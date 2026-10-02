¡El duelo de invictos en la ONEFA tendrá que esperar! Posponen Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey por fuertes lluvias

La UANL confirmó la reprogramación del partido en el Gaspar Mass y pidió seguir únicamente los canales institucionales

Uno de los partidos que concentraban la atención de la jornada 5 | Imago7

El Clásico Regio Estudiantil entre Auténticos Tigres y Borregos Campus Monterrey tendrá que esperar. La Universidad Autónoma de Nuevo León informó este jueves que el encuentro correspondiente a la Jornada 5 de la Liga Mayor de la ONEFA 2026 será reprogramado debido al pronóstico de fuertes lluvias en Nuevo León, por lo que ya no se disputará este viernes como estaba previsto.

La decisión frena momentáneamente uno de los partidos que concentraban la atención de la jornada, debido a que Auténticos Tigres y Borregos Monterrey llegan a este compromiso sin conocer la derrota en la temporada 2026. El duelo estaba programado en el Estadio Gaspar Mass, escenario en el que ambos programas buscaban conservar su paso invicto y tomar ventaja dentro de la competencia.

¿Por qué se pospuso el Auténticos Tigres vs Borregos Monterrey?

De acuerdo con el comunicado difundido por la UANL, la modificación se tomó en coordinación con las autoridades del Tecnológico de Monterrey y la ONEFA, además de atender las recomendaciones emitidas por Protección Civil Universitaria. El pronóstico de lluvias intensas en el estado llevó a las instituciones a priorizar la seguridad de jugadores, personal y aficionados que tenían previsto acudir al encuentro.

La Universidad Autónoma de Nuevo León explicó que la prioridad es salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria y del público en general, ante la expectativa que existe alrededor del denominado Clásico Regio Estudiantil. Por ahora, no existe una nueva fecha confirmada para disputar el partido, por lo que la información sobre su reprogramación se dará a conocer posteriormente mediante los canales oficiales de la institución.

Auténticos Tigres y Borregos Monterrey, frente a frente como invictos

La suspensión agrega un ingrediente adicional al encuentro debido al momento que atraviesan los dos conjuntos. Auténticos Tigres y Borregos Campus Monterrey se mantienen invictos en la ONEFA 2026, condición que convertía su enfrentamiento de la Jornada 5 en una prueba directa para dos programas que han comenzado la campaña sin derrotas.

El partido representaba la oportunidad de romper uno de esos invictos, además de escribir un nuevo capítulo de una rivalidad universitaria que año con año genera atención en Nuevo León. El Estadio Gaspar Mass estaba preparado para recibir el compromiso, pero las condiciones meteorológicas obligaron a cambiar los planes antes del inicio de la actividad del fin de semana.

La UANL también hizo un llamado a la comunidad universitaria y a los aficionados para mantenerse atentos únicamente a la información oficial sobre la nueva fecha del encuentro. La institución pidió tomar precauciones ante las lluvias previstas en el estado y evitar situaciones que puedan representar algún riesgo durante las próximas horas.

Así, Auténticos Tigres y Borregos Monterrey deberán aplazar su enfrentamiento directo y conservarán, por ahora, su condición de invictos en la temporada 2026 de la ONEFA. La nueva fecha, horario y posibles ajustes relacionados con el acceso al Estadio Gaspar Mass quedarán pendientes de confirmación por parte de las instituciones involucradas.