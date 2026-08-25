Conejo Pérez exige respaldo para Rafa Márquez en la selección mexicana: “No le vaya a pasar lo que a Jaime Lozano”

El exportero habló en exclusiva con Peloteando sobre la llegada del exdefensa como técnico del Tri y recordó lo ocurrido con el Jimmy

La llegada de Rafael Márquez a la selección mexicana representa una nueva etapa dentro del proyecto rumbo al Mundial de 2030, pero también una apuesta que genera dudas por la poca experiencia del exfutbolista como entrenador a nivel profesional. Ante este escenario, Óscar ‘Conejo’ Pérez pidió que exista respaldo y paciencia para que pueda desarrollar su idea.

En entrevista exclusiva con Peloteando de Claro Sports, el exportero de la selección mexicana reconoció que Márquez cuenta con una trayectoria importante como jugador y que actualmente construye su camino como técnico, aunque admitió que no puede evaluar su trabajo porque no lo conoce desde esa faceta.

“Solamente el tiempo nos marcará si fue un acierto o no que esté en la selección. Yo no lo conozco como técnico, es una realidad. Lo conozco como compañero de vestuario, como compañero en la cancha. No conozco cómo trabaja, entonces no podría opinar”, explicó.

MÁS INFORMACIÓN: Rafael Márquez reitera su compromiso con la selección mexicana

El Conejo destacó la carrera que ha realizado Márquez después de su retiro como futbolista, aunque señaló que su nombramiento representa un reto por no contar todavía con experiencia dirigiendo equipos de Primera División.

“Sí creo que es una apuesta, y no tan fácil porque, como tú lo acabas de decir, no había tenido equipos profesionales, equipos de Primera División. Tenía fuerzas básicas de un equipo muy importante como lo hace el Barcelona y ojalá que le vaya bien”, comentó.

Conejo Pérez pide que Rafa Márquez tenga continuidad como entrenador del Tri

Óscar Pérez consideró que el punto más importante para el nuevo proyecto de la selección mexicana será contar con tiempo y respaldo para que Márquez pueda implementar su propuesta futbolística.

El exguardameta puso como ejemplo el caso de Jaime Lozano, quien dejó el cargo después de recibir apoyo inicial, pero sin completar el proceso que se había planteado tras conquistar la Copa Oro 2023.

“Te digo, es una apuesta arriesgada, sin duda. Ahora, lo más importante acá es que puedan darle ese apoyo, que no vaya a pasar como le pasó a Jaime Lozano, que le dijeron que se iba a quedar y a la hora de la hora no se dieron los resultados y no le dieron esa oportunidad”, señaló.

MÁS INFORMACIÓN: El debut de Rafa Márquez con México tendrá una limitante

Para el Conejo, si la Federación Mexicana de Fútbol decidió darle la oportunidad a Márquez, debe existir confianza para que pueda desarrollar su trabajo.

“Entonces hoy, si ya va Rafa, que dejen ese proceso. Ojalá que le vaya bien, ojalá que pueda gestionar, que pueda plasmar bien la idea futbolística que él pretende y que lleve a buen puerto a la selección, pero sin duda me parece una apuesta arriesgada”, agregó.

Márquez llega como director técnico del Tricolor después de formar parte del proyecto de Javier Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial de 2026. El exdefensa mexicano inició su preparación como entrenador en las categorías inferiores del Barcelona, donde tuvo experiencia con equipos juveniles.

Confía en la portería de la selección mexicana

Durante la entrevista con Peloteando, Óscar Pérez también habló sobre la competencia por la portería de la selección mexicana y aseguró que existe material para afrontar los próximos compromisos.

El exarquero recordó que antes del Mundial había dudas sobre quién ocuparía el puesto titular, pero destacó el rendimiento de Raúl Rangel cuando recibió la oportunidad.

“Yo creo que hay material humano para poder estar tranquilos. Previo al Mundial teníamos esa duda, veníamos con esa polémica de ver quién podía ser el portero titular. Bueno, entró Raúl, lo hizo bastante bien. Creo que cumplió”, explicó.

Además, mencionó a otros guardametas que pueden competir por un lugar en el proceso, como Carlos Moreno y Luis Ángel Malagón, quien se encuentra en recuperación tras una lesión.

“Todavía los chicos pueden dar más. Creo que hay más jugadores que van a ir aportando y yo creo que no vamos a tener problema. Está Carlos Moreno también, está Malagón que ya se está recuperando de su lesión. Esperemos que encuentre un muy buen nivel, que retome eso que venía haciendo con América”, comentó.

Finalmente, el Conejo Pérez destacó que la regularidad será un factor determinante para definir al portero titular del Tri: “Yo siempre he hablado de esa parte: el portero que marca diferencia es el que más regularidad tiene y el que mantiene un nivel”, concluyó.

TE PUEDE INTERESAR: