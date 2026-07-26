Piastri estalla contra Sainz tras arruinarle el GP de Hungría: “Es inaceptable”

El piloto australiano considera que es una falta de atención grave el que no le hayan avisado a Sainz de su presencia antes de su colisión

Piastri culpa a Sainz de su ‘derrota’ en Hungría. | Reuters.

Oscar Piastri responsabilizó a Carlos Sainz por el incidente que le hizo perder el liderato del Gran Premio de Hungría 2026. El piloto de McLaren calificó como “inaceptable” la maniobra del español, quien no cedió el paso pese a que había recibido banderas azules por parte de los comisarios.

El contacto ocurrió después de la segunda parada en boxes de Piastri. El australiano regresó a la pista detrás de Sainz y Fernando Alonso, quienes se encontraban una vuelta por detrás y disputaban una posición en la zona baja de la clasificación.

Al llegar a la curva 2, Sainz volvió a la trazada y se encontró con el McLaren. Piastri evitó daños importantes en su monoplaza, pero perdió el tiempo suficiente para ceder el primer lugar ante su compañero Lando Norris, quien aprovechó la situación para colocarse por delante.

Después de la carrera, Piastri cuestionó que el piloto de Williams no hubiera detectado su presencia. Aunque durante la competencia se presentaron fallas intermitentes en el sistema GPS y en las señales que aparecen en los volantes, los paneles luminosos del circuito sí mostraron las banderas azules.

“Sabía que había problemas con las banderas azules, pero en todas las señales de los comisarios aparecían. Estaba justo detrás de él. No podía creer lo que había pasado”, explicó el integrante de McLaren.

Piastri señaló que un piloto doblado no debe interferir en la pelea por la victoria y consideró que Sainz o su equipo debieron advertir la llegada del McLaren. El australiano también criticó la forma en la que el español defendió su posición frente a Alonso.

“Que te choque un coche doblado nunca es una de las cosas que esperas que puedan salir mal. No me importa si no me vio. El hecho de que nadie se lo dijera o que hubiera una falta total de atención es inaceptable”, declaró.

El piloto de McLaren añadió que Sainz “debería mirarse al espejo” después de que el incidente modificara el resultado de la competencia. Piastri recordó que el español ha cuestionado en otras ocasiones las maniobras de sus rivales dentro de la pista.

Sainz explica por qué no vio a Piastri

Carlos Sainz aseguró que no recibió las señales de bandera azul en su volante y que Piastri permaneció en su punto ciego. El piloto de Williams explicó que concentraba su atención en el duelo con Fernando Alonso y que no esperaba la presencia del líder en esa zona.

“No teníamos luces azules en el volante. En ese momento no tenía idea de que me iban a dar una vuelta y estaba en una lucha con Fernando, intentando adelantarlo por el interior”, señaló el español.

Sainz consideró que la comunicación con su equipo pudo evitar el contacto, aunque aseguró que desde su posición no tenía posibilidades de reaccionar. “Incluso si lo hubiera visto, estaba en mi ángulo muerto, así que era imposible evitarlo. Una mejor comunicación habría ayudado, pero son cosas que a veces pasan en las carreras”, añadió.

Piastri descarta un error en la estrategia de McLaren

Piastri también mostró su molestia con McLaren por radio después del incidente e incluso agradeció con sarcasmo la situación en la que se encontraba. Sin embargo, tras finalizar la competencia, reconoció que el equipo tomó la decisión correcta al detenerlo para cubrir la estrategia de Lewis Hamilton.

“Creo que el momento de mi parada fue el adecuado. Queríamos cubrir a Hamilton, lo cual era perfectamente normal. Si no me hubieran chocado, habría seguido por delante de Lando”, afirmó.

El australiano aceptó que Norris debía cumplir con su propia estrategia y que McLaren no podía retrasar su parada debido a un incidente ajeno al equipo. También reconoció que, una vez que su compañero salió por delante, no tuvo el ritmo necesario para recuperar el liderato.

“Cuando Lando salió por delante, supe que no tenía ritmo para ir por él y que mis opciones de ganar se habían terminado. Estaba enojado por perder el liderato, pero no fue culpa del equipo. Fue culpa de Carlos”, concluyó Piastri.

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