Antigua GFC vs Comunicaciones en vivo: dónde mirar los cuartos de final de la Liga de Guatemala 2026; alineaciones y pronósticos

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Antigua Comunicaciones, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El choque entre Antigua GFC y Comunicaciones abre una de las series más atractivas de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, con dos equipos grandes que llegan con realidades distintas pero el mismo objetivo: dar el primer golpe en la ida. En el estadio Pensativo, los coloniales intentarán aprovechar la localía, mientras que los cremas buscarán confirmar su reacción tras dejar atrás la lucha por la permanencia.

Antigua GFC finalizó en el quinto lugar con 34 puntos, producto de nueve triunfos, siete empates y seis derrotas. El equipo dirigido por Mauricio Tapia, bicampeón del fútbol guatemalteco, dejó escapar una gran oportunidad en la última jornada al empatar 2-2 ante Achuapa luego de estar 2-0 arriba. Sin embargo, más allá de ese cierre, los coloniales llegan en un buen momento, ya que lograron ganar seis de sus últimos nueve partidos y han mostrado una clara mejoría tras un inicio irregular.

Por su parte, Comunicaciones terminó cuarto con 35 unidades, gracias a once victorias, dos empates y nueve caídas. El conjunto del “Fantasma” Figueroa viene de perder 1-0 ante Malacateco en la última fecha, aunque con rotaciones tras haber asegurado su permanencia. Con la presión del descenso ya superada, los cremas cambian el chip y vuelven a enfocarse en la pelea por el título, aunque enfrente tendrán a un rival exigente en una serie que promete ser muy equilibrada.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Antigua GFC vs Comunicaciones de ida de los cuartos de final de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Comunicaciones está programado para el miércoles 29 de abril a las 19:00 horas y se disputará en el estadio Pensativo. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Antigua GFC vs Comunicaciones hoy

Ni Antigua GFC ni Comunicaciones cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de ida de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Mauricio Tapia y Fantasma Figueroa no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Antigua GFC: Luis Morán; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, José Ardón, Kevin Grijalva; Óscar Castellanos, Enrique Camargo, Santiago Garzaro; Brayam Castañeda, Agustín Maziero y Andris Herrera. DT: Mauricio Tapia.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Erick González, José Pinto, Andy Contreras, Ernesto Monreal, Stheven Robles; Dairon Reyes, Karel Espino, Wilson Pineda; Omar Duarte y Janpol Morales. DT: Fantasma Figueroa.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua GFC vs Comunicaciones en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Comunicaciones:

19 de marzo de 2026 | Comunicaciones 0-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 29 de enero de 2026 | Antigua GFC 0-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 16 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 0-3 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 29 de marzo de 2025 | Antigua GFC 1-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2025

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