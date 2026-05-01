Pumas vs América: la lista de los futbolistas que vistieron ambas camisetas

Pese a ser una de las rivalidades más grandes del fútbol mexicano, han compartido a varios jugadores a lo largo de su historia

El Clásico Capitalino entre Pumas y América, correspondiente a los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX, se perfila como el duelo más atractivo en el arranque de la Liguilla, debido a la histórica rivalidad entre ambos equipos en el fútbol mexicano; sin embargo, también comparten un amplio historial de jugadores en común, una situación que ha generado controversia entre los aficionados.

Por ambos equipos han pasado canteranos y refuerzos que, tras destacar en una institución, despertaron el interés del rival. Uno de los casos más representativos es el de Nico Castillo, quien brilló con Pumas, dio el salto al fútbol europeo y posteriormente llegó al América, aunque sin alcanzar el rendimiento esperado.

El caso más mediático fue el de Hugo Sánchez. Surgido de Pumas, se consolidó como figura con títulos en 1977 y 1981, lo que le abrió las puertas en Europa con Atlético de Madrid y Real Madrid. La controversia llegó a inicios de los noventa, cuando regresó a México para jugar con el América, el rival directo de la UNAM.

A lo largo de los años se han repetido situaciones similares con jugadores como Enrique Borja, Adolfo Ríos, Luis García, Alberto García Aspe, Rubens Sambueza y Braulio Luna. También aparecen nombres más recientes como Efraín Juárez, actual técnico en este Clausura 2026, y Luis Fuentes, uno de los últimos futbolistas en defender ambas camisetas.

En varios casos, el rendimiento no fue el mismo tras el cambio de club, lo que dejó la impresión de que su mejor etapa había quedado atrás. Sin embargo, también hay ejemplos de jugadores que encontraron mayor reconocimiento en su segundo equipo, como Enrique Borja o Braulio Luna.

Luis Fuentes es uno de los casos más recientes. Formado en Pumas, jugó con América hasta 2024, donde consiguió títulos y se consolidó en la lateral. Por su parte, Efraín Juárez también siguió un camino similar al pasar de la cantera universitaria al conjunto azulcrema.

El partido de ida entre América y Pumas se disputará este domingo 3 de mayo en el Estadio Azteca, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México. Ambos equipos buscarán tomar ventaja en la serie de cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Enrique Borja | Pumas: 1964-1969 | América: 1969-1977

| Pumas: 1964-1969 | América: 1969-1977 Hugo Sánchez | Pumas: 1976-1981 | América: 1992-1993

| Pumas: 1976-1981 | América: 1992-1993 Luis García | Pumas: 1988-1991 | América: 1994-1995

| Pumas: 1988-1991 | América: 1994-1995 Adolfo Ríos | Pumas: 1985-1991 | América: 1998-2003

| Pumas: 1985-1991 | América: 1998-2003 José Luis Salgado | Pumas: 1983-1990 | América: 1993-1994

| Pumas: 1983-1990 | América: 1993-1994 Alberto García Aspe | Pumas: 1984-1992 | América: 1995-1996

| Pumas: 1984-1992 | América: 1995-1996 Braulio Luna | Pumas: 1992-1998 | América: 1998-2000

| Pumas: 1992-1998 | América: 1998-2000 Rafa Márquez Lugo | Pumas: 2000-2003 | América: 2006

| Pumas: 2000-2003 | América: 2006 Efraín Juárez | Pumas: 2008-2010 | América: 2012-2013

| Pumas: 2008-2010 | América: 2012-2013 Luis Fuentes | Pumas: 2008-2016 | América: 2017-2024

| Pumas: 2008-2016 | América: 2017-2024 Nicolás Castillo | Pumas: 2017-2018 | América: 2019-2021

| Pumas: 2017-2018 | América: 2019-2021 Rubens Sambueza | Pumas: 2007-2009 | América: 2012-2016

| Pumas: 2007-2009 | América: 2012-2016 Leonel López | América: 2019-2021 | Pumas: 2023-2024

| América: 2019-2021 | Pumas: 2023-2024 Moctezuma Serrato | América: 2002-2003 | Pumas: 2004

| América: 2002-2003 | Pumas: 2004 Raúl Salinas | América: 1992-1994 | Pumas: 1995-1996

| América: 1992-1994 | Pumas: 1995-1996 Adrián Chávez | América: 1985-1995 | Pumas: 1996

| América: 1985-1995 | Pumas: 1996 Antonio de Nigris | América: 2002 | Pumas: 2003

| América: 2002 | Pumas: 2003 Emilio Orrantia | Pumas: 2011-2013 | América: 2014

| Pumas: 2011-2013 | América: 2014 Manuel Pérez | Pumas: 2000-2003 | América: 2004

| Pumas: 2000-2003 | América: 2004 Christian Ramírez | Pumas: 2000-2002 | América: 2004

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