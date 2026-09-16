GP de México 2027: fecha confirmada y cuándo será la carrera de Fórmula 1
El Autódromo Hermanos Rodríguez mantendrá su lugar en la Fórmula 1 y recibirá nuevamente al campeonato durante el cierre de la temporada 2027
La Fórmula 1 confirmó la fecha del Gran Premio de la Ciudad de México 2027 tras presentar el calendario de la próxima temporada, en el que el Autódromo Hermanos Rodríguez conservará su lugar dentro de la parte final del campeonato. La competencia en territorio mexicano volverá a disputarse entre finales de octubre y los primeros días relacionados con las celebraciones de Día de Muertos.
El evento de la Ciudad de México formará parte de un calendario de 24 Grandes Premios aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor. México ocupará la fecha 20 del campeonato, después del Gran Premio de Estados Unidos en Austin y antes de la visita a Sao Paulo.
La presencia mexicana también mantiene la continuidad de una historia que comenzó oficialmente en 1963, un año después de que el Autódromo recibiera una carrera de Fórmula 1 que no otorgó puntos para el campeonato. Tras distintas etapas de ausencia, la categoría regresó al país en 2015 y desde entonces el circuito capitalino ha permanecido en el programa, con excepción de 2020.
Más información | Calendario de F1 2027: diez sprints, regresos históricos y todas las fechas de la próxima temporada
¿Cuándo será el GP de México 2027?
El Gran Premio de la Ciudad de México 2027 se disputará del viernes 29 al domingo 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. De acuerdo con el calendario presentado para la temporada, el evento mexicano volverá a ocupar su habitual espacio durante la recta final del campeonato.
La carrera principal está prevista para el domingo 31 de octubre, mientras que las actividades deberán comenzar el viernes 29 y continuar el sábado 30 con las sesiones correspondientes. México no aparece entre las diez sedes anunciadas para albergar una carrera Sprint en 2027, por lo que el programa contempla un formato convencional de fin de semana.
La ubicación de la carrera vuelve a colocar al evento junto a las fechas americanas del cierre de temporada. La Fórmula 1 llegará primero a Austin, del 22 al 24 de octubre; una semana más tarde visitará la Ciudad de México y después viajará a Brasil para el Gran Premio de Sao Paulo, programado del 5 al 7 de noviembre.
¿Quiénes han ganado el Gran Premio de México?
La historia puntuable del Gran Premio de México dentro del Mundial de Fórmula 1 comenzó en 1963, cuando Jim Clark se llevó la victoria. El neerlandés Max Verstappen encabeza el registro de triunfos en territorio mexicano con cinco, obtenidos en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.
El ganador más reciente hasta la presentación del calendario 2027 es Lando Norris, quien se impuso con McLaren en 2025. La edición de 2026 todavía no se disputa: está programada del 30 de octubre al 1 de noviembre, por lo que el listado histórico puede modificarse antes de la carrera de 2027.
Estos son los ganadores de las carreras puntuables celebradas en México:
|Año
|Ganador
|1963
|Jim Clark
|1964
|Dan Gurney
|1965
|Richie Ginther
|1966
|John Surtees
|1967
|Jim Clark
|1968
|Graham Hill
|1969
|Denny Hulme
|1970
|Jacky Ickx
|1986
|Gerhard Berger
|1987
|Nigel Mansell
|1988
|Alain Prost
|1989
|Ayrton Senna
|1990
|Alain Prost
|1991
|Riccardo Patrese
|1992
|Nigel Mansell
|2015
|Nico Rosberg
|2016
|Lewis Hamilton
|2017
|Max Verstappen
|2018
|Max Verstappen
|2019
|Lewis Hamilton
|2021
|Max Verstappen
|2022
|Max Verstappen
|2023
|Max Verstappen
|2024
|Carlos Sainz
|2025
|Lando Norris
La lista corresponde a las pruebas que formaron parte del campeonato. Jim Clark también ganó la carrera de 1962, aunque aquella edición no otorgó puntos y se celebró antes de la incorporación oficial de México al Mundial en 1963.
Más información: El Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva para asegurar el futuro de la Fórmula 1 en México
¿Hasta cuándo tiene contrato el GP de México con la Fórmula 1?
La permanencia del Gran Premio de la Ciudad de México está asegurada, por ahora, hasta la temporada 2028. En abril de 2025 se anunció una extensión por tres años que contempla específicamente las ediciones de 2026, 2027 y 2028.
El nuevo acuerdo dio continuidad a la etapa iniciada con el regreso de la Fórmula 1 a México en 2015. Esto significa que la carrera de 2027 será la segunda de las tres contempladas en el contrato vigente, mientras que la edición de 2028 será la última garantizada bajo el acuerdo anunciado hasta este momento.
Calendario completo de la Fórmula 1 para 2027
La temporada 2027 quedó programada con 24 Grandes Premios, desde Bahréin en marzo hasta Abu Dhabi en diciembre. El Gran Premio de la Ciudad de México será la vigésima fecha del año y se correrá del 29 al 31 de octubre.
|Fecha
|Gran Premio
|Fin de semana
|1
|Bahréin
|12 al 14 de marzo
|2
|Arabia Saudita
|19 al 21 de marzo
|3
|Australia
|2 al 4 de abril
|4
|Japón
|9 al 11 de abril
|5
|China
|16 al 18 de abril
|6
|Miami
|30 de abril al 2 de mayo
|7
|Canadá
|21 al 23 de mayo
|8
|Mónaco
|4 al 6 de junio
|9
|Portugal
|18 al 20 de junio
|10
|Gran Bretaña
|2 al 4 de julio
|11
|Austria
|9 al 11 de julio
|12
|Bélgica
|23 al 25 de julio
|13
|Hungría
|30 de julio al 1 de agosto
|14
|Italia
|3 al 5 de septiembre
|15
|España
|10 al 12 de septiembre
|16
|Azerbaiyán
|24 al 26 de septiembre
|17
|Turquía
|1 al 3 de octubre
|18
|Singapur
|8 al 10 de octubre
|19
|Estados Unidos
|22 al 24 de octubre
|20
|Ciudad de México
|29 al 31 de octubre
|21
|Sao Paulo
|5 al 7 de noviembre
|22
|Las Vegas
|18 al 20 de noviembre
|23
|Qatar
|3 al 5 de diciembre
|24
|Abu Dhabi
|10 al 12 de diciembre