Esteban Ocon dejará Haas al final de 2026 y se queda sin asiento para la F1 2027

El francés dejará la escudería al final de 2026 y, por ahora, no tiene asiento confirmado para la próxima temporada y asegura que su carrera aún no termina

El pioto de 30 años no descarta que su carrera haya terminado | Reuters

El futuro de Esteban Ocon en la Fórmula 1 quedó en duda para la temporada 2027. Haas confirmó este miércoles 30 de septiembre que el piloto francés dejará la escudería una vez que termine el campeonato 2026, por lo que, de momento, no cuenta con un asiento asegurado para continuar en la máxima categoría el próximo año.

La decisión pondrá punto final a una relación que comenzó en 2025, cuando Ocon llegó procedente de Alpine para formar pareja con Oliver Bearman. El francés disputó 39 Grandes Premios con Haas hasta el anuncio de su salida, mientras que su trayectoria en Fórmula 1 alcanza 195 participaciones y tiene como principal resultado la victoria en el Gran Premio de Hungría de 2021.

Ocon afrontó una temporada 2026 en la que quedó por detrás de Bearman en distintos apartados. Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto de 30 años ocupa el puesto 16 del campeonato con siete puntos, mientras Haas se encuentra en el séptimo sitio del Mundial de Constructores. En Bakú logró el octavo lugar, su mejor posición del año hasta ese momento, y sumó cuatro unidades.

TGR Haas F1 Team and Esteban Ocon will part ways at the conclusion of the 2026 season.



With plenty of racing ahead, our focus remains on working together to maximize every opportunity through to the final race of the year.#HaasF1 #F1 pic.twitter.com/4iQAuqnSyA — TGR Haas F1 Team (@HaasF1Team) September 30, 2026

Haas confirma la salida de Esteban Ocon para 2027

Ayao Komatsu, jefe de Haas, reconoció el trabajo de Ocon desde su incorporación y destacó su aportación durante el cambio reglamentario que entró en vigor en 2026. La escudería todavía no ha anunciado quién ocupará el lugar del francés para la próxima temporada, aunque distintos nombres han aparecido entre las alternativas que Haas ha evaluado.

Entre los pilotos que han estado relacionados con ese asiento aparecen Rafael Câmara, Leonardo Fornaroli y Ryo Hirakawa. Haas ha realizado pruebas con distintos corredores durante los últimos meses, mientras Oliver Bearman parte como uno de los nombres con opciones de mantenerse dentro del proyecto para 2027. La escudería estadounidense, sin embargo, no ha confirmado su alineación completa para el próximo campeonato.

La salida tampoco toma por sorpresa a Ocon. Antes del Gran Premio de Azerbaiyán, el francés ya se había definido como “agente libre” para 2027 y reconoció que existían conversaciones sobre su futuro. El piloto también sostuvo que todavía tenía mucho que ofrecer dentro de la Fórmula 1, pese a que el mercado de pilotos presenta pocas plazas disponibles.

Después de que Haas hiciera oficial la separación, Ocon publicó un mensaje en el que dejó clara su intención de continuar en la categoría: “Mi etapa en el equipo Haas F1 llegará a su fin al concluir la temporada 2026. Dejo este proyecto con la cabeza bien alta y orgulloso de mi rendimiento, logrado en circunstancias que no siempre fueron fáciles debido a diversos motivos y factores ajenos a mi control. Mi prioridad inmediata es el próximo fin de semana de carreras. Seguiré trabajando duro con el equipo, aprovechando al máximo cada oportunidad y extrayendo todo el rendimiento posible del coche. Aún quedan muchas carreras esta temporada y, como siempre, lo daré todo al volante, tanto por mí como por mi equipo. Sigo motivado. Sigo con hambre de éxito. Esto no es, en absoluto, el final de mi carrera en la Fórmula 1”.

¿Esteban Ocon se quedará fuera de la Fórmula 1 en 2027?

Ocon no tiene un asiento confirmado para la temporada 2027, y sus opciones dentro de la parrilla se han reducido conforme los equipos han definido sus parejas. Aston Martin, por ejemplo, confirmó la continuidad de Fernando Alonso y Lance Stroll, mientras otras escuderías también tienen contratos cerrados para el próximo campeonato.

La propia Fórmula 1 señala que la salida de Haas deja al francés en una posición complicada para mantenerse en el campeonato y considera que, salvo un cambio relevante en el mercado, Ocon podría no formar parte de la parrilla de 2027. Esto no significa que su ausencia esté confirmada, ya que todavía quedan movimientos pendientes antes de que se complete la alineación de todos los equipos.

Ante este escenario, también han aparecido versiones sobre un posible futuro fuera de la F1. Toyota y Aston Martin han sido mencionados como posibles opciones para Ocon dentro del Mundial de Resistencia (WEC), aunque hasta este 30 de septiembre no existe un acuerdo oficial anunciado con alguna de esas estructuras. El francés insiste, por ahora, en que su objetivo es seguir en Fórmula 1.

Ocon todavía tendrá varias carreras para cerrar su segunda temporada con Haas. Su objetivo inmediato será completar 2026 y aprovechar las últimas oportunidades con el VF-26, mientras su futuro para el próximo año continúa abierto. Su salida de la escudería ya es oficial; su siguiente destino todavía no lo es.