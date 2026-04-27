Eloy Sebastián hace historia y se queda con la Tulum 100 tras sanción a Rovelo

Eloy Sebastián gana la Tulum 100 tras sanción a Rovelo por cambio de línea; Rejón y Vences completan podio en un cierre polémico

La Tulum 100 terminó con un giro dramático en NASCAR México Series. Rubén Rovelo cruzó la meta en primer lugar, pero fue sancionado por cambiar de línea al momento de cruzar el cono selector, situación que modificó el resultado final de la carrera y le entregó la victoria a Eloy Sebastián.

NASCAR México llegó a Tulum con una fecha inédita, disputada en un óvalo temporal de 600 metros construido dentro del Aeropuerto Internacional de Tulum, bajo un formato de carrera de 60 minutos. La categoría había anticipado que sería una competencia histórica por salir de los autódromos tradicionales y llevar una carrera puntuable a un escenario diferente.

El choque múltiple que cambió la carrera

La competencia tuvo un desarrollo intenso desde las primeras vueltas, con un pelotón compacto, constantes contactos y una pista que no dio margen para el error. El momento que partió la carrera fue el choque multitudinario en el que estuvo involucrado Alex de Alba, además de otros pilotos, lo que provocó una neutralización y alteró por completo la lectura del cierre.

Ese accidente dejó dudas sobre el estado de la pista para la última arrancada. La línea interna quedó bajo sospecha por posible suciedad o líquidos, lo que abrió una discusión clave entre pilotos y equipos antes del reinicio final. La elección de carril se convirtió en un factor decisivo para definir la carrera.

Varios pilotos optaron por la línea externa, entre ellos Javi, José Luis Ramírez, Abraham Calderón y Max Gutiérrez. Rovelo también habría elegido el carril exterior al pasar por el cono selector, pero en el procedimiento de reinicio tomó la línea interna, una maniobra que después fue revisada por Race Control.

Eloy Sebastián aprovecha y firma un triunfo histórico

La carrera entró en overtime con poco más de dos minutos y medio en el reloj, en un cierre de máxima tensión. Los contactos se multiplicaron en la parte trasera del grupo, mientras los líderes intentaban sostener la posición en una pista corta y con poco espacio para corregir.

Eloy Sebastián fue uno de los grandes protagonistas del final. Después de reconstruir su auto y venir desde el fondo, logró meterse hasta la segunda posición y presionar a Rovelo en las últimas vueltas, en una remontada que terminó por tener premio mayor tras la determinación de los oficiales.

Rovelo había cruzado primero y parecía firmar una victoria de enorme valor histórico, pues llegó a Tulum con 28 triunfos y la posibilidad de empatar a Rubén García Jr. como máximo ganador de la categoría, quien inició la fecha con 29 victorias. Sin embargo, la sanción por el cambio de línea al cruzar el cono selector cambió todo.

Con la penalización, Eloy Sebastián fue declarado ganador de la Tulum 100, un resultado que lo coloca como el primer vencedor de NASCAR México en este escenario. Rodrigo Rejón subió a la segunda posición e Irwin Vences completó el podio en el tercer lugar.

El triunfo también refuerza el ascenso de Eloy Sebastián dentro de la categoría. Escudería Telmex lo tiene registrado como piloto de NASCAR México para 2026 y destaca que en 2024 fue campeón de Challenge Series, antes de consolidarse como una de las jóvenes promesas del serial.

Carlos Novelo gana en Trucks Series

En la Trucks Series, Carlos Novelo se quedó con la victoria en Tulum. El piloto yucateco firmó su segundo triunfo consecutivo de la temporada, tomó el liderato del campeonato 2026 y se convirtió en el primer ganador de la categoría en este escenario. La carrera de Trucks estuvo marcada por 11 banderas amarillas, pero Novelo logró controlar los reinicios tras superar a Roberto Espinosa en la vuelta 101 de 150. A partir de ese momento defendió la punta hasta la bandera a cuadros.

Emiliano Richards conquista la Challenge Series

En Challenge Series, Emiliano Richards fue el vencedor de la Tulum 100 con el auto No. 20. El resultado completó un fin de semana sólido para Richards, quien había logrado la pole de la categoría con un tiempo de 16.798 segundos y había dicho antes de la carrera que buscaba convertirse en el primer ganador en Tulum. El podio de Challenge Series quedó integrado por Emiliano Richards en primer lugar, Giancarlo Vecchi con el No. 75 en segundo y Mateo Girón con el No. 27 en tercero. Con ello, la categoría también cerró una noche histórica dentro del primer evento de NASCAR México en el Aeropuerto Internacional de Tulum.

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