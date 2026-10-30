Aguinaldo IMSS 2026: ¿Quiénes son los pensionados y jubilados que cobran en noviembre? Fecha confirmada

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el depósito de la pensión mensual y el pago del aguinaldo registrarán un día de retraso

Aguinaldo IMSS 2026: ¿quiénes lo reciben? | Claro Sports

Con el cierre del año cada vez más cerca, una de las principales dudas entre los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene que ver con la fecha en que recibirán el pago correspondiente a noviembre y el aguinaldo de 2026. Este año, ambos ingresos cobran especial relevancia debido a que los lineamientos operativos y el calendario de pagos establecen un ajuste en las fechas habituales, por lo que los beneficiarios deberán tomar en cuenta este cambio para organizar sus finanzas.

Para muchos derechohabientes, los últimos depósitos del año representan un respaldo importante para afrontar los gastos de la temporada decembrina, desde las compras navideñas hasta los festejos de Año Nuevo. Por ello, conocer cuándo llegará el dinero será fundamental para planificar el presupuesto de las próximas semanas y evitar contratiempos en una época en la que los compromisos económicos suelen aumentar.

¿Cuándo deposita el IMSS el aguinaldo 2026? Esta es la fecha

Los pensionados y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tendrán que esperar un día más para recibir el pago de su pensión correspondiente a noviembre, así como el depósito del aguinaldo. Este ajuste responde al calendario bancario, ya que el 1 de noviembre caerá en domingo, una fecha inhábil para las instituciones financieras. De acuerdo con los lineamientos operativos, el IMSS no realiza dispersiones en días festivos ni durante los fines de semana, por lo que los depósitos pasan al siguiente día hábil.

De esta manera, alrededor de cuatro millones de pensionados recibirán sus recursos el lunes 2 de noviembre, una fecha que deberán tener presente para organizar sus finanzas. Si formas parte de este sector, será importante que tomes en cuenta el cambio en el calendario y administres tus gastos de octubre, pues el dinero llegará un día después de lo habitual, justo en el arranque de una semana clave para la economía de los hogares.

¿Quiénes son los pensionados y jubilados que cobran aguinaldo del IMSS?

El aguinaldo del IMSS no es un beneficio que corresponda a todos los jubilados, pues su entrega depende del régimen bajo el cual cada trabajador obtuvo su retiro. Este apoyo económico está reservado para quienes se pensionaron por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez bajo la Ley 73, es decir, aquellos que comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social antes del 1 de julio de 1997.

Por el contrario, los pensionados que pertenecen al régimen de la Ley 97 no tienen derecho a recibir este pago adicional, por lo que únicamente contarán con el depósito habitual de su pensión, cuya administración corresponde a su Afore. De esta manera, la fecha en que cada trabajador inició sus cotizaciones resulta determinante para saber si podrá recibir el aguinaldo y si tendrá este ingreso extra al cierre del año.

¿Hay pago doble del IMSS y cae la pensión junto al aguinaldo?

Durante noviembre, miles de adultos mayores en México tendrán la oportunidad de recibir ingresos adicionales gracias a la coincidencia de varios pagos destinados a los pensionados. Quienes pertenecen al IMSS bajo el régimen de la Ley de 1973 recibirán tanto su mensualidad habitual como el aguinaldo, equivalente a 30 días de su pensión base. A esta cantidad también podrán sumarse los recursos correspondientes al ISSSTE para aquellos jubilados que, durante su vida laboral, cotizaron de manera independiente en el sector público.

Pero los depósitos no terminan ahí, ya que noviembre también contempla la última entrega bimestral del año de la Pensión del Bienestar. Este apoyo, de carácter complementario y reconocido como un derecho constitucional, beneficia a los adultos mayores de 65 años en todo el país. De esta manera, algunos beneficiarios podrán reunir durante el mismo mes el pago de su pensión, el aguinaldo y el apoyo federal, una combinación que representa un ingreso importante para cerrar el año.