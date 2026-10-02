La afición recibe a la Selección Mexicana en Arizona antes del duelo ante Estados Unidos

La Selección Mexicana llegó a Phoenix para preparar el partido del sábado ante Estados Unidos, en el tercer encuentro de Rafael Márquez al frente del equipo

La Selección Mexicana ya se encuentra en Arizona para preparar su siguiente compromiso de la Fecha FIFA ante Estados Unidos. El equipo dirigido por Rafael Márquez llegó a Phoenix y fue recibido por aficionados mexicanos que esperaron durante varias horas en las inmediaciones del hotel de concentración.

El Tricolor se trasladó a Glendale, donde el próximo sábado 3 de octubre enfrentará a Estados Unidos en el State Farm Stadium. El encuentro representa una nueva oportunidad para que Márquez consiga su primera victoria como entrenador de la Selección Mexicana y continúe con la evaluación de los futbolistas que forman parte de su convocatoria.

Desde las primeras horas de la tarde, seguidores mexicanos comenzaron a reunirse para esperar la llegada del equipo. Algunos aficionados realizaron el viaje desde otras ciudades, mientras que otros aprovecharon la presencia del Tricolor en una zona con población mexicana.

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Rafael Márquez fue uno de los primeros en bajar del autobús, acompañado por integrantes de su cuerpo técnico. Después comenzaron a salir los futbolistas, entre ellos Raúl Rangel, Santiago Gimenez, Obed Vargas y Johan Vásquez, quien es el capitán del equipo.

Entre los jugadores que recibieron más muestras de apoyo estuvieron Gilberto Mora, Armando ‘La Hormiga’ González y Santi. El mediocampista de Xolos llegó al hotel con un gorro y se dirigió al interior de la concentración.

También estuvieron presentes otros integrantes del plantel, como Hirving Lozano, Orbelín Pineda y Álvaro Fidalgo. Andrés Guardado, quien forma parte del cuerpo técnico, se acercó a los aficionados que esperaban afuera del hotel.

El partido ante Estados Unidos tendrá un significado particular para Márquez, quien ahora enfrentará como entrenador a una selección contra la que disputó encuentros durante su etapa como futbolista.

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México buscará trasladar al campo el respaldo que recibió durante su llegada a Arizona y sumar su primera victoria en el proceso de Rafael Márquez. El partido ante Estados Unidos se disputará el sábado 3 de octubre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona.

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