Calendario de Fórmula 1 2027: diez sprints, regresos históricos y todas las fechas de la próxima temporada
Bahréin abrirá un campeonato de 24 Grandes Premios; Portugal y Turquía regresan, mientras Barcelona y Zandvoort salen
La Fórmula 1 ya trazó la ruta de su temporada 2027. El campeonato mantendrá 24 Grandes Premios distribuidos en 22 países y cinco continentes, pero presentará cambios importantes: Bahréin recuperará la apertura, regresarán Portugal y Turquía y el formato sprint alcanzará una cifra inédita.
La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil anunciaron el calendario después de recibir la aprobación del Consejo Mundial del Deporte Motor. La temporada comenzará el fin de semana del 12 al 14 de marzo en Bahréin y terminará del 10 al 12 de diciembre en Abu Dhabi. El programa oficial contempla 24 rondas y diez eventos sprint.
Antes de la primera carrera, los equipos tendrán cuatro días de pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, del 24 al 27 de febrero. Sakhir también albergará la primera sprint del año, por lo que pilotos y escuderías afrontarán actividad competitiva desde el inicio del campeonato.
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La primera parte del calendario presentará una secuencia intensa. Después de Bahréin y Arabia Saudita, la categoría visitará Australia, Japón y China en tres fines de semana consecutivos. Posteriormente llegará el turno de Miami, Canadá y Mónaco, antes de comenzar el recorrido principal por Europa.
Formula 1 and the @fia have announced, following approval by the World Motor Sport Council, the 2027 FIA Formula One World Championship calendar, featuring 24 Grands Prix across 22 countries and 10 Sprint events.— F1 Media (@F1Media) September 16, 2026
The 2027 season will begin in Bahrain on 12-14 March and conclude… pic.twitter.com/Pc7VHwWCgs
Portugal y Turquía regresan; Barcelona y Zandvoort quedan fuera
Una de las principales novedades será el regreso del Gran Premio de Portugal, programado del 18 al 20 de junio en el Circuito Internacional del Algarve. Portimao recibió a la Fórmula 1 por última vez en 2021 y ahora reaparecerá entre Mónaco y Gran Bretaña. Turquía también volverá con una carrera del 1 al 3 de octubre en Istanbul Park, entre Azerbaiyán y Singapur. Ambos escenarios regresan después de seis años fuera del calendario.
Las incorporaciones provocarán dos ausencias relevantes. Zandvoort dejará de albergar el Gran Premio de los Países Bajos después de su última edición en 2026, mientras Barcelona no aparecerá por primera vez desde 1990. El circuito catalán entrará en un sistema de rotación y su regreso está previsto para 2028, en lugar de Spa-Francorchamps. Madrid conservará el Gran Premio de España el 12 de septiembre.
El trazado madrileño será la última parada europea antes del recorrido por Bakú, Estambul y Singapur. Más adelante aparecerá el bloque americano formado por Austin, Ciudad de México y Sao Paulo, mientras Las Vegas conservará su carrera nocturna en sábado, pero ya no estará pegada a Qatar y Abu Dhabi.
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La gran apuesta deportiva estará en las carreras cortas. El número de fines de semana sprint aumentará de seis a diez, el máximo desde que el formato fue introducido en 2021. La Fórmula 1 justificó la ampliación al asegurar que estos eventos registran una audiencia total 12% superior a la de un fin de semana convencional. También señaló que el 82% de los asistentes considera que la sprint agrega valor a su entrada.
Calendario completo de la Fórmula 1 para 2027
El programa presenta 24 Grandes Premios entre marzo y diciembre. Las fechas corresponden al fin de semana completo de cada evento y las rondas resaltadas en negritas tendrán carrera sprint. El calendario detallado incluye las sedes y circuitos de cada prueba.
- Gran Premio de Bahréin | 12 al 14 de marzo | Sakhir | Sprint
- Gran Premio de Arabia Saudita | 19 al 21 de marzo | Yeda
- Gran Premio de Australia | 2 al 4 de abril | Albert Park
- Gran Premio de Japón | 9 al 11 de abril | Suzuka | Sprint
- Gran Premio de China | 16 al 18 de abril | Shanghái
- Gran Premio de Miami | 30 de abril al 2 de mayo | Miami
- Gran Premio de Canadá | 21 al 23 de mayo | Montreal | Sprint
- Gran Premio de Mónaco | 4 al 6 de junio | Montecarlo | Sprint
- Gran Premio de Portugal | 18 al 20 de junio | Portimao
- Gran Premio de Gran Bretaña | 2 al 4 de julio | Silverstone | Sprint
- Gran Premio de Austria | 9 al 11 de julio | Spielberg
- Gran Premio de Bélgica | 23 al 25 de julio | Spa-Francorchamps
- Gran Premio de Hungría | 30 de julio al 1 de agosto | Hungaroring
- Gran Premio de Italia | 3 al 5 de septiembre | Monza | Sprint
- Gran Premio de España | 10 al 12 de septiembre | Madrid
- Gran Premio de Azerbaiyán | 24 al 26 de septiembre | Bakú
- Gran Premio de Turquía | 1 al 3 de octubre | Istanbul Park
- Gran Premio de Singapur | 8 al 10 de octubre | Marina Bay
- Gran Premio de Estados Unidos | 22 al 24 de octubre | Austin
- Gran Premio de Ciudad de México | 29 al 31 de octubre | Autódromo Hermanos Rodríguez
- Gran Premio de Sao Paulo | 5 al 7 de noviembre | Interlagos | Sprint
- Gran Premio de Las Vegas | 18 al 20 de noviembre | Las Vegas
- Gran Premio de Qatar | 3 al 5 de diciembre | Lusail | Sprint
- Gran Premio de Abu Dhabi | 10 al 12 de diciembre | Yas Marina | Sprint
Bahréin, Australia, Japón, Mónaco y Abu Dhabi estrenarán el formato sprint, mientras Canadá, Gran Bretaña, Italia, Sao Paulo y Qatar repetirán. El caso de Montecarlo será el más llamativo porque su estrecho circuito urbano tendrá dos sesiones de clasificación y dos competencias durante el mismo fin de semana, pese a las dificultades habituales para adelantar.
El cierre también tendrá una nueva distribución. Después de Las Vegas habrá un fin de semana libre antes de las dos rondas decisivas en Medio Oriente. Qatar recibirá la penúltima fecha del 3 al 5 de diciembre y Abu Dhabi bajará el telón una semana más tarde, con puntos adicionales en juego gracias a las dos últimas carreras sprint.