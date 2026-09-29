Checo Pérez celebrará sus 300 Grandes Premios con un Show Run de Cadillac en Reforma previo al México GP

Checo Pérez volverá a conducir en Paseo de la Reforma cinco años después de su última exhibición, antes de alcanzar los 300 Grandes Premios en F1 en México

Checo Pérez vuelve a Paseo de la Reforma: fecha y horario del Show Run | Reuters

Sergio ‘Checo’ Pérez volverá a tomar las calles de la Ciudad de México antes de disputar el Gran Premio de casa. Cadillac F1 y el México GP confirmaron un Show Run del piloto mexicano en Paseo de la Reforma para el miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 horas, como parte de las actividades previas a la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La exhibición tendrá además un significado dentro de la trayectoria del tapatío, quien llegará a la semana del México GP con la posibilidad de disputar su Gran Premio número 300 en Fórmula 1. “Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera, y no hay mejor lugar para comenzar esta celebración que de regreso en las calles de la Ciudad de México”, señaló Pérez en el anuncio del evento.

Checo toma las calles de la Ciudad de México este 28 de Octubre.



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A return like no other.



Checo takes the streets of Mexico City on October 28. Lock in your updates via link in bio. pic.twitter.com/GJPQhRI8Mo — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 29, 2026

El regreso a México también tendrá un contexto distinto para Checo. Después de pasar la temporada 2025 fuera de la parrilla, volvió a la Fórmula 1 este año como piloto de Cadillac, escudería que debutó como el undécimo equipo del campeonato. Hasta después del GP de Azerbaiyán, el mexicano no ha conseguido puntos, acumula cinco abandonos y tiene como mejor resultado el puesto 14, posición que alcanzó en Barcelona, Gran Bretaña y Azerbaiyán.

No será la primera ocasión en que Pérez conduzca un monoplaza de Fórmula 1 sobre Paseo de la Reforma. El 3 de noviembre de 2021 participó en un Show Run de Red Bull, cuando manejó el RB7 entre la zona de la Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia. Aquella exhibición reunió a más de 100 mil aficionados antes del Gran Premio de México de ese año.

¿Cuándo es el Gran Premio de México 2026?

El Gran Premio de la Ciudad de México 2026 se disputará del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Las prácticas libres 1 y 2 están programadas para el viernes; la tercera práctica y la clasificación se celebrarán el sábado 31, mientras que la carrera comenzará el domingo 1 de noviembre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

La cita también marcará la primera participación de Cadillac en el México GP. La escudería estadounidense se incorporó al campeonato en 2026 con Pérez y Valtteri Bottas como sus pilotos titulares y hasta el momento continúa sin puntos en el campeonato de constructores. El proyecto afrontará así por primera vez una carrera frente a la afición mexicana con Checo como uno de sus representantes.

El Show Run del 28 de octubre servirá como punto de partida para esa semana. Pérez volverá a conducir frente al público capitalino antes de trasladar la actividad al Autódromo Hermanos Rodríguez, donde celebrará su regreso al Gran Premio de México después de su ausencia en 2025 y buscará completar 300 Grandes Premios en Fórmula 1 con Cadillac.