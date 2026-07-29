Noel León acelera rumbo a la F1: “Sí hay una oportunidad”

El piloto mexicano aprovechó su triunfo en Hungría para confirmar contactos con equipos de la máxima categoría

Noel León. | André Ferreira / Sebastiaan Rozendaal / DPPI via AFP

Noel León confirmó que mantiene conversaciones con varias escuderías de Fórmula 1 para intentar dar el salto desde la F2. El piloto mexicano explicó que su condición de agente libre, al no pertenecer a ninguna academia, le permite analizar distintas alternativas para definir el siguiente paso de su carrera.

El regiomontano consiguió en Hungría su primera victoria en una carrera principal de Fórmula 2, resultado que se sumó a sus dos triunfos en pruebas sprint. León consideró que el éxito llegó en un momento clave de negociaciones y ahora busca acercarse al top tres del campeonato y reunir los puntos necesarios para obtener la superlicencia. LEE LA NOTA COMPLETA

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