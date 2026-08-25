Maya Becerra, la número uno del mundo que quiere hacer historia para México: “El sueño es traer una medalla olímpica”

La arquera mexicana habló en exclusiva con Peloteando sobre su temporada, el sueño olímpico y el crecimiento del tiro con arco nacional

La arquera mexicana Andrea Maya Becerra continúa escribiendo una historia importante dentro del tiro con arco compuesto. Después de una temporada llena de logros, la deportista habló en exclusiva para Peloteando de Claro Sports sobre su presente, los retos que vienen y la ilusión de representar a México en los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Becerra, quien recientemente participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 en Santo Domingo, destacó que la competencia fue una experiencia de mucho aprendizaje, especialmente por el nivel que existe actualmente en la modalidad compuesta. La mexicana aseguró que el objetivo ahora está puesto en los próximos desafíos internacionales.

La arquera mexicana explicó que la temporada ha sido extensa y exigente, pero también llena de momentos importantes. En Santo Domingo tuvo que enfrentarse a condiciones complicadas por el clima y a rivales de primer nivel, aunque considera que la experiencia servirá para seguir creciendo.

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“Fue una experiencia única. Siempre es muy bonito poder ir a una competencia multideportiva y, a pesar de que hacía bastante calor, el nivel es muy alto en compuesto. Las mejores del mundo están ahí”, comentó Becerra.

Uno de los puntos más destacados de su carrera reciente ha sido mantenerse como número uno del mundo, un logro que reconoce como un privilegio y una responsabilidad. La mexicana recordó que desde sus primeros pasos en este deporte soñaba con representar al país en los grandes escenarios.

“Para mí es el más grande privilegio representar a México, llevar la bandera por todo el mundo y es lo que soñé toda mi vida desde la primera flecha que tiré”, compartió.

Maya también habló sobre la temporada 2025, la cual calificó como una etapa especial en su carrera. La arquera logró grandes resultados internacionales y explicó que mantener ese nivel ha sido posible gracias al trabajo con su entrenadora Karen, su equipo multidisciplinario y sus compañeras.

“Todos los deportistas sueñan con una temporada como la que tuve en 2025. Fue increíble, y ahora en 2026 estamos tratando de regresar con esa misma fuerza”, señaló.

La mexicana destacó además el nivel del equipo femenil de arco compuesto en México, donde varias atletas se encuentran entre las mejores del mundo. Para Becerra, la competencia interna ha sido uno de los factores que más ha impulsado el crecimiento del grupo.

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“México ahorita en el arco compuesto femenil es un referente muy importante, si no es que el más importante. Cualquiera de las cuatro o de las seis mejores de México puede ganar una Copa del Mundo”, explicó.

Sobre los Juegos Centroamericanos, Becerra reconoció que los resultados no fueron perfectos, pero aseguró que la competencia dejó aprendizajes importantes rumbo a los próximos objetivos, especialmente los Juegos Panamericanos, donde buscarán la clasificación olímpica.

“Tomamos Centroamericanos como lo que era una competencia de preparación para Juegos Panamericanos. Aprendimos muchísimo y eso nos sirve para lo que sigue”, afirmó.

Uno de los grandes retos que tiene por delante será la Final de Copas del Mundo en Saltillo, competencia que reunirá a las mejores arqueras del planeta. Maya reconoció que será una edición de alto nivel y aseguró que buscará pelear por el título frente a las mejores exponentes internacionales.

“Creo que va a ser la Final de Copas más dura que ha existido en toda la historia. Vienen las mejores del mundo y va a ser muy bonito porque será en México”, explicó.

La arquera también destacó la importancia del trabajo realizado en el Centro de Excelencia de Lausana, Suiza, donde pudo entrenar junto a su equipo multidisciplinario y perfeccionar detalles técnicos en instalaciones de primer nivel.

“Lausana es el centro de excelencia más importante del mundo. Nos ayuda muchísimo tener al equipo multidisciplinario, al doctor, a la fisiatra y poder trabajar todos juntos”, comentó Becerra.

Finalmente, Maya habló sobre la inclusión del tiro con arco compuesto en el programa olímpico de Los Angeles 2028, un objetivo que motiva a toda la selección mexicana. La atleta aseguró que el sueño no solo es participar, sino buscar una medalla para el país.

“Nos emociona muchísimo. Estamos trabajando todos los días con el sueño no solo de ir a Juegos Olímpicos, sino de traer una medalla”, concluyó.

La número uno del mundo continúa enfocada en seguir elevando el nivel del tiro con arco mexicano. Con nuevos retos en puerta y una generación que compite entre las mejores del planeta, Maya Becerra apunta a que su historia todavía tiene muchos capítulos por escribir.

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