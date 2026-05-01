Mi Beca para Empezar, pagos de mayo 2026: ¿Quiénes reciben este apoyo y de cuánto es el depósito?

Toma relevancia debido a la coincidencia con el Día del Trabajo, un factor que podría modificar ligeramente la dispersión

Esto debes saber sobre el pago de la Beca /@indira_vizcaino

El programa Mi Beca para Empezar mantiene su calendario de pagos para mayo de 2026, en un momento clave del ciclo escolar en la Ciudad de México. Este apoyo económico continúa siendo uno de los principales respaldos para estudiantes de educación básica, permitiendo a miles de familias cubrir gastos escolares y necesidades cotidianas.

De cara al inicio del mes, surge una de las dudas más recurrentes entre los beneficiarios: la fecha exacta del depósito. Esto toma relevancia debido a la coincidencia con el Día del Trabajo, un factor que podría modificar ligeramente la dispersión del recurso en las tarjetas del programa.

¿Cuándo cae el pago de Mi Beca para Empezar de mayo 2026?

De acuerdo con el esquema habitual del programa, el depósito se realiza durante los primeros días de cada mes. Para mayo de 2026, aunque algunas versiones apuntan al 1 de mayo, la fecha podría ajustarse debido a que se trata de un día festivo oficial.

En ese contexto, se prevé que el pago se vea reflejado el lunes 4 de mayo, una vez que se reanuden las operaciones bancarias y administrativas. Este ajuste es importante para que las familias puedan organizar sus gastos y evitar contratiempos al inicio del mes.

El recurso se deposita directamente en la tarjeta del Fideicomiso Bienestar Educativo, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional para recibirlo. Sin embargo, es importante recordar que el dinero no puede retirarse en efectivo.

Mi Beca para Empezar: ¿De cuánto es el depósito en mayo?

Los montos del apoyo varían dependiendo del nivel educativo de los beneficiarios dentro del ciclo escolar 2025-2026. Para este mes, los depósitos se mantienen sin cambios respecto a meses anteriores.

Los estudiantes de preescolar reciben un apoyo de 600 pesos mensuales, mientras que quienes cursan primaria cuentan con un depósito de 650 pesos. En el caso de los Centros de Atención Múltiple (CAM), el monto también es de 600 pesos, sin importar el nivel.

El uso del dinero está limitado a comercios autorizados dentro de la Ciudad de México, lo que garantiza que el recurso se destine a la compra de útiles escolares, alimentos, ropa o servicios básicos. Entre los establecimientos participantes se encuentran papelerías, supermercados, tiendas de ropa y farmacias.

Este esquema forma parte de una estrategia enfocada en fortalecer la permanencia escolar y reducir la deserción. A medida que avanza el ciclo, el programa continúa operando de manera regular, consolidándose como un apoyo constante para estudiantes y sus familias en la capital del país.

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