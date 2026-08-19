Isack Hadjar se pierde el GP de Países Bajos; Liam Lawson lo reemplaza

La lesión de muñeca del francés durante el receso obliga a Red Bull a modificar sus dos alineaciones antes del fin de semana sprint en Zandvoort

El francés sufrió una lesión de muñeca | Reuters

Red Bull afrontará el Gran Premio de Países Bajos 2026 con un cambio inesperado en su alineación. Isack Hadjar quedó fuera de la competencia por una lesión en la muñeca sufrida durante el receso de verano, por lo que Liam Lawson ocupará su lugar en el RB22 y acompañará a Max Verstappen en Zandvoort.

La modificación también tendrá consecuencias en Racing Bulls. Yuki Tsunoda regresará de manera temporal a la parrilla para tomar el asiento de Lawson y formar pareja con el novato Arvid Lindblad. De esta manera, la estructura de Red Bull reorganizará sus dos equipos para una fecha que incluye carrera sprint y ofrece menos tiempo de preparación.

Isack has sustained a wrist injury that will prevent him from racing in Zandvoort.



We will be welcoming back Liam Lawson, who will replace him in RB22.



Speedy recovery, Isack!#F1 || #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/DWXsGGP4qY — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 19, 2026

Red Bull confirma la ausencia de Isack Hadjar

La escudería austriaca informó que Hadjar no participará en ninguna actividad del Gran Premio de Países Bajos, después de que los estudios médicos descartaran su presencia en el circuito. El comunicado no detalló la gravedad exacta de la lesión ni estableció una fecha para su regreso, aunque el equipo le deseó una pronta recuperación.

De acuerdo con Motorsport, el problema físico se produjo durante una sesión de gimnasio en el periodo vacacional. La versión oficial únicamente señala que el francés sufrió la lesión de muñeca durante el receso de verano, por lo que no se ha confirmado públicamente si existe una fractura o cuánto tiempo necesitará para recuperarse. Red Bull se limitó a descartar su participación en Zandvoort y anunciar al sustituto.

La ausencia llega en un momento importante para Hadjar, quien ocupa el octavo lugar del campeonato y había sumado puntos durante siete Grandes Premios consecutivos. El piloto francés regresaba además al circuito donde consiguió el primer podio de su trayectoria en la Fórmula 1, después de terminar tercero con Racing Bulls en la edición de 2025.

Hadjar tenía previsto utilizar un casco especial para recordar aquel resultado, pero ahora deberá seguir la actividad fuera del monoplaza. Zandvoort representaba una oportunidad para consolidar su adaptación a Red Bull y continuar reduciendo la diferencia frente a Max Verstappen. Su recuperación pasará a ser una prioridad antes de la siguiente fecha del calendario, aunque la escudería todavía no ha garantizado que pueda reaparecer de inmediato.

Liam Lawson vuelve a Red Bull y Tsunoda reaparece

El elegido para conducir el segundo RB22 será Liam Lawson. El neozelandés volverá a compartir garaje con Verstappen después de su breve etapa en el equipo principal durante las dos primeras carreras de 2025. En aquella temporada perdió el asiento tras los Grandes Premios de Australia y China y regresó a Racing Bulls, donde posteriormente recuperó continuidad y resultados.

MÁS INFORMACIÓN: Max Verstappen presenta casco especial para despedir el GP de Países Bajos en Fórmula 1

La oportunidad llega con un reto adicional porque el Gran Premio de Países Bajos utilizará el formato sprint. Lawson solamente dispondrá de una práctica libre antes de disputar la clasificación sprint del viernes, una limitación relevante para un piloto que deberá adaptarse con rapidez al comportamiento del RB22. El programa oficial contempla la sprint y la clasificación principal el sábado, mientras que la carrera de 72 vueltas se celebrará el domingo 23 de agosto.

Zandvoort también tiene un significado particular para Lawson. En 2023 hizo ahí su debut en la Fórmula 1 cuando sustituyó a Daniel Ricciardo, quien igualmente quedó fuera por una lesión en la muñeca. Tres años después, el neozelandés volverá a ocupar un asiento de emergencia en el mismo escenario, aunque esta vez lo hará con el equipo principal de Red Bull.

El movimiento de Lawson abre la puerta para el regreso de Yuki Tsunoda. El japonés, piloto de reserva de Red Bull y Racing Bulls durante 2026, conducirá el monoplaza del equipo filial junto a Arvid Lindblad. Tsunoda perdió su lugar como titular al finalizar la campaña anterior, pero su experiencia permitió que la estructura lo eligiera para cubrir la vacante sin recurrir a un debutante.

Racing Bulls agradeció la disposición de Lawson y Tsunoda para aceptar los cambios con poca anticipación. La reorganización permite que Red Bull mantenga cubiertos sus cuatro monoplazas sin alterar sus planes para el resto de la temporada, mientras espera conocer la evolución médica de Hadjar y el momento en que podrá recuperar su asiento.

El Gran Premio tendrá además un componente histórico. La edición de 2026 será la última prevista en Zandvoort antes de que la prueba salga del calendario de la Fórmula 1. El circuito de 4.259 kilómetros volvió al campeonato en 2021 y será escenario de la última carrera de casa de Verstappen, quien competirá ahora junto a Lawson ante la ausencia del francés.

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