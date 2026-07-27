¡Lo arrebata! Red Bull firma al director del programa de jóvenes pilotos de Mercedes

El equipo de las bebidas energética anunció la llegada Gwen Lagrue, quien ocupará el mismo puesto que tenía en Las Flechas Plateadas

Red Bull contrata a un hombre clave de Mercedes. | Reuters.

Red Bull confirmó la incorporación de Gwen Lagrue como nuevo director de su programa de jóvenes pilotos, luego de que Mercedes anunciara la salida del francés tras más de una década de trabajo en el desarrollo de talentos.

Lagrue asumirá un cargo similar al que ocupaba dentro de Mercedes y reportará directamente a Laurent Mekies, director y CEO de Red Bull Racing. Su llegada forma parte de la reestructuración del área después del retiro de Helmut Marko a finales de la temporada pasada.

Mercedes hizo oficial la separación mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacó la labor del directivo durante su etapa con la escudería y su participación en la formación de varios pilotos que alcanzaron la Fórmula 1.

“Juntos desarrollamos a muchos jóvenes pilotos, incluidos nuestros actuales pilotos de F1, George y Kimi, y has hecho una contribución fantástica”, señaló el equipo de Brackley en su despedida.

Red Bull apuesta por la experiencia de Lagrue

Laurent Mekies explicó que la contratación responde a la intención de mantener al programa de desarrollo como una de las bases del proyecto de Red Bull en el automovilismo. El directivo señaló que conoce el método de trabajo de Lagrue y su capacidad para identificar y acompañar a pilotos durante su paso por las categorías inferiores.

“Gwen es uno de los mejores desarrolladores de talento de toda la Fórmula 1 y conozco de primera mano la experiencia, el liderazgo y la pasión que aporta al desarrollo de jóvenes pilotos”, declaró Mekies.

El responsable de Red Bull también reconoció el trabajo realizado por Helmut Marko durante más de dos décadas. Bajo su gestión, el programa impulsó las carreras de figuras como Sebastian Vettel, Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz y Pierre Gasly.

Lagrue aseguró que su llegada a Red Bull representa una nueva etapa profesional después de 11 años en Mercedes. El francés consideró que era el momento de asumir otro reto y ponerse al frente de uno de los sistemas de formación con mayor presencia dentro de la Fórmula 1.

De George Russell a Kimi Antonelli

Durante su paso por Mercedes, Lagrue participó en el crecimiento de pilotos como Esteban Ocon y George Russell, quienes lograron avanzar desde las categorías de formación hasta consolidarse en la máxima categoría.

Uno de los casos principales fue el de Kimi Antonelli, a quien detectó cuando el italiano tenía 11 años y competía en karting. Mercedes acompañó su desarrollo hasta su debut en la Fórmula 1 a los 18 años.

Con la llegada de Lagrue, Red Bull buscará continuar con la formación de pilotos capaces de avanzar hacia Racing Bulls y, posteriormente, competir por un asiento dentro del equipo principal. Su nombramiento marca el inicio de una nueva etapa en un programa que ha tenido un papel constante en la estructura deportiva de la escudería.

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