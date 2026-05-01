Mixco vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar los cuartos de final de la Liga de Guatemala 2026; alineaciones y pronósticos

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Mixco Cobán Imperial, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El Deportivo Mixco recibe a Cobán Imperial este sábado en el estadio Santo Domingo de Guzmán por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, en un partido decisivo que definirá a uno de los semifinalistas del fútbol guatemalteco. Los chicharroneros están obligados a remontar la serie, mientras que los príncipes azules buscarán administrar la ventaja y sellar su clasificación en condición de visitante en un duelo que promete mucha tensión.

En el partido de ida, Cobán Imperial dio un golpe de autoridad al imponerse 2-0 en el estadio Verapaz, resultado que lo deja con un pie en la siguiente ronda. El equipo cobanero fue contundente en la primera mitad, donde Ángel Cabrera y Janderson Pereira aprovecharon los espacios para marcar diferencia antes del descanso, en una actuación sólida tanto en ataque como en defensa.

Por su parte, Mixco deberá cambiar radicalmente su imagen si quiere seguir con vida en el torneo. El conjunto dirigido por Fabricio Benítez fue uno de los más regulares de la fase clasificatoria, pero en la ida no logró imponer su juego y se vio superado por la intensidad rival. Ahora, en casa y con su gente, está obligado a asumir riesgos desde el inicio para intentar revertir una serie que se le presenta cuesta arriba, aunque con el antecedente de que en ese mismo escenario empataron 1-1 durante la fase regular.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Mixco vs Cobán Imperial de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Mixco y Cobán Imperial está programado para el sábado 2 de mayo a las 15:00 horas y se disputará en el estadio Santo Domingo de Guzmán. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Mixco vs Cobán Imperial hoy

Deportivo Mixco no cuenta con futbolistas sancionados para este duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala mientras que Cobán Imperial no podrá contar con Carlos Flores, expulsado en el duelo de ida. Se estima que Fabricio Benítez y Martín García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Mixco: Kevin Moscoso; Manuel Moreno, Nixson Flores, Facundo González, Allen Yanes; Óscar González, Esnaydi Zúñiga, Christian Ojeda; Esteban García, Kennedy Rocha y Nicolás Martínez. DT: Fabricio Benítez.

Cobán Imperial: Tomás Casas; Luis De León, Thales Moreira, Marcos Acosta, Eduardo Soto; Byron Leal, Javier Estrada, Ángel Cabrera, Steven Paredes; Janderson Pereira y Uri Amaral. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Mixco vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Mixco y Cobán imperial:

29 de abril de 2026 | Cobán Imperial 2-0 Deportivo Mixco | Cuartos Torneo Clausura 2026

| Cuartos Torneo Clausura 2026 21 de marzo de 2026 | Cobán Imperial 1-1 Deportivo Mixco | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 31 de enero de 2026 | Deportivo Mixco 1-1 Cobán Imperial | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 27 de septiembre de 2025 | Deportivo Mixco 1-0 Cobán Imperial | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Cobán Imperial 0-1 Deportivo Mixco | Torneo Apertura 2025

Pronóstico del Mixco vs Cobán Imperial y quién es favorito para ganar, según la IA

Con el 2-0 conseguido por Cobán Imperial en el partido de ida, el panorama de la serie quedó claramente inclinado a favor de los “Príncipes Azules”. Según proyecciones basadas en rendimiento reciente, efectividad ofensiva y solidez defensiva, la IA considera que Cobán es el gran favorito para avanzar, ya que además de la ventaja en el marcador global, ha mostrado mayor regularidad a lo largo del torneo.

Te puede interesar –