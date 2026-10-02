Prácticas Libres 1 GP de Bahrein 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

¿Cómo llegan las escuderías al GP de Bahrein?

Mercedes llega a Sepang como líder del Campeonato de Constructores con 503 puntos, después de fortalecer su posición en Azerbaiyán. George Russell ganó la carrera de Bakú, mientras Kimi Antonelli terminó quinto, resultado que permitió al equipo sumar 35 puntos durante el Gran Premio anterior.

Ferrari ocupa el segundo puesto del campeonato con 358 unidades, a 145 de Mercedes. Charles Leclerc terminó cuarto y Lewis Hamilton sexto en Azerbaiyán, por lo que la escudería italiana agregó 20 puntos. McLaren aparece tercero con 306 puntos, aunque salió de Bakú sin unidades después del lugar 13 de Oscar Piastri y el abandono de Lando Norris.

Red Bull ocupa la cuarta posición con 230 puntos y llega después de colocar sus dos autos en el podio de Bakú. Max Verstappen terminó segundo, apenas 0.196 segundos detrás de Russell, mientras Isack Hadjar cruzó la meta en tercer lugar. El equipo sumó 33 puntos en Azerbaiyán, uno de sus resultados más productivos de la campaña.

Detrás de los cuatro primeros aparecen Racing Bulls con 77 puntos y Alpine con 68, mientras Haas suma 21, Audi 17, Williams 11 y Aston Martin tres. Cadillac permanece en el último lugar del Campeonato de Constructores sin puntos en su temporada de debut dentro de la Fórmula 1.

Para Checo Pérez y Cadillac, Sepang representa una nueva oportunidad para conseguir sus primeras unidades del año. El mexicano terminó en el sitio 14 en Azerbaiyán, mientras Valtteri Bottas abandonó a dos vueltas del final. En contraste, Haas colocó a Esteban Ocon y Oliver Bearman dentro de los puntos, mientras Carlos Sainz rescató una unidad para Williams con el décimo puesto.

Así marcha el Campeonato de Constructores antes del GP de Bahréin 2026: Mercedes 503 puntos, Ferrari 358, McLaren 306, Red Bull 230, Racing Bulls 77, Alpine 68, Haas 21, Audi 17, Williams 11, Aston Martin 3 y Cadillac 0.