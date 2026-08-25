Chiquis García, encantado con el Puebla de Gerardo Espinoza: “Ha sido complicado, pero vamos por buen camino”

El directivo poblano destacó el trabajo del entrenador mexicano y la evolución de futbolistas que llegaron con poca experiencia en Primera División

El Puebla atraviesa un momento distinto dentro del Apertura 2026 de la Liga MX y Rafael ‘Chiquis’ García considera que el cambio responde a un proceso de trabajo que comenzó hace más de un año. En entrevista exclusiva con Peloteando de Claro Sports, el director deportivo de La Franja habló sobre la construcción del plantel, la llegada de Gerardo Espinoza como entrenador y el crecimiento de varios futbolistas jóvenes.

“Ha sido un trabajo muy complicado, la verdad. Yo vengo acá un año o tres meses más o menos desde que llegué. Al principio se tuvo que hacer un proyecto con mucho joven, fue realmente muy complicado, inclusive tratar de armar un plantel competitivo, veníamos de una situación difícil, de temporadas difíciles”, explicó el directivo.

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El exfutbolista señaló que actualmente Puebla mantiene entre 60 y 70 por ciento de la plantilla que comenzó aquel proceso y que la llegada de nuevos elementos permitió fortalecer al equipo. Para García, una de las decisiones más importantes fue la elección de Gerardo Espinoza como entrenador.

“Algo muy importante fue la elección del entrenador, un técnico como Gerardo Espinoza, que aparte de tener la oportunidad de darle a un mexicano, que hay realmente pocos técnicos mexicanos en Primera División, creo que los jugadores se han adaptado perfectamente a lo que busca”, comentó.

Puebla suma cinco jornadas del Apertura 2026 con resultados que han generado ilusión dentro del club. El equipo consiguió seis puntos en sus primeras dos jornadas y actualmente compite en la parte alta de la clasificación, aunque García mantiene la cautela al señalar que todavía queda mucho camino por recorrer.

“Me parece que poco a poco, a pesar de que obviamente apenas van cinco jornadas, sí sentimos que vamos por buen camino”, indicó.

Gerardo Espinoza y el crecimiento de los jóvenes del Puebla

Para Rafael García, una de las claves del buen inicio del Puebla ha sido la capacidad de Gerardo Espinoza para potenciar a futbolistas que llegaron con poca experiencia en Primera División. El director deportivo destacó casos como los de Juan Luis González, Iker Moreno, Baltazar Sepúlveda y otros elementos que han aumentado su protagonismo dentro del equipo.

“Los jugadores que llegaron hace un año, que muchos de ellos venían inclusive de Expansión, que no tenían prácticamente ninguna experiencia en Primera División, después de un año, 20, 30 partidos en Primera División han ido creciendo poco a poco con la gente de experiencia”, mencionó.

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El directivo explicó que durante la búsqueda del nuevo entrenador realizaron un análisis profundo de distintas opciones y que Espinoza convenció por su metodología de trabajo, su conocimiento del fútbol mexicano y su experiencia internacional con Aucas de Ecuador.

“Me llamó mucho la atención que estuvo en Chivas, pero que en el Aucas, en Ecuador, es de los pocos técnicos mexicanos que se atreven a ir al extranjero, le fue muy bien, casi queda campeón con el Aucas. Me parece que llegó muy a tiempo”, señaló.

García también destacó la intensidad del estratega mexicano durante los entrenamientos y la preparación táctica que realiza semana a semana para competir contra equipos con mayor presupuesto.

“Hace mucho trabajo específico por posición, sobre todo al término de los entrenamientos. Me gusta mucho el aspecto táctico y un equipo como Puebla que de repente no tiene el plantel tan importante como un Monterrey, como un Toluca, como un América, pues tienes que tener una estrategia muy clara y muy definida”, explicó.

La dificultad de armar un plantel y encontrar refuerzos

Como director deportivo, García reveló parte del proceso que existe detrás de la contratación de un futbolista y aseguró que para una posición específica pueden analizar cientos de opciones antes de tomar una decisión.

“Esta vez teníamos que traer un centro delantero, un medio ofensivo, mínimo 200, mínimo 200, independientemente de todas las horas de video. Tienes que platicar también con la gente que estuvo con ellos, cómo es su carácter, si pueden encajar para un equipo como Puebla. Cada equipo tiene que tener su perfil de jugador, no es lo mismo traer un jugador para el Toluca, para el América que para Puebla. Para Puebla necesitas jugadores con mucha entrega, con mucha intensidad, que corran, que hagan grupo”, afirmó.

Finalmente, el director deportivo comparó sus diferentes etapas dentro del fútbol y aseguró que ser futbolista fue la experiencia que más disfrutó, aunque reconoció que su actual función representa un reto distinto por la cantidad de responsabilidades que implica.

“Yo creo que no hay nada como ser futbolista, es una cosa espectacular. Ahora que me toca esta oportunidad por primera vez en mi carrera de ser director deportivo es otro rollo completamente, no tiene nada que ver con ser entrenador”, concluyó.

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