Dakar 2026: los Juegos Olímpicos de la Juventud que romperán cinco barreras históricas

Senegal recibirá la cuarta edición con igualdad de género en todas las disciplinas, nuevos deportes y el primer equipo juvenil de refugiados

Lo que debes saber de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 | Claro Sports

Durante 130 años, el mapa de las sedes olímpicas tuvo un continente ausente: África. Desde el nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos en Atenas 1896, ninguna de sus ediciones, incluidas las competencias juveniles y de invierno, había llegado a territorio africano. Esa historia está por cambiar con Dakar 2026, los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebrarán del 31 de octubre al 13 de noviembre en Senegal, con aproximadamente 2,700 atletas y una serie de acontecimientos que marcarán el futuro del movimiento olímpico.

La historia comenzó en julio de 2007, cuando el Comité Olímpico Internacional (COI), bajo la presidencia de Jacques Rogge, aprobó la creación de los Juegos Olímpicos de la Juventud durante su sesión en Guatemala. El proyecto tenía como objetivo establecer una competencia internacional para jóvenes deportistas que combinara el rendimiento deportivo con actividades educativas, intercambios culturales y la promoción de los valores olímpicos.

Singapur recibió la primera edición de verano en 2010, con más de 3,500 participantes. Cuatro años después, la sede se trasladó a Nankín, China, mientras que Buenos Aires organizó la tercera edición en 2018, con 4,000 atletas. Aquella competencia marcó un antecedente en materia de igualdad, al alcanzar por primera vez una participación equilibrada entre mujeres y hombres. Después de visitar Asia y América, el siguiente destino sería África.

El 8 de octubre de 2018, durante la sesión del COI celebrada en Buenos Aires, Senegal fue elegido para organizar la cuarta edición. La designación convirtió a Dakar en la primera sede africana de un acontecimiento deportivo olímpico, una decisión que extendió el alcance geográfico de los Juegos a un continente que hasta entonces no había recibido ninguna de sus competencias oficiales.

Sin embargo, Dakar tuvo que esperar cuatro años adicionales para recibir el evento. Originalmente programados para 2022, los Juegos fueron aplazados hasta 2026 mediante un acuerdo anunciado en julio de 2020, debido a las consecuencias de la pandemia de Covid 19 sobre el calendario deportivo internacional. La modificación provocó que transcurrieran ocho años entre las ediciones de Buenos Aires y Dakar, el intervalo más largo en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud de verano.

África da la bienvenida, Dakar celebra: el significado detrás de los Juegos

En 2024, durante la sesión número 142 del COI en París, Dakar presentó su lema oficial: “África da la bienvenida, Dakar celebra”. La frase representa la hospitalidad del continente y la intención de convertir el evento en una celebración deportiva y cultural. Su significado está relacionado con la Teranga, un concepto senegalés asociado con la generosidad, la convivencia y la bienvenida a los visitantes.

Un año después, el 31 de octubre de 2025, Senegal presentó a Ayo, la mascota oficial de Dakar 2026. Se trata de un león joven cuyo nombre significa “legría” en yoruba, una lengua africana hablada principalmente en Nigeria. El personaje utiliza un sombrero tradicional fulani, conocido como Tingandé, que simboliza la sabiduría, la dignidad y la conexión con las comunidades rurales. Su diseño combina elementos de la identidad cultural senegalesa con una apariencia juvenil.

La historia de Ayo también tiene como protagonistas a dos estudiantes de Senegal. Ndeye Mariama Diop, de 16 años y originaria de Saint-Louis, creó el diseño del león, mientras que Ndeye Khady Kristall Coumbassa propuso su nombre. Ambas participaron en una iniciativa nacional organizada con el Ministerio de Educación de Senegal, que recibió más de 500 propuestas. La elección permitió que las propias jóvenes contribuyeran a construir la identidad de los primeros Juegos Olímpicos celebrados en África.

Igualdad de género y nuevos deportes: ¿qué hará diferente a Dakar 2026?

Dakar 2026 será la primera edición de verano de los Juegos Olímpicos de la Juventud con paridad de género en todos los deportes, disciplinas y pruebas. El programa contempla 2,700 plazas para deportistas, distribuidas equitativamente entre 1,350 mujeres y 1,350 hombres. Además, de las 153 pruebas por medalla, 73 serán femeniles, 73 varoniles y siete mixtas, de acuerdo con las cifras actualizadas del Comité Olímpico Internacional.

La diferencia respecto de Buenos Aires 2018 consiste en que la igualdad dejará de medirse únicamente por la cantidad total de participantes y se extenderá a cada disciplina del programa. Con esta modificación, el COI busca garantizar una distribución equilibrada de oportunidades competitivas entre mujeres y hombres, independientemente del deporte que practiquen.

El programa también marcará el debut olímpico del béisbol5 y el wushu taolu como deportes de competencia. El primero es una modalidad urbana del béisbol que se disputa sin bates ni guantes, mientras que el segundo pertenece a las artes marciales chinas y consiste en ejecutar secuencias técnicas evaluadas por jueces. Ambas disciplinas se incorporan al calendario de medallas, ampliando las alternativas deportivas para los participantes.

En total, Dakar 2026 contará con 25 deportes de competencia y otros diez de participación y promoción, entre ellos tenis, golf, surf, karate y escalada deportiva. Estos últimos no otorgarán medallas, sino que estarán destinados a fomentar la actividad física entre los jóvenes. Las competencias se distribuirán en ocho instalaciones ubicadas en Dakar, Diamniadio y Saly, con escenarios que van desde estadios hasta espacios de playa y zonas urbanas.

El primer Equipo Olímpico de Refugiados en unos Juegos de la Juventud

La inclusión de un Equipo Olímpico de Refugiados representa otro acontecimiento inédito para Dakar 2026. La delegación estará integrada por seis atletas, tres mujeres y tres hombres, que competirán en atletismo, judo y taekwondo. Los seleccionados son Arno, Clement, Florence, Lourance, Nyataba y Rachid, jóvenes refugiados que residen en Kenia y Uganda y que tendrán la oportunidad de participar en una competencia olímpica internacional.

El equipo estará encabezado por Yiech Pur Biel, exatleta originario de Sudán del Sur que participó en Rio 2016, cuando debutó el Equipo Olímpico de Refugiados en unos Juegos Olímpicos de verano. Como parte de su preparación para Dakar, los seis jóvenes se reunieron en un campamento en Kaptagat, Kenia, donde también recibieron orientación del campeón olímpico de maratón Eliud Kipchoge. Su participación extenderá a las categorías juveniles una iniciativa que ya estuvo presente en Rio 2016, Tokyo 2020 y Paris 2024.

Dakar 2026: el comienzo de una nueva etapa para el olimpismo

La actividad deportiva comenzó este viernes 30 de octubre con el béisbol5, un día antes de la Ceremonia de Inauguración, programada para el sábado 31 en el Estadio Abdoulaye Wade de Diamniadio. La llama olímpica juvenil habrá recorrido las 14 regiones de Senegal antes de llegar a la inauguración. Durante dos semanas, el país reunirá a jóvenes deportistas de distintos continentes en una edición que concluirá el 13 de noviembre y que será recordada no solamente por sus resultados, sino por haber llevado por primera vez los Juegos Olímpicos a África, incorporado nuevas disciplinas y ampliado las oportunidades de representación dentro del movimiento olímpico.