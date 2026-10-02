Oliver Torres pone en perspectiva la presión de Rayados: “Sólo hay un campeón”

El mediocampista español reconoce la exigencia que existe en Monterrey y destaca la competitividad de la Liga MX

Oliver Torres explica la presión de Rayados. Imago 7

Rayados de Monterrey mantiene como principal objetivo conquistar el título de la Liga MX, aunque la competencia y la exigencia que rodean al club hacen que el camino no sea sencillo. Para Oliver Torres, la expectativa sobre el equipo es alta, pero también existe una realidad que debe considerarse: cada torneo solamente una institución puede levantar el trofeo.

El mediocampista español respaldó el trabajo que realiza Matías Almeyda y consideró que la continuidad puede ser un factor importante para que Monterrey consiga finalmente el campeonato. Torres reconoció que la presión sobre el conjunto regiomontano es permanente, pero señaló que en las eliminaciones recientes los detalles y la posición en la tabla han terminado por marcar diferencias.

Oliver Torres pide continuidad para el proyecto de Rayados

Torres explicó que desde su llegada al club ha encontrado una organización enfocada en conseguir el campeonato, aunque también recordó que la Liga MX cuenta con varios equipos capaces de competir por el título. “Siento que Rayados ha generado una expectativa muy grande. Desde que hemos llegado, el club ha estado trabajando muy bien para conseguir ser campeón. Pero hay que entender que también sólo hay un campeón”, señaló el español.

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El futbolista consideró que los procesos necesitan tiempo para consolidarse y reconoció que la presión por conseguir resultados puede provocar modificaciones constantes. “Yo también soy partidario de creer en los procesos. Creo que muchas veces, para que aparezcan las cosas, se tienen que alimentar durante mucho tiempo para que se dé”, explicó.

Para Torres, la exigencia es parte de la responsabilidad que implica jugar en Monterrey, pero también considera que los resultados recientes no necesariamente reflejan la distancia que existe entre Rayados y el objetivo del campeonato. “Parece que hemos estado muy lejos de ganar, pero realmente, cuando analizas profundamente, creo que todo ha sido por detalles”, añadió.

La Liga MX aumenta la competencia por el campeonato

El mediocampista también puso sobre la mesa el crecimiento que, desde su perspectiva, ha tenido la Liga MX durante los últimos años. Torres explicó que cada vez existen más equipos capaces de competir por los primeros lugares y que eso incrementa la dificultad para cualquier candidato. “Siento que hay seis o siete equipos que son candidatos y todos tienen la exigencia y la responsabilidad para ganar”, comentó.

El español señaló que durante sus poco más de dos años en México ha recibido comentarios de futbolistas con mayor recorrido en el país, quienes también perciben un aumento en el nivel general de la competencia. “Todos los equipos han subido el nivel y eso hace que todo sea mucho más competitivo”, agregó.

Rayados deja puntos importantes en la pelea por la Liguilla

El panorama actual de Monterrey también representa un desafío en la clasificación. Rayados se encuentra fuera de la zona de Liguilla y todavía tiene un partido pendiente, por lo que necesita recuperar terreno en las jornadas restantes.

La derrota ante Atlante representó otro tropiezo para el conjunto regiomontano, que dejó escapar puntos que podrían adquirir mayor importancia conforme avance la fase regular.

Torres, sin embargo, mantiene el discurso de que el equipo trabaja con el objetivo de alcanzar el campeonato y entiende que la responsabilidad de responder a las expectativas corresponde a los propios jugadores. Rayados busca recuperar posiciones en la clasificación mientras el proceso de Matías Almeyda continúa bajo presión, con el campeonato como objetivo y una Liga MX en la que, como recordó Oliver Torres, solamente uno de los contendientes podrá terminar como campeón.