El GP de Miami pone a prueba a Checo Pérez en su nueva etapa con Cadillac

Checo Pérez regresa al GP de Miami, una pista donde ya fue podio y ahora afronta un nuevo reto con Cadillac

Checo Pérez regresa al GP de Miami | Reuters

El Gran Premio de Miami vuelve a colocar a Sergio ‘Checo’ Pérez frente a uno de los escenarios que más atención le ha generado desde que la Fórmula 1 llegó a Florida. La carrera de este fin de semana no solo representa la cuarta fecha de la temporada 2026, también marca el regreso del campeonato tras una pausa de cinco semanas provocada por la cancelación de los Grandes Premios de Arabia Saudí y Baréin.

Para el piloto mexicano, Miami tiene un significado particular. La cercanía con México y la presencia de una comunidad latina han convertido esta fecha en una de las carreras donde suele recibir mayor respaldo en las tribunas. Esa conexión vuelve a estar presente ahora que llega con Cadillac, equipo que disputa en casa una prueba relevante para medir su avance en el inicio de la campaña.

La escudería estadounidense encara su primer Gran Premio de Miami con varios puntos por resolver. En sus primeras carreras, el equipo ha mostrado falta de ritmo y problemas de consistencia con el MAC-26, mientras sus pilotos continúan en proceso de adaptación. Hasta ahora, el mejor resultado de Cadillac ha sido el puesto 13 conseguido por Valtteri Bottas en China.

En ese contexto, Pérez llega a un circuito donde ya sabe lo que significa pelear cerca del podio. Desde el debut de Miami en el calendario de la Fórmula 1, el mexicano ha construido una trayectoria con resultados que lo han mantenido entre los protagonistas de la carrera.

Su primera participación en el Autódromo Internacional de Miami fue en 2022, año en el que terminó en la cuarta posición. En aquella edición, Max Verstappen se quedó con la victoria, mientras Ferrari completó el podio con Charles Leclerc y Carlos Sainz en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Un año después, Checo Pérez logró su mejor resultado en este Gran Premio. En 2023 subió al podio con el segundo lugar, solo por detrás de su entonces compañero Max Verstappen. Fernando Alonso completó los tres primeros puestos con Aston Martin.

Para 2024, el mexicano volvió a terminar cuarto en la carrera principal. Sin embargo, ese mismo fin de semana también sumó un resultado destacado en la carrera sprint, donde finalizó en la tercera posición y volvió a estar dentro de los lugares de podio.

El historial de ganadores en Miami también refleja la etapa reciente de dominio en la Fórmula 1. Verstappen ganó las ediciones de 2022 y 2023, mientras que Lando Norris se llevó el triunfo en 2024. En medio de ese recorrido, Pérez ha sido uno de los pilotos con presencia constante en la zona alta.

Ahora, el reto es distinto. Checo no llega con un auto llamado a pelear por la victoria, sino con un proyecto que aún busca ubicarse dentro de la parrilla. Miami será una prueba para Cadillac y, al mismo tiempo, una nueva oportunidad para que Pérez intente aprovechar un circuito en el que ya ha mostrado capacidad para mantenerse cerca de los primeros lugares.

Te puede interesar: