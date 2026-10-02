Prácticas Libres 1 GP de Bahrein 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento
La Práctica Libre 1 comenzará este jueves 1 de octubre a las 22:30 horas, tiempo del centro de México
¡Bienvenidos a la fiesta de la Fórmula 1!
El Gran Premio de Bahréin 2026 de Fórmula 1 tendrá una sede atípica, ya que este fin de semana se correrá en el Sepang International Circuit de Malasia y no en el Circuito Internacional de Sakhir. La modificación se dio después de que la fecha original de abril fuera cancelada por la situación en Medio Oriente. A pesar del cambio, la prueba conservará oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin dentro del calendario.
La competencia también significará el regreso de la Fórmula 1 a Sepang por primera vez desde 2017 y formará parte de un triplete que inició en Azerbaiyán y concluirá en Singapur. Sergio ‘Checo’ Pérez y Cadillac afrontarán esta nueva cita en medio de su primera temporada juntos, luego de la participación del piloto mexicano en Bakú, con el objetivo de continuar con el desarrollo del equipo.
¿A qué hora inician las Prácticas Libres del GP de Bahrein 2026 de hoy 1 de octubre?
La actividad del Gran Premio de Bahréin 2026 comenzará para México durante la noche de este jueves 1 de octubre, aunque oficialmente en Malasia ya será viernes 2. La diferencia de 14 horas entre el centro de México y Sepang provoca que los aficionados mexicanos puedan seguir desde un día antes el primer contacto de los monoplazas con la pista.
La Práctica Libre 1 comenzará este jueves 1 de octubre a las 22:30 horas, tiempo del centro de México. La segunda sesión se realizará apenas unas horas después, el viernes 2 de octubre a las 02:00 horas, por lo que los equipos tendrán dos oportunidades para recopilar información sobre neumáticos, ritmo de carrera y configuración del auto durante la madrugada mexicana.
La última sesión antes de la clasificación será la Práctica Libre 3, programada para el viernes 2 de octubre a las 22:30 horas de México. Después llegará la clasificación, durante la madrugada del sábado.
Horarios de las Prácticas Libres del GP de Bahréin 2026 en México:
Práctica Libre 1: jueves 1 de octubre | 22:30 horas
Práctica Libre 2: viernes 2 de octubre | 02:00 horas
Práctica Libre 3: viernes 2 de octubre | 22:30 horas
¿Cómo llegan las escuderías al GP de Bahrein?
Mercedes llega a Sepang como líder del Campeonato de Constructores con 503 puntos, después de fortalecer su posición en Azerbaiyán. George Russell ganó la carrera de Bakú, mientras Kimi Antonelli terminó quinto, resultado que permitió al equipo sumar 35 puntos durante el Gran Premio anterior.
Ferrari ocupa el segundo puesto del campeonato con 358 unidades, a 145 de Mercedes. Charles Leclerc terminó cuarto y Lewis Hamilton sexto en Azerbaiyán, por lo que la escudería italiana agregó 20 puntos. McLaren aparece tercero con 306 puntos, aunque salió de Bakú sin unidades después del lugar 13 de Oscar Piastri y el abandono de Lando Norris.
Red Bull ocupa la cuarta posición con 230 puntos y llega después de colocar sus dos autos en el podio de Bakú. Max Verstappen terminó segundo, apenas 0.196 segundos detrás de Russell, mientras Isack Hadjar cruzó la meta en tercer lugar. El equipo sumó 33 puntos en Azerbaiyán, uno de sus resultados más productivos de la campaña.
Detrás de los cuatro primeros aparecen Racing Bulls con 77 puntos y Alpine con 68, mientras Haas suma 21, Audi 17, Williams 11 y Aston Martin tres. Cadillac permanece en el último lugar del Campeonato de Constructores sin puntos en su temporada de debut dentro de la Fórmula 1.
Para Checo Pérez y Cadillac, Sepang representa una nueva oportunidad para conseguir sus primeras unidades del año. El mexicano terminó en el sitio 14 en Azerbaiyán, mientras Valtteri Bottas abandonó a dos vueltas del final. En contraste, Haas colocó a Esteban Ocon y Oliver Bearman dentro de los puntos, mientras Carlos Sainz rescató una unidad para Williams con el décimo puesto.
Así marcha el Campeonato de Constructores antes del GP de Bahréin 2026: Mercedes 503 puntos, Ferrari 358, McLaren 306, Red Bull 230, Racing Bulls 77, Alpine 68, Haas 21, Audi 17, Williams 11, Aston Martin 3 y Cadillac 0.
¿Cómo y dónde ver en vivo el GP de Bahrein F1 2026? Canales de TV y online
Los aficionados podrán seguir desde México las prácticas, clasificación y carrera del Gran Premio de Bahréin 2026. Para territorio mexicano a TUDN, Sky Sports e Izzi entre las opciones de televisión disponibles durante la temporada.
Para quienes prefieran seguir la competencia por internet, F1 TV ofrece transmisión de las sesiones de Fórmula 1 en vivo, además de cámaras a bordo, radios de los equipos, tiempos en directo y repeticiones. La plataforma oficial cuenta con cobertura para la temporada 2026 y está disponible para usuarios en México.
Los horarios representan uno de los principales cambios para el público mexicano. Debido a la diferencia horaria con Malasia, la primera práctica comenzará el jueves 1 de octubre a las 22:30 horas, mientras que la segunda sesión será a las 02:00 horas del viernes 2 de octubre. La tercera práctica comenzará el viernes a las 22:30 horas, todos en tiempo del centro de México.
La sesión que definirá la parrilla de salida se realizará durante la madrugada. La clasificación del GP de Bahréin será el sábado 3 de octubre a las 02:00 horas, mientras que la carrera arrancará el domingo 4 de octubre a la 01:00 horas, tiempo del centro del país.