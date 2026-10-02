Arco en cero con acento brasileño: Jean Fernandes, un sinónimo de seguridad en América de Cali

El arquero brasileño del América de Cali, Jean Fernandes, es el portero con más vallas invictas en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Jean Fernandes con América de Cali | Vizzor

Ya paso la mitad de la fase del todos contra todos en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Definitivamente, América de Cali se confirmó como en líder en solitario del Fútbol Profesional Colombiano, hasta el momento. Con 24 puntos en 11 partidos, el equipo dirigido por David González mira por encima del hombro a todos los demás. Eso sí, Jean Fernandes ha sido sumamente importante para ello.

Siete victorias, tres empates y tan solo una derrota, es lo que registra el equipo rojo de la capital del Valle del Cauca. Sumado eso, la alegría ‘escarlata’ también llega gracias a que, América es el equipo más goleador del 2026-II. Un total de 22 anotaciones a favor hacen que los hinchas del rojo de Cali sean los que más goles hayan gritado en lo que va del semestre.

Y la felicidad no termina ahí. Pues, así como anota, no recibe goles. Solamente seis tantos han encajado los ‘diablos rojos’ en las 11 fechas que han disputado. Un ítem donde el gran protagonista ha sido el arquero brasileño Jean Fernandes. Un futbolista que ha mostrado suma personalidad tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Jean Fernandes hace brillar el arco del América de Cali

Con 30 años, el jugador brasileño, se ha convertido en el arquero con más vallas invictas en lo que va de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Un total de seis arcos en cero ha sacado el zurdo. Quien además, ha atajado el único penal que le ha cobrado en este segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano.

Nueve partidos ha atajado el guardameta ‘escarlata’ y tan solo cinco goles ha recibido. Adicionalmente, se ha destacado con 25 salvadas que han significado no solo el cero en su portería, sino los tres puntos para su equipo. Ahora bien, si unimos todo el 2026 los números siguen creciendo.

En todo lo que va del presente año, Jean Fernandes ha disputado 32 partidos de los cuales ha logrado salir sin goles recibidos en 12 oportunidades. En total han sido 75 salvadas y 28 goles en contra. Datos y estadísticas que son fiel reflejo de su importancia en el onceno caleño para el renacer del América de Cali.

Te puede interesar: