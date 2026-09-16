Max Verstappen vence a 100 pilotos de karting en Silverstone: así fue el reto de Red Bull

El neerlandés arrancó en el puesto 101 y necesitó cerca de 35 minutos para superar a todos sus rivales en un formato de eliminación

Verstappen conquista el ‘Max vs 100’ | @redbullracing

Max Verstappen cambió por unas horas la Fórmula 1 por el karting y completó el desafío que Red Bull preparó para poner a prueba su capacidad para remontar entre tráfico. El cuatro veces campeón del mundo salió desde la posición 101 y consiguió superar a los 100 participantes que tenía por delante en el evento denominado Max vs 100, celebrado este miércoles 16 de septiembre en Silverstone.

La dinámica colocaba al piloto neerlandés ante una carrera distinta a las que disputa cada fin de semana en la F1. Verstappen tenía un máximo de 30 vueltas para adelantar a todos sus rivales, y cada competidor quedaba eliminado después de ser superado. Los participantes utilizaron karts idénticos y la parrilla reunió a deportistas, creadores de contenido, personalidades y aficionados de distintos países.

Max Verstappen pasa del puesto 101 al 37 en una sola vuelta

El avance comenzó prácticamente desde la salida. La acumulación de karts en las primeras curvas provocó tráfico y algunos incidentes, una situación que Verstappen aprovechó para buscar espacios y ganar posiciones. Al terminar la primera vuelta ya había dejado atrás a 64 participantes y ocupaba el lugar 37, pese a una interrupción por bandera amarilla durante ese giro.

La diferencia de ritmo se hizo más evidente conforme la pista quedó despejada. Verstappen continuó recortando posiciones y para la sexta vuelta ya se encontraba dentro de los diez primeros lugares. Su progresión redujo rápidamente una prueba que originalmente podía extenderse hasta 30 giros o 75 minutos.

Max Verstappen took down all 100 drivers in 35 minutes 😮‍💨 pic.twitter.com/TxDhVjZB7K — ESPN F1 (@ESPNF1) September 16, 2026

El recorrido tampoco estuvo libre de contratiempos. En uno de los giros de la primera mitad de la competencia, el neerlandés salió momentáneamente de la pista al pasar sobre una zona exterior y perdió una cámara instalada en su kart. El incidente no provocó una caída considerable en su ritmo y pudo continuar con la persecución.

El formato que intentó frenar la remontada de Verstappen

Los organizadores también incorporaron un elemento estratégico denominado Fast Lap, un atajo que los 100 rivales podían utilizar una vez durante la primera mitad de la prueba. Verstappen disponía del mismo recurso, pero únicamente podía activarlo durante la segunda mitad, por lo que debía recuperar prácticamente todo el terreno mediante adelantamientos en pista.

La ventaja tampoco fue suficiente para mantenerlo lejos de las primeras posiciones. En el tramo final, Jacky Martens, Lewis Osler y Zac Alsop quedaron como los últimos rivales por delante de Verstappen. El grupo logró extender la persecución con los atajos disponibles, pero el piloto de Red Bull terminó por alcanzarlos y completar los adelantamientos que necesitaba para cerrar el desafío.

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La carrera terminó después de aproximadamente 35 minutos, mucho antes de alcanzar el límite establecido por la organización. De esta manera, Verstappen completó el recorrido desde el fondo de una parrilla de 101 karts hasta la primera posición sin necesitar las 30 vueltas que tenía disponibles para cumplir el objetivo.

Tras completar el reto, Verstappen destacó lo ocurrido durante el arranque y explicó que encontró huecos mientras varios participantes quedaron detenidos entre el tráfico. El neerlandés señaló que esa primera vuelta resultó determinante para reducir de inmediato la cantidad de rivales que todavía debía alcanzar.

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