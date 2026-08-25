Polémica en la presentación de Xavi: Países Bajos revela que era la tercera opción y el DT responde

Nigel de Jong reveló que Guardiola y Slot fueron las primeras opciones antes del español; Xavi aseguró que asumir el cargo es “un verdadero honor”

Xavi firma contrato hasta 2030 | Reuters

Xavi Hernández fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la Selección de Países Bajos y respondió a las declaraciones de Nigel de Jong, director de fútbol de la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), quien reveló que el exjugador del Barcelona fue la tercera opción para ocupar el cargo después de Pep Guardiola y Arne Slot. El técnico español aseguró que la posición dentro de la lista de candidatos no cambia la importancia del reto que asumió.

“No me importa si era la tercera opción o la décima. Para mí es un verdadero honor estar aquí y ser el nuevo seleccionador”, expresó Xavi durante su presentación. El entrenador incluso tomó con humor la situación al señalar: “No es una mala posición después de Guardiola y de Slot, ¿no? Al menos estoy en el podio”.

De Jong explicó que la Federación Neerlandesa realizó una lista de cuatro candidatos después del Mundial 2026 y que Guardiola fue la primera alternativa, aunque el técnico catalán decidió tomarse un año sabático tras su salida del Manchester City. Posteriormente, Arne Slot fue considerado como segunda opción, pero el entrenador prefirió mantenerse en el fútbol de clubes.

Tras esas negativas, la KNVB centró su atención en Xavi Hernández, quien terminó siendo elegido para dirigir a Países Bajos. De Jong destacó la relación del exmediocampista con la cultura futbolística neerlandesa y aseguró que su perfil, experiencia y visión del juego fueron factores importantes para tomar la decisión.

Xavi Hernández: “Vengo a la universidad del fútbol”

El entrenador español destacó durante su presentación la influencia que Países Bajos tuvo en su formación futbolística, principalmente por la conexión histórica con el estilo del Barcelona. “Para mí es un honor estar aquí. Es un gran honor. Esto es Países Bajos. Recuerdo que cuando era niño veía a Países Bajos y podías ver buen fútbol. Ese es mi objetivo aquí: jugar un buen fútbol para que podamos sentirnos orgullosos”, comentó.

Xavi también explicó cuál será la idea de juego que buscará implementar con la selección neerlandesa. “Me gusta dominar los partidos, llevar la iniciativa y que el equipo transmita pasión y ambición”, señaló. Además, explicó que sus sistemas preferidos pasan por variantes como el 4-3-3, 4-2-3-1 y 3-4-3, con la intención de que el equipo tenga mayor control de los encuentros.

El exentrenador del Barcelona también habló sobre su experiencia en el conjunto blaugrana y la importancia de lo aprendido durante su etapa en el banquillo del Camp Nou. “Todo lo bueno y lo no tan bueno que nos pasó fue un máster y nos sirve de experiencia, fue un máster. Nos nutrimos muchísimo en Can Barça del fútbol de Países Bajos y ahora es una oportunidad de devolverlo todo”, explicó.

Xavi firmó contrato con Países Bajos hasta 2030 y tendrá como uno de sus principales objetivos la Copa del Mundo de ese año. Además, confirmó que ya tuvo contacto con jugadores importantes del plantel como Virgil van Dijk y Frenkie de Jong, de quien destacó su importancia para la selección y deseó una pronta recuperación.

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