Final de La Casa de los Famosos México 2026: ¿Cuánto dinero ganará el vencedor del reality show?

La cuarta temporada llega a su última gala con cinco finalistas y un premio confirmado de cuatro millones de pesos

La gran final de La Casa de los Famosos será el 4 de octubre | @LaCasaFamososMx

La Casa de los Famosos México 2026 está por conocer al ganador de su cuarta temporada. Después de diez semanas de convivencia, nominaciones y votaciones, la competencia entró en sus últimos días y el público tendrá nuevamente la decisión sobre quién ocupará el primer lugar y recibirá el premio de cuatro millones de pesos que entrega el reality.

La última semana comenzó con siete participantes, pero el formato contempla dos salidas antes del domingo. Ernesto Laguardia terminó en el séptimo puesto el miércoles 30 de septiembre y este jueves 1 de octubre se definirá al sexto lugar, con lo que quedarán los cinco habitantes que llegarán a la gala definitiva. Al corte de este jueves permanecen Mariana Ochoa, Karina Torres, Yahir, Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez.

¿Cuándo y a qué hora es la gran final de La Casa de los Famosos México 2026?

La gran final de La Casa de los Famosos México 2026 será el domingo 4 de octubre, cuando se conocerán las posiciones definitivas de los últimos cinco habitantes. La gala principal comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Antes de la transmisión principal habrá actividad relacionada con las votaciones. El proceso para elegir al ganador volverá a abrir durante la pregala desde las 19:45 horas y permanecerá disponible hasta que Galilea Montijo anuncie su cierre durante la emisión. Los votos acumulados determinarán primero las posiciones restantes y después al participante que apagará las luces de La Casa.

¿Cuánto dinero ganarán los finalistas de La Casa de los Famosos y qué cantidad el vencedor?

El dato confirmado por la producción es que el ganador de La Casa de los Famosos México 2026 recibirá cuatro millones de pesos en efectivo. Galilea Montijo y Aldo de Nigris, campeón de la temporada 2025, ingresaron a la casa durante la recta final para entregar simbólicamente el maletín que contiene el premio.

No existe hasta ahora un premio económico oficial anunciado por ocupar el segundo, tercero, cuarto o quinto lugar. Los cuatro millones corresponden exclusivamente al vencedor. Los demás finalistas conservan, en cambio, los pagos establecidos en sus contratos individuales por participar y permanecer dentro del programa.

Durante la temporada circularon cifras extraoficiales sobre los sueldos semanales. Una lista difundida por medios señala que Mariana Ochoa recibiría 280 mil pesos por semana; Memo Schutz, 150 mil; Karina Torres, 140 mil; Gema Garoa, 120 mil; y Yahir y Ese Pérez, 110 mil pesos cada uno. La misma filtración colocaba a Ernesto Laguardia en 300 mil pesos semanales. Estas cantidades no fueron confirmadas por la televisora y deben considerarse estimaciones, no cifras oficiales.

Si los pagos filtrados se mantuvieran durante las diez semanas completas para quienes alcancen el domingo, los ingresos por participación podrían superar el millón de pesos en varios casos. Ese dinero es independiente de los cuatro millones destinados al campeón, por lo que quien resulte vencedor sumaría el premio final a lo acordado previamente en su contrato con la producción.

¿Quién transmite en vivo la final de LCDLF 2026 y dónde ver por TV y streaming?

Para el público mexicano, la final podrá verse en televisión abierta a través de Las Estrellas el domingo 4 de octubre desde las 20:30 horas. La señal será la encargada de transmitir la gala en la que se conocerán las posiciones finales y al cuarto ganador en la historia del programa.

La alternativa por internet será ViX, que también contará con la transmisión en vivo de la gran final. La plataforma ha ofrecido además durante la temporada acceso a las cámaras de la casa y contenido adicional, con parte de la cobertura disponible bajo la modalidad ViX Premium.

Todos los ganadores de La Casa de los Famosos México: lista edición por edición

La edición de 2026 determinará al cuarto campeón de La Casa de los Famosos México. Desde su estreno en 2023, una mujer y dos hombres han obtenido el primer lugar, todos mediante la votación del público en la gala final.

Wendy Guevara ganó la primera temporada en 2023, después de llegar al último programa junto a Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer. Nicola ocupó el segundo lugar y Wendy se convirtió en la primera vencedora del formato mexicano.

En 2024, Mario Bezares se llevó la segunda edición, por delante de Karime Pindter. Un año después, Aldo de Nigris ganó la tercera temporada en 2025, mientras Dalílah Polanco terminó en segundo lugar.

La lista de campeones queda hasta ahora de la siguiente manera:

2023 | Temporada 1: Wendy Guevara.

Wendy Guevara. 2024 | Temporada 2: Mario Bezares.

Mario Bezares. 2025 | Temporada 3: Aldo de Nigris.

Aldo de Nigris. 2026 | Temporada 4: por definirse el domingo 4 de octubre.

Los cuatro millones de pesos han sido la referencia del premio principal desde el inicio del reality, y la cuarta temporada mantendrá esa cantidad. El nombre que complete la lista de ganadores se conocerá este domingo, una vez que termine la votación del público durante la transmisión en vivo.