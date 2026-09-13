Checo Pérez rescata el ritmo de Cadillac pese al abandono en España: “Fue un fin de semana fuerte”

El piloto mexicano ve ‘el vaso medio lleno’ luego del primer fin de semana de carrera en Madrid

Checo Pérez ve el lado bueno tras su abandono. | Reuters.

Sergio Pérez no pudo completar el Gran Premio de España, pero encontró motivos para salir satisfecho de la carrera. El piloto mexicano destacó el ritmo mostrado por Cadillac durante el fin de semana y, especialmente, la posibilidad de mantenerse en la pelea con los Williams antes de abandonar por un problema hidráulico.

Checo tuvo que retirar su monoplaza en la vuelta 33, cuando se encontraba en la posición 18. Hasta ese momento, el mexicano había conseguido mantenerse cerca de Alexander Albon y consideró que el rendimiento mostrado representa un paso adelante para su equipo.

El piloto de Cadillac tuvo una salida en la que aprovechó los incidentes de las primeras curvas para avanzar hasta el puesto 15. Posteriormente entró a los pits durante el Virtual Safety Car provocado por Lance Stroll, colocó neumáticos duros y regresó a pista en el sitio 18.

“Sí, estaba del lado derecho del desastre y logré ganar algunas posiciones y mantenerlas. Tuve prácticamente el mismo ritmo que Albon durante toda la carrera. Estuve a un segundo o dos de distancia hasta que tuvimos el problema”, explicó Pérez después de la competencia.

Para el mexicano, mantenerse cerca del Williams fue una de las principales referencias para evaluar el avance de Cadillac. Aunque reconoció que las características del circuito pudieron influir en el rendimiento, consideró que el equipo consiguió aprovechar las oportunidades que presentó la carrera.

“Fue un fin de semana realmente fuerte para el equipo en términos de ritmo”, señaló Checo, quien también reveló que el monoplaza volvió a presentar complicaciones con los frenos. “Estábamos al límite con ellos, pero empujamos hasta el límite absoluto y estoy contento con eso”.

Pérez explicó que durante la prueba solicitaba constantemente los tiempos de vuelta para conocer su diferencia respecto a los Williams y encontró señales positivas en esa comparación. “Tuvimos literalmente el mismo ritmo que Albon durante toda la carrera, así que estoy complacido con eso”, añadió.

El mexicano incluso consideró que durante el segundo stint Cadillac llegó a contar con un paso superior al del piloto de Williams. Para Checo, esa situación fue uno de los aspectos que más valor tuvo durante el fin de semana en España.

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“Creo que eso es lo más positivo del fin de semana, haber competido con los Williams. Estuvimos con ellos desde la primera vuelta hasta el final. De hecho, creo que fuimos más rápidos que Albon en el segundo stint, así que estoy muy contento con eso”, declaró.

Ahora, Pérez considera que Cadillac deberá trasladar ese rendimiento a las próximas carreras y resolver los problemas mecánicos que han impedido capitalizar el trabajo realizado en pista. “Solo tenemos que mantener este impulso y asegurarnos de conseguir la fiabilidad, pero como equipo estoy orgulloso de que hayamos llevado todo al límite”, concluyó.

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