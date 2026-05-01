Comunicaciones vs Antigua GFC en vivo: dónde mirar los cuartos de final de la Liga de Guatemala 2026; alineaciones y pronósticos

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Comunicaciones Antigua, Liga Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El Estadio Cementos Progreso será el escenario de una de las series más calientes de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, cuando Comunicaciones reciba a Antigua GFC en un duelo que promete máxima tensión. Los cremas llegan con vida tras una reacción clave en la ida, mientras que los coloniales buscarán sostener la ventaja para sellar su pase a semifinales en un partido que se jugará al límite.

En el primer encuentro, Antigua GFC fue ampliamente superior durante gran parte del partido y llegó a ponerse 3-0 arriba con autoridad, gracias a los goles de Óscar Santis, Agustín Maziero y Coca Castellanos. El equipo de Mauricio Tapia dominó en intensidad, juego y contundencia, desdibujando a un Comunicaciones que no encontraba respuestas. Incluso, un corte de energía al minuto 38 frenó momentáneamente el ritmo de un partido que parecía tener dueño claro.

Sin embargo, la historia cambió en el tramo final. Comunicaciones reaccionó cuando todo parecía perdido, descontando primero con Karel Espino y luego con Agustín Vuletich, firmando un 3-2 que dejó la serie completamente abierta. Ahora, con el respaldo de su gente y la ventaja de haber terminado mejor posicionado en la tabla, los albos saben que un triunfo les basta para avanzar, mientras que Antigua deberá sostener su rendimiento y corregir los errores que le costaron caro en la ida.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Comunicaciones vs Antigua de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Comunicaciones y Antigua GFC está programado para el sábado 2 de mayo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio Cementos Progreso. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Comunicaciones vs Antigua hoy

Ni Comunicaciones ni Antigua GFC cuentan con futbolistas sancionados para este duelo de vuelta de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fantasma Figueroa y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Elsar Martín, José Pinto, Erick González, Ernesto Monreal; Karel Espino, Stheven Robles, Dairon Reyes, Lynner García; Omar Duarte y Janpol Morales. DT: Fantasma Figueroa.

Antigua GFC: Luis Morán; Alexander Robinson, Enzo Fernández, Juan Carbonell, José Ardón; Oscar Santis, José Rosales, Óscar Castellanos, Enrique Camargo; Agustín Maziero y Andris Herrera. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes y últimos resultados del Comunicaciones vs Antigua en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Antigua GFC:

29 de abril de 2026 | Antigua GFC 3-2 Comunicaciones | Cuartos Torneo Clausura 2026

| Cuartos Torneo Clausura 2026 19 de marzo de 2026 | Comunicaciones 0-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 29 de enero de 2026 | Antigua GFC 0-1 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 16 de noviembre de 2025 | Antigua GFC 3-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 13 de septiembre de 2025 | Comunicaciones 0-3 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

Pronóstico del Comunicaciones vs Antigua y quién es favorito para ganar, según la IA

Con la serie completamente abierta tras el 3-2 a favor de Antigua GFC en la ida, las proyecciones de la IA anticipan un duelo muy equilibrado en la vuelta, aunque con una leve ventaja para Comunicaciones por su condición de local y su mejor posición en la tabla del Clausura 2026. El equipo crema sabe que un triunfo le asegura el pase sin depender de otros factores, lo que le da un incentivo adicional en un escenario donde suele hacerse fuerte.

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