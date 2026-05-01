Prácticas Libres 1 GP de Miami 2026 en directo: Checo Pérez hoy en la Fórmula 1, al momento

¡Bienvenidos a la fiesta de la Fórmula 1!

La Fórmula 1 vuelve a la actividad con el Gran Premio de Miami, tras varias semanas sin competencia en el calendario. Equipos y pilotos regresan a la pista con ajustes en sus monoplazas luego del receso, en un fin de semana que arranca con las prácticas libres, donde se comenzarán a marcar las primeras referencias del rendimiento en el circuito estadounidense.

Checo Pérez y la escudería Cadillac llegan a esta cita con trabajo acumulado durante la pausa, enfocados en mejorar el comportamiento del auto y afinar la coordinación interna del equipo. Las sesiones de práctica serán clave para evaluar esos avances antes de la sprint race, clasificación y la carrera, en una pista que exige precisión en cada sector.

En el campeonato, Mercedes parte como referencia con Kimi Antonelli al frente de la clasificación de pilotos, seguido por su compañero de equipo George Russell. Ferrari y McLaren buscarán recortar distancia en un trazado donde ya han tenido resultados en temporadas recientes, mientras que otras escuderías intentarán dar un paso al frente en un inicio de fin de semana que definirá el rumbo del Gran Premio.

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