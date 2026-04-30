Checo Pérez avala cambios en la Fórmula 1 tras el susto en Suzuka

Los accidentes protagonizados por Oliver Bearman y Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón encendieron las alarmas dentro del paddock

El tapatío destaca la importancia de mejorar las condiciones del certamen | Reuters

El Gran Premio de Miami se perfila como un punto de inflexión en la temporada de Fórmula 1, no solo por lo deportivo, sino por la implementación de nuevas medidas de seguridad tras los incidentes ocurridos en Japón. Los accidentes protagonizados por Oliver Bearman y Franco Colapinto en Suzuka encendieron las alarmas dentro del paddock, obligando a la FIA, los equipos y la categoría a actuar con rapidez para evitar situaciones similares en el futuro inmediato.

Tomando en cuenta lo anterior, el piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez se pronunció a favor de las modificaciones técnicas que debutarán en Miami. El tapatío destacó la importancia de que todos los actores involucrados trabajen en conjunto para mejorar las condiciones del campeonato, especialmente en un entorno donde la velocidad y el riesgo son constantes.

Durante la conferencia de prensa previa al GP de Miami, Pérez ofreció su perspectiva sobre los cambios y el proceso de adaptación que enfrentarán los equipos. El piloto subrayó que, aunque aún existen dudas sobre el impacto real de estas medidas, el simple hecho de implementarlas ya representa un avance significativo: “Definitivamente es algo muy bueno de ver; ver a los equipos, a la FIA, a la Fórmula 1 y a los pilotos intentando mejorar lo que tenemos actualmente, y creo que será un paso muy positivo. No sé qué tanta diferencia habrá porque, obviamente, tenemos que probarlo en carrera, pero es bueno ver que estamos intentando hacer cambios positivos para mejorar en todas las áreas: el espectáculo, las sensaciones con los autos y la clasificación. Así que es un paso muy agradable de ver”, declaró el piloto de Cadillac.

El origen de estas decisiones se remonta a los momentos de alta tensión vividos en el circuito de Suzuka. Las imágenes de los accidentes generaron preocupación no solo entre los aficionados, sino también dentro de los propios equipos, que exigieron una revisión inmediata de los protocolos y configuraciones técnicas. Pérez no dudó en calificar lo ocurrido como un episodio alarmante que no debe repetirse.

Al profundizar en ese punto, el mexicano dejó clara la urgencia de actuar. Para él, la seguridad debe ser siempre la prioridad, incluso por encima del espectáculo, en una categoría donde cada detalle puede marcar la diferencia entre un susto y una tragedia: “Lo que pasó en Suzuka fue muy, muy aterrador. Desde el punto de vista de la seguridad, había urgencia por cambiar las cosas. Para mí, es muy bueno ver que estamos abiertos a cambios en todas las áreas: pilotos, equipos, FIA y Fórmula 1. Eso es positivo”.

De cara al Gran Premio de Miami, Pérez considera que la carrera será clave para evaluar los efectos reales de las nuevas reglas. El comportamiento de los monoplazas, el rendimiento en clasificación y la dinámica en pista serán factores determinantes para medir el éxito de estas modificaciones, en un campeonato donde las diferencias suelen ser mínimas.

Finalmente, el piloto mexicano dejó abierta la posibilidad de futuros ajustes según los resultados obtenidos en pista. La flexibilidad para seguir evolucionando será fundamental en las próximas semanas, especialmente antes de la siguiente cita en Canadá: “Realmente necesitamos ver cómo resultan esos cambios una vez que estemos en condiciones de carrera y de clasificación, porque con estas reglas es muy difícil predecir nada.

Lo mejor de todo es que estamos abiertos a ello. Y si se necesitan más cambios después de este fin de semana, esperaría que se hicieran; también hay un gran espacio de tiempo antes de Canadá, así que probablemente podamos hacer incluso más cambios si es necesario”.

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