Calendario de Fórmula 1 2027: diez sprints, regresos históricos y todas las fechas de la próxima temporada

Publicado por Abraham Bencid

Bahréin abrirá un campeonato de 24 Grandes Premios; Portugal y Turquía regresan, mientras Barcelona y Zandvoort salen

Fechas del calendario de la F1 2027
Todas las fechas de la Fórmual 1 2027 | Reuters

La Fórmula 1 ya trazó la ruta de su temporada 2027. El campeonato mantendrá 24 Grandes Premios distribuidos en 22 países y cinco continentes, pero presentará cambios importantes: Bahréin recuperará la apertura, regresarán Portugal y Turquía y el formato sprint alcanzará una cifra inédita.

La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil anunciaron el calendario después de recibir la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor. La temporada comenzará el fin de semana del 12 al 14 de marzo en Bahréin y terminará del 10 al 12 de diciembre en Abu Dhabi. El programa oficial contempla 24 rondas y diez eventos sprint.

Antes de la primera carrera, los equipos tendrán cuatro días de pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, del 24 al 27 de febrero. Sakhir también albergará la primera sprint del año, por lo que pilotos y escuderías afrontarán actividad competitiva desde el inicio del campeonato.

MÁS INFORMACIÓN: Kimi Antonelli gana el GP de España y amplía su liderato; Checo Pérez abandona por falla de Cadillac

La primera parte del calendario presentará una secuencia intensa. Después de Bahréin y Arabia Saudita, la categoría visitará Australia, Japón y China en tres fines de semana consecutivos. Posteriormente llegará el turno de Miami, Canadá y Mónaco, antes de comenzar el recorrido principal por Europa.

Portugal y Turquía regresan; Barcelona y Zandvoort quedan fuera

Una de las principales novedades será el regreso del Gran Premio de Portugal, programado del 18 al 20 de junio en el Circuito Internacional del Algarve. Portimao recibió a la Fórmula 1 por última vez en 2021 y ahora reaparecerá entre Mónaco y Gran Bretaña. Turquía también volverá con una carrera del 1 al 3 de octubre en Istanbul Park, entre Azerbaiyán y Singapur. Ambos escenarios regresan después de seis años fuera del calendario.

Las incorporaciones provocarán dos ausencias relevantes. Zandvoort dejará de albergar el Gran Premio de los Países Bajos después de su última edición en 2026, mientras Barcelona no aparecerá por primera vez desde 1990. El circuito catalán entrará en un sistema de rotación y su regreso está previsto para 2028, en lugar de Spa-Francorchamps. Madrid conservará el Gran Premio de España el 12 de septiembre.

El trazado madrileño será la última parada europea antes del recorrido por Bakú, Estambul y Singapur. Más adelante aparecerá el bloque americano formado por Austin, Ciudad de México y Sao Paulo, mientras Las Vegas conservará su carrera nocturna en sábado, pero ya no estará pegada a Qatar y Abu Dhabi.

MÁS INFORMACIÓN: GP de Azerbaiyán 2026: ¿Cuándo es la próxima carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1?

La gran apuesta deportiva estará en las carreras cortas. El número de fines de semana sprint aumentará de seis a diez, el máximo desde que el formato fue introducido en 2021. La Fórmula 1 justificó la ampliación al asegurar que estos eventos registran una audiencia total 12% superior a la de un fin de semana convencional. También señaló que el 82% de los asistentes considera que la sprint agrega valor a su entrada.

Calendario completo de la Fórmula 1 para 2027

El programa presenta 24 Grandes Premios entre marzo y diciembre. Las fechas corresponden al fin de semana completo de cada evento y las rondas resaltadas en negritas tendrán carrera sprint. El calendario detallado incluye las sedes y circuitos de cada prueba.

  1. Gran Premio de Bahréin | 12 al 14 de marzo | Sakhir | Sprint
  2. Gran Premio de Arabia Saudita | 19 al 21 de marzo | Yeda
  3. Gran Premio de Australia | 2 al 4 de abril | Albert Park
  4. Gran Premio de Japón | 9 al 11 de abril | Suzuka | Sprint
  5. Gran Premio de China | 16 al 18 de abril | Shanghái
  6. Gran Premio de Miami | 30 de abril al 2 de mayo | Miami
  7. Gran Premio de Canadá | 21 al 23 de mayo | Montreal | Sprint
  8. Gran Premio de Mónaco | 4 al 6 de junio | Montecarlo | Sprint
  9. Gran Premio de Portugal | 18 al 20 de junio | Portimao
  10. Gran Premio de Gran Bretaña | 2 al 4 de julio | Silverstone | Sprint
  11. Gran Premio de Austria | 9 al 11 de julio | Spielberg
  12. Gran Premio de Bélgica | 23 al 25 de julio | Spa-Francorchamps
  13. Gran Premio de Hungría | 30 de julio al 1 de agosto | Hungaroring
  14. Gran Premio de Italia | 3 al 5 de septiembre | Monza | Sprint
  15. Gran Premio de España | 10 al 12 de septiembre | Madrid
  16. Gran Premio de Azerbaiyán | 24 al 26 de septiembre | Bakú
  17. Gran Premio de Turquía | 1 al 3 de octubre | Istanbul Park
  18. Gran Premio de Singapur | 8 al 10 de octubre | Marina Bay
  19. Gran Premio de Estados Unidos | 22 al 24 de octubre | Austin
  20. Gran Premio de Ciudad de México | 29 al 31 de octubre | Autódromo Hermanos Rodríguez
  21. Gran Premio de Sao Paulo | 5 al 7 de noviembre | Interlagos | Sprint
  22. Gran Premio de Las Vegas | 18 al 20 de noviembre | Las Vegas
  23. Gran Premio de Qatar | 3 al 5 de diciembre | Lusail | Sprint
  24. Gran Premio de Abu Dhabi | 10 al 12 de diciembre | Yas Marina | Sprint

Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi estrenarán el formato sprint, mientras Canadá, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo y Qatar repetirán. El caso de Montecarlo será el más llamativo porque su estrecho circuito urbano tendrá dos sesiones de clasificación y dos competencias durante el mismo fin de semana, pese a las dificultades habituales para adelantar.

El cierre también tendrá una nueva distribución. Después de Las Vegas habrá un fin de semana libre antes de las dos rondas decisivas en Medio Oriente. Qatar recibirá la penúltima fecha del 3 al 5 de diciembre y Abu Dhabi bajará el telón una semana más tarde, con puntos adicionales en juego gracias a las dos últimas carreras sprint.

Te puede interesar

Checo Pérez rescata el ritmo de Cadillac pese al abandono en España: “Fue un fin de semana fuerte”

Fórmula 1

Checo Pérez rescata el ritmo de Cadillac pese al abandono en España: “Fue un fin de semana fuerte”

Kimi Antonelli admite que la suerte definió su victoria en el GP de España: “Lando Norris debería haber ganado”

Fórmula 1

Kimi Antonelli admite que la suerte definió su victoria en el GP de España: “Lando Norris debería haber ganado”

F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de España 2026

Fórmula 1

F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de España 2026

Video