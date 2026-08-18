Checo Pérez apunta a una segunda mitad más productiva con Cadillac: “Hay buenas oportunidades”

El piloto mexicano busca superar los recientes problemas mecánicos del monoplaza y trabajar junto a la nueva estructura liderada por Marcin

Checo, ‘reenamorado’ de la F1 gracias a Cadillac. | Imago7.

Sergio Pérez regresará a la actividad de la Fórmula 1 después del parón de verano con la intención de que Cadillac pueda acercarse al grupo medio durante la segunda mitad de la temporada. El mexicano reconoció que las últimas carreras dejaron problemas en su monoplaza, pero considera que el calendario restante también puede abrir nuevas oportunidades.

La siguiente parada será el Gran Premio de Países Bajos, en Zandvoort, un circuito en el que Checo Pérez ha sumado puntos en cada participación desde que volvió al calendario en 2021. El tapatío no compitió ahí en 2025 debido al año sabático que tomó después de su salida de Red Bull.

Checo señaló que el descanso de agosto llegó después de una primera parte de campaña marcada por el desgaste y la carga de trabajo, aunque también admitió que ya esperaba volver a competir.

“Después de una primera mitad de temporada intensa, es bueno que todos tengan algo de tiempo libre en agosto, pero también se siente muy bien estar de vuelta en un circuito”, explicó Pérez en declaraciones difundidas por el equipo.

El mexicano añadió que las siguientes carreras representarán otro tipo de exigencias, pero también una posibilidad para mejorar la producción de puntos de Cadillac. “La segunda mitad de esta temporada presenta nuevos desafíos, pero también, con suerte, algunas buenas oportunidades, y no puedo esperar para comenzar”, señaló.

Pérez también habló del trabajo que realizará con Marcin y el resto de la estructura en esta nueva etapa. “Tengo ganas de ponerme al día rápidamente con Marcin y con el resto del equipo”, agregó.

Cadillac había conseguido reducir parte de la distancia con la zona media durante la primera mitad del año, aunque las fallas registradas en las últimas carreras frenaron ese avance, especialmente del lado del auto del mexicano.

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Valtteri Bottas también se refirió al regreso de la competencia y al reto que plantea Zandvoort, donde el formato Sprint obligará a los equipos a encontrar ritmo desde las primeras sesiones.

“Es bueno volver a competir después del descanso de verano. El Gran Premio de Países Bajos será una prueba interesante, con el formato Sprint que exige estar al máximo desde que llegamos al circuito”, explicó el finlandés.

Bottas también destacó que será la primera carrera de Marcin con Cadillac F1 y consideró que su llegada puede aportar otra perspectiva de trabajo. Además, señaló que Zandvoort exige precisión por la combinación de curvas rápidas y sectores peraltados.

Con el regreso de la Fórmula 1, Cadillac intentará retomar el avance mostrado al inicio de la temporada. Para Pérez, el objetivo inmediato será volver a sumar y aprovechar un circuito en el que ha encontrado puntos cada vez que lo ha disputado desde su regreso al calendario.

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