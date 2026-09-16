GP de México 2027: fecha confirmada y cuándo será la carrera de Fórmula 1

Publicado por Tania Suárez

El Autódromo Hermanos Rodríguez mantendrá su lugar en la Fórmula 1 y recibirá nuevamente al campeonato durante el cierre de la temporada 2027

Imago7

La Fórmula 1 confirmó la fecha del Gran Premio de la Ciudad de México 2027 tras presentar el calendario de la próxima temporada, en el que el Autódromo Hermanos Rodríguez conservará su lugar dentro de la parte final del campeonato. La competencia en territorio mexicano volverá a disputarse entre finales de octubre y los primeros días relacionados con las celebraciones de Día de Muertos.

El evento de la Ciudad de México formará parte de un calendario de 24 Grandes Premios aprobado por el Consejo Mundial del Deporte Motor. México ocupará la fecha 20 del campeonato, después del Gran Premio de Estados Unidos en Austin y antes de la visita a Sao Paulo.

La presencia mexicana también mantiene la continuidad de una historia que comenzó oficialmente en 1963, un año después de que el Autódromo recibiera una carrera de Fórmula 1 que no otorgó puntos para el campeonato. Tras distintas etapas de ausencia, la categoría regresó al país en 2015 y desde entonces el circuito capitalino ha permanecido en el programa, con excepción de 2020.

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¿Cuándo será el GP de México 2027?

El Gran Premio de la Ciudad de México 2027 se disputará del viernes 29 al domingo 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. De acuerdo con el calendario presentado para la temporada, el evento mexicano volverá a ocupar su habitual espacio durante la recta final del campeonato.

La carrera principal está prevista para el domingo 31 de octubre, mientras que las actividades deberán comenzar el viernes 29 y continuar el sábado 30 con las sesiones correspondientes. México no aparece entre las diez sedes anunciadas para albergar una carrera Sprint en 2027, por lo que el programa contempla un formato convencional de fin de semana.

La ubicación de la carrera vuelve a colocar al evento junto a las fechas americanas del cierre de temporada. La Fórmula 1 llegará primero a Austin, del 22 al 24 de octubre; una semana más tarde visitará la Ciudad de México y después viajará a Brasil para el Gran Premio de Sao Paulo, programado del 5 al 7 de noviembre.

¿Quiénes han ganado el Gran Premio de México?

La historia puntuable del Gran Premio de México dentro del Mundial de Fórmula 1 comenzó en 1963, cuando Jim Clark se llevó la victoria. El neerlandés Max Verstappen encabeza el registro de triunfos en territorio mexicano con cinco, obtenidos en 2017, 2018, 2021, 2022 y 2023.

El ganador más reciente hasta la presentación del calendario 2027 es Lando Norris, quien se impuso con McLaren en 2025. La edición de 2026 todavía no se disputa: está programada del 30 de octubre al 1 de noviembre, por lo que el listado histórico puede modificarse antes de la carrera de 2027.

Estos son los ganadores de las carreras puntuables celebradas en México:

AñoGanador
1963Jim Clark
1964Dan Gurney
1965Richie Ginther
1966John Surtees
1967Jim Clark
1968Graham Hill
1969Denny Hulme
1970Jacky Ickx
1986Gerhard Berger
1987Nigel Mansell
1988Alain Prost
1989Ayrton Senna
1990Alain Prost
1991Riccardo Patrese
1992Nigel Mansell
2015Nico Rosberg
2016Lewis Hamilton
2017Max Verstappen
2018Max Verstappen
2019Lewis Hamilton
2021Max Verstappen
2022Max Verstappen
2023Max Verstappen
2024Carlos Sainz
2025Lando Norris

La lista corresponde a las pruebas que formaron parte del campeonato. Jim Clark también ganó la carrera de 1962, aunque aquella edición no otorgó puntos y se celebró antes de la incorporación oficial de México al Mundial en 1963.

Más información: El Autódromo Hermanos Rodríguez se renueva para asegurar el futuro de la Fórmula 1 en México

¿Hasta cuándo tiene contrato el GP de México con la Fórmula 1?

La permanencia del Gran Premio de la Ciudad de México está asegurada, por ahora, hasta la temporada 2028. En abril de 2025 se anunció una extensión por tres años que contempla específicamente las ediciones de 2026, 2027 y 2028.

El nuevo acuerdo dio continuidad a la etapa iniciada con el regreso de la Fórmula 1 a México en 2015. Esto significa que la carrera de 2027 será la segunda de las tres contempladas en el contrato vigente, mientras que la edición de 2028 será la última garantizada bajo el acuerdo anunciado hasta este momento.

Calendario completo de la Fórmula 1 para 2027

La temporada 2027 quedó programada con 24 Grandes Premios, desde Bahréin en marzo hasta Abu Dhabi en diciembre. El Gran Premio de la Ciudad de México será la vigésima fecha del año y se correrá del 29 al 31 de octubre.

FechaGran PremioFin de semana
1Bahréin12 al 14 de marzo
2Arabia Saudita19 al 21 de marzo
3Australia2 al 4 de abril
4Japón9 al 11 de abril
5China16 al 18 de abril
6Miami30 de abril al 2 de mayo
7Canadá21 al 23 de mayo
8Mónaco4 al 6 de junio
9Portugal18 al 20 de junio
10Gran Bretaña2 al 4 de julio
11Austria9 al 11 de julio
12Bélgica23 al 25 de julio
13Hungría30 de julio al 1 de agosto
14Italia3 al 5 de septiembre
15España10 al 12 de septiembre
16Azerbaiyán24 al 26 de septiembre
17Turquía1 al 3 de octubre
18Singapur8 al 10 de octubre
19Estados Unidos22 al 24 de octubre
20Ciudad de México29 al 31 de octubre
21Sao Paulo5 al 7 de noviembre
22Las Vegas18 al 20 de noviembre
23Qatar3 al 5 de diciembre
24Abu Dhabi10 al 12 de diciembre

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