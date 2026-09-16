‘Ameba comecerebros’ en México: ¿Qué es, síntomas y cómo se contagia?

El caso de un instructor de wakeboard en Mérida llevó a confirmar la presencia de Naegleria fowleri en un lago artificial

¿Cómo se contagia la ‘ameba comecerebros’? | ChatGPT

La llamada ‘ameba comecerebros’ genera atención en México después de que se confirmara la presencia de Naegleria fowleri en un lago artificial de Mérida, Yucatán. El organismo está relacionado con una infección cerebral poco frecuente y el caso registrado en la entidad corresponde al primer caso confirmado de este tipo en el estado.

¿Qué es la ‘ameba comecerebros’ y cuáles son los síntomas?

Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que puede desarrollarse en agua dulce estancada y cálida. Cuando el microorganismo ingresa por la nariz y alcanza el cerebro puede provocar meningoencefalitis amebiana primaria, una infección poco frecuente que puede evolucionar de manera grave.

Los primeros síntomas asociados con esta infección incluyen dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades sanitarias de Yucatán, la enfermedad es extremadamente rara y la mayoría de los casos registrados han tenido consecuencias graves.

“Naegleria fowleri es una ameba de vida libre que prolifera en agua dulce estancada y cálida, sobre todo entre 35 y 46 grados Celsius”, destacó un comunicado emitido por el gobierno del estado. “Los primeros síntomas son dolor intenso de cabeza, fiebre, náuseas y vómito. En los cuerpos de agua naturales con corriente, entre 24 y 26 grados, las condiciones son menos favorables para su desarrollo”, añadió.

¿Cómo se contagia la ‘ameba comecerebros’ y dónde habita este microorganismo?

La infección ocurre cuando agua contaminada con Naegleria fowleri entra por la nariz, principalmente durante actividades como nadar, bucear o sumergirse en agua dulce templada. La ameba también puede representar un riesgo cuando se utiliza agua contaminada para realizar lavados nasales o de los senos paranasales.

El microorganismo prolifera principalmente en agua dulce estancada y cálida, con condiciones especialmente favorables entre los 35 y 46 grados Celsius. Las autoridades señalan que no se transmite de persona a persona y que tampoco se adquiere al beber agua. En cuerpos de agua naturales con corriente y temperaturas de entre 24 y 26 grados, las condiciones son menos favorables para su desarrollo.

‘Ameba comecerebros’ en México: ¿Qué se sabe del caso del instructor de wakeboard que murió en Mérida?

El caso que llevó a la confirmación de Naegleria fowleri en Yucatán corresponde a un instructor de wakeboard de 34 años que realizaba actividades en el lago artificial de Plaza La Isla Mérida. El paciente ingresó el 2 de septiembre al Hospital General Regional No. 12 del IMSS y falleció el 8 de septiembre. Posteriormente, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) confirmó que la causa fue una meningoencefalitis provocada por la ameba.

La Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública también detectó Naegleria fowleri en muestras tomadas del lago artificial donde el paciente realizó actividades, por lo que las autoridades asociaron ese sitio con la vía probable de infección. El Gobierno de Yucatán confirmó que el cuerpo de agua permanecerá fuera de operación y que se realizarán investigaciones sobre el mantenimiento y la calidad del agua.

La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud de Yucatán mantiene suspendidas las actividades del lago. Para determinar si puede reabrir, la empresa responsable deberá demostrar mediante estudios de laboratorio que el agua cumple con las condiciones establecidas para uso recreativo en la NOM-245-SSA1-2010; posteriormente se realizará una nueva verificación y muestreo. El Gobierno estatal también señaló que este cuerpo de agua no está conectado con otros espacios recreativos ni con la red de agua potable.

Te puede interesar: