GP de México 2027: fecha confirmada y cuándo será la carrera de Fórmula 1

El Autódromo Hermanos Rodríguez mantendrá su lugar en la Fórmula 1 y recibirá nuevamente al campeonato durante el cierre de la temporada 2027

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La Fórmula 1 confirmó la fecha del Gran Premio de la Ciudad de México 2027 tras presentar el calendario de la próxima temporada, en el que el Autódromo Hermanos Rodríguez conservará su lugar dentro de la parte final del campeonato. La competencia en territorio mexicano volverá a disputarse entre finales de octubre y los primeros días relacionados con las celebraciones de Día de Muertos.

El evento de la Ciudad de México formará parte de un calendario de 24 Grandes Premios aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor. México ocupará la fecha 20 del campeonato, después del Gran Premio de Estados Unidos en Austin y antes de la visita a Sao Paulo.

La presencia mexicana también mantiene la continuidad de una historia que comenzó oficialmente en 1963, un año después de que el Autódromo recibiera una carrera de Fórmula 1 que no otorgó puntos para el campeonato. Tras distintas etapas de ausencia, la categoría regresó al país en 2015 y desde entonces el circuito capitalino ha permanecido en el programa, con excepción de 2020.

¿Cuándo será el GP de México 2027?

El Gran Premio de la Ciudad de México 2027 se disputará del viernes 29 al domingo 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. De acuerdo con el calendario presentado para la temporada, el evento mexicano volverá a ocupar su habitual espacio durante la recta final del campeonato.

La carrera principal está prevista para el domingo 31 de octubre, mientras que las actividades deberán comenzar el viernes 29 y continuar el sábado 30 con las sesiones correspondientes. México no aparece entre las diez sedes anunciadas para albergar una carrera Sprint en 2027, por lo que el programa contempla un formato convencional de fin de semana.

La ubicación de la carrera vuelve a colocar al evento junto a las fechas americanas del cierre de temporada. La Fórmula 1 llegará primero a Austin, del 22 al 24 de octubre; una semana más tarde visitará la Ciudad de México y después viajará a Brasil para el Gran Premio de Sao Paulo, programado del 5 al 7 de noviembre.

¿Quiénes han ganado el Gran Premio de México?

La historia puntuable del Gran Premio de México dentro del Mundial de Fórmula 1 comenzó en 1963, cuando Jim Clark se llevó la victoria. El neerlandés Max Verstappen encabeza el registro de triunfos en territorio mexicano con cinco, obtenidos en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

El ganador más reciente hasta la presentación del calendario 2027 es Lando Norris, quien se impuso con McLaren en 2025. La edición de 2026 todavía no se disputa: está programada del 30 de octubre al 1 de noviembre, por lo que el listado histórico puede modificarse antes de la carrera de 2027.

Estos son los ganadores de las carreras puntuables celebradas en México:

Año Ganador 1963 Jim Clark 1964 Dan Gurney 1965 Richie Ginther 1966 John Surtees 1967 Jim Clark 1968 Graham Hill 1969 Denny Hulme 1970 Jacky Ickx 1986 Gerhard Berger 1987 Nigel Mansell 1988 Alain Prost 1989 Ayrton Senna 1990 Alain Prost 1991 Riccardo Patrese 1992 Nigel Mansell 2015 Nico Rosberg 2016 Lewis Hamilton 2017 Max Verstappen 2018 Max Verstappen 2019 Lewis Hamilton 2021 Max Verstappen 2022 Max Verstappen 2023 Max Verstappen 2024 Carlos Sainz 2025 Lando Norris

La lista corresponde a las pruebas que formaron parte del campeonato. Jim Clark también ganó la carrera de 1962, aunque aquella edición no otorgó puntos y se celebró antes de la incorporación oficial de México al Mundial en 1963.

Más información: El Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva para asegurar el futuro de la Fórmula 1 en México

¿Hasta cuándo tiene contrato el GP de México con la Fórmula 1?

La permanencia del Gran Premio de la Ciudad de México está asegurada, por ahora, hasta la temporada 2028. En abril de 2025 se anunció una extensión por tres años que contempla específicamente las ediciones de 2026, 2027 y 2028.

El nuevo acuerdo dio continuidad a la etapa iniciada con el regreso de la Fórmula 1 a México en 2015. Esto significa que la carrera de 2027 será la segunda de las tres contempladas en el contrato vigente, mientras que la edición de 2028 será la última garantizada bajo el acuerdo anunciado hasta este momento.

Calendario completo de la Fórmula 1 para 2027

La temporada 2027 quedó programada con 24 Grandes Premios, desde Bahréin en marzo hasta Abu Dhabi en diciembre. El Gran Premio de la Ciudad de México será la vigésima fecha del año y se correrá del 29 al 31 de octubre.

Fecha Gran Premio Fin de semana 1 Bahréin 12 al 14 de marzo 2 Arabia Saudita 19 al 21 de marzo 3 Australia 2 al 4 de abril 4 Japón 9 al 11 de abril 5 China 16 al 18 de abril 6 Miami 30 de abril al 2 de mayo 7 Canadá 21 al 23 de mayo 8 Mónaco 4 al 6 de junio 9 Portugal 18 al 20 de junio 10 Gran Bretaña 2 al 4 de julio 11 Austria 9 al 11 de julio 12 Bélgica 23 al 25 de julio 13 Hungría 30 de julio al 1 de agosto 14 Italia 3 al 5 de septiembre 15 España 10 al 12 de septiembre 16 Azerbaiyán 24 al 26 de septiembre 17 Turquía 1 al 3 de octubre 18 Singapur 8 al 10 de octubre 19 Estados Unidos 22 al 24 de octubre 20 Ciudad de México 29 al 31 de octubre 21 Sao Paulo 5 al 7 de noviembre 22 Las Vegas 18 al 20 de noviembre 23 Qatar 3 al 5 de diciembre 24 Abu Dhabi 10 al 12 de diciembre

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