el cierre del año. Las dos competencias se disputarán entre octubre y diciembre, con la participación de selecciones de distintas confederaciones.

En el mismo evento también se realizará el sorteo de los torneos de fútbol correspondientes a los Juegos Olímpicos, lo que concentrará la atención en Zúrich como punto de partida para varias competencias internacionales.

Los sorteos contarán con la presencia de exfutbolistas y representantes de los países anfitriones, además de invitados especiales. La FIFA confirmó que la ceremonia será transmitida en vivo a nivel global a través de sus plataformas oficiales.

¿Cuándo se jugarán los Mundiales sub 17 varonil y femenil?

La Copa Mundial sub 17 varonil se disputará en Qatar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026. Esta edición contará con 48 selecciones, manteniendo el formato ampliado que se implementó recientemente.

Por su parte, la Copa Mundial sub 17 femenil se llevará a cabo en Marruecos del 17 de octubre al 7 de noviembre de 2026, con la participación de 24 equipos. Será la décima edición del torneo en esta categoría.

Las dos competencias se desarrollarán tras las ediciones anteriores que marcaron cambios en el formato. En el caso del torneo varonil, la edición más reciente en Qatar representó la primera con 48 selecciones, mientras que el certamen femenil en Marruecos reunió a 24 equipos.

La FIFA informó que en las próximas semanas se darán a conocer detalles adicionales sobre el procedimiento del sorteo, las selecciones clasificadas y los canales de transmisión.

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