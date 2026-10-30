Amarini Villatoro y un mensaje claro y conciso para con los clubes que lo quieran contratar

En junio finaliza contrato con su actual club.

Villatoro, DT del momento en Guatemala. (Cartagines X)

El director técnico de Cartaginés, Amarini Villatoro, sin dudas que el nombre de moda en toda Guatemala y gran parte de Costa Rica, habló en exclusiva con “Gracias por invitar” a través de Fox Sports, y uno de los temas más resonantes de los que habló tuvo que ver con su futuro luego de junio de 2027, mes y año en el que finaliza su vínculo con el elenco cartago.

Ocurre que Villatoro fue sondeado por Comunicaciones y otros clubes importantes de la región de Centroamérica a mitad de año, y rechazó todos los sondeos puesto que de acuerdo a lo que compartió, no es su estilo y nunca lo será abandonar proyectos en medio de su desarrollo. Por lo que, cualquier club que pretenda contar con sus servicios deberá esperar como mínimo hasta junio próximo.

“La realidad es que yo tengo contrato en Cartaginés hasta junio de 2027 y hasta el momento, ninguna de las partes tocó el tema renovación. Estoy feliz aquí, con el sueño de ser campeones, y más allá de que extrañe a mi país, mi familia y el estilo de vida, soy un agradecido por donde estoy”, empezó diciendo el ex entrenador de Xelajú.

Respecto de ello, no cerró ninguna puerta: “No estoy cerrado a que alguien venga y me ofrezca un plan deportivo y proyecto a largo plazo para luego de junio, está dentro de lo permitido, por lo que no tengo problemas. Pero lo que si, no me iré hasta que se resuelva mi continuidad o no en Cartaginés”.

El caso es que Villatoro vive un presente muy bueno, luego de clasificarse con Cartaginés a la final de la Copa Centroamericana 2026, repitiendo lo que hicisera el pasado año con Xelajú, a quien llevó a la definición ante el mismo rival de turno, Alajuelense, frente a quien cayó por medio de los penales en una definición muy emotiva.

Más allá de cómo vaya a terminar la participación del equipo en la Centroamericana, lo hecho por Villatoro ya es muy meritorio y sin lugar a dudas tendrá ofertas una vez que finalice su vínculo con el equipo, y también es muy probable que se le vaya a hacer alguna propuesta de renovación, por lo que para mitad de año próximo será uno de los técnico más nombrados.

Villatoro destacó precisamente ese recorrido después de eliminar a Olimpia. “Es meritorio llegar a la final con dos equipos distintos”, expresó en conferencia de prensa, donde compartió el orgullo por sus jugadores y su cuerpo técnico. La nueva clasificación le da continuidad a su presencia entre los protagonistas de la región, aunque ahora queda el paso más difícil: transformar otra llegada a la final en un campeonato.

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